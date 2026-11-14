Khoảng 10.000 người lên Yên Tử đón bình minh

TPO - Khoảng 10.000 người dân, Phật tử và du khách dự kiến tham gia hành trình lên đỉnh Yên Tử, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh sáng 6/12.

Chương trình Bình minh trên đỉnh chùa Đồng do UBND phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan. Người tham gia sẽ theo tuyến hành hương lên khu vực chùa Đồng ở độ cao 1.068 m, thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca khi bình minh lên.

Khoảng 10.000 người dự kiến lên Yên Tử đón bình minh

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 718 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Theo ông Phạm Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Yên Tử, địa phương mở rộng quy mô các sự kiện nhằm thu hút thêm du khách, trong đó có khách quốc tế. Chương trình đón bình minh được kỳ vọng tạo dấu ấn về quy mô người tham gia tại Yên Tử.

Trước đó, hoạt động leo núi, đón bình minh kết hợp chào cờ, hát Quốc ca đã được tổ chức tại đây vào dịp Quốc khánh 2/9.

Trong tháng 11 và tháng 12, phường Yên Tử còn tổ chức chung kết cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, Giải đua xe đạp Về miền di sản lần thứ II cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Chuỗi sự kiện nhằm bổ sung trải nghiệm cho du khách, tăng sức hút của điểm đến trong mùa thu đông.

Đáng chú ý, dịch vụ cáp treo Yên Tử được miễn phí trong ngày 24/11, tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, tham gia các hoạt động tại di tích.