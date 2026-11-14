Hà Tĩnh tiếp nhận bộ 20 tranh Kiều pháp lam độc bản duy nhất tại Việt Nam

TPO - Bộ tranh gồm 20 tác phẩm minh họa ''Truyện Kiều'' được chế tác bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế, vừa được trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh. Đây là bộ tranh Kiều pháp lam độc bản được giới thiệu là duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Với hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu được sưu tầm, tuyển chọn, không gian trưng bày giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất núi Hồng - sông La. Trong đó, tập trung làm nổi bật 2 danh nhân văn hóa là Đại thi hào Nguyễn Du, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và 5 di sản được UNESCO vinh danh, ghi danh. Các di sản được giới thiệu gồm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù Cổ Đạm và bộ ba di sản tư liệu tại làng Trường Lưu.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, người dân và du khách có dịp tìm hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa tiêu biểu đã làm nên bản sắc của Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu cử hành nghi thức trao tặng, tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Điểm nhấn tại chương trình là lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức, do ông Nguyễn Chí Cư (TPHCM) làm chủ sở hữu, trao tặng tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ tranh được thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế. Các tác phẩm được lấy nguyên gốc từ tranh minh họa Truyện Kiều của họa sĩ Mạnh Hưng trong cuốn Truyện Thúy Kiều, do nhà in Ngô Tử Hạ (Hà Nội) ấn hành năm 1925.

Đại biểu tham quan bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Theo chia sẻ từ tác giả, đây là bộ tranh Truyện Kiều chế tác bằng chất liệu pháp lam độc bản tại Việt Nam hiện nay. Mỗi bức tranh thể hiện một câu thơ trong Truyện Kiều, giữ nguyên đường nét, bố cục của tranh gốc, đồng thời được sáng tạo về màu sắc thông qua kỹ thuật pháp lam.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - nhấn mạnh đây không chỉ là món quà văn hóa ý nghĩa mà còn thể hiện tình cảm, sự trân trọng và trách nhiệm đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập hồ sơ khoa học, quản lý và bảo quản bộ tranh theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, gìn giữ nguyên vẹn giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn hóa của tác phẩm.

Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức trưng bày, ứng dụng công nghệ số để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có điều kiện tiếp cận và hiểu sâu hơn về giá trị của Truyện Kiều cũng như nghệ thuật pháp lam.