'Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027' tìm kiếm nhan sắc có chiều sâu văn hóa

Không chỉ tôn vinh nhan sắc, “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027” hướng tới tìm kiếm người phụ nữ hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, tâm hồn đẹp và sự am hiểu văn hóa dân tộc. Người đăng quang được kỳ vọng không chỉ đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam mà còn mang sứ mệnh gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Đặt văn hóa làm tiêu chí trọng tâm, cuộc thi hướng tới những thí sinh có kiến thức, hiểu biết về lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc, bên cạnh ngoại hình và khả năng trình diễn.

Theo đó, NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng ban Cố vấn, thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, văn hóa chính là linh hồn của cuộc thi. Vì vậy, bên cạnh hình thức, cảm xúc, tâm hồn và bản lĩnh văn hóa cần được đặt lên hàng đầu.

Ông cho rằng Ban giám khảo phải đánh giá thí sinh qua cả quá trình, từ biểu cảm, cách ứng xử đến các vòng vấn đáp công khai hoặc phỏng vấn kín. Đây là cơ hội để người đẹp bộc lộ trí tuệ, sự hiểu biết và nền tảng kiến thức.

Cũng theo NSND Vương Duy Biên, bản sắc văn hóa dân tộc vốn là lợi thế lớn để Việt Nam giới thiệu với thế giới. Do vậy, thí sinh cần thực sự am hiểu và biết cách tỏa sáng bằng chính những giá trị truyền thống ấy.

Cùng quan điểm, NSND Trần Nhượng – thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho rằng thí sinh được đánh giá cao tại sân chơi này trước hết phải có tâm hồn đẹp, trí tuệ và trái tim biết cống hiến. Đặc biệt, người đẹp mang danh hiệu cao nhất cần ý thức trách nhiệm gìn giữ, quảng bá bản sắc dân tộc, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò một gương mặt đại diện cho sắc đẹp.

Ở góc độ chuyên môn của hội đồng “cầm cân nảy mực”, NSND Nguyễn Hải nhấn mạnh, vẻ đẹp người phụ nữ hiện đại cần hội tụ trí tuệ, tâm hồn, bản lĩnh và tài năng.

Theo ông, văn hóa không chỉ giới hạn trong nghệ thuật mà còn hiện diện ở giao tiếp, ẩm thực, kinh doanh và nhiều lĩnh vực đời sống. Vì vậy, người đẹp cần có kiến thức xã hội, khả năng thích ứng và tư duy hội nhập. Nhan sắc có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng tri thức, kỹ năng và trải nghiệm mới giúp một người phụ nữ tự tin khẳng định mình trong môi trường quốc tế.

Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Giám đốc quốc gia cuộc thi, thành viên Ban giám khảo cũng đặt kỳ vọng tìm được thí sinh hội tụ vẻ đẹp hình thể, thần thái, trí tuệ, bản lĩnh và sự am hiểu văn hóa Việt Nam. Theo bà, việc đánh giá cần được thực hiện xuyên suốt quá trình đồng hành cùng thí sinh, bởi vẻ đẹp người phụ nữ còn thể hiện qua khí chất, tư duy và khả năng truyền cảm hứng.

“Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027” theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 24/1/2027.

Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông chính thức của cuộc thi. Thí sinh dự thi là nữ công dân Việt Nam từ đủ 17 đến 35 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng các điều kiện của Ban tổ chức. Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 19/1, lựa chọn 30 thí sinh vào bán kết.

Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Người đẹp đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự “Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 – Miss Multicultural World 2027” dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại Việt Nam.

Với định hướng gắn kết sắc đẹp và văn hóa, cuộc thi đặt kỳ vọng tìm kiếm một hình mẫu Hoa hậu không chỉ có nhan sắc mà còn đủ tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.