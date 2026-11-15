Chuyện về nghệ sĩ cải lương Thanh Nga

TPO - Trước ngày giỗ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, con trai bà xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công của mẹ sau 47 năm có quyết định công nhận liệt sĩ. Với nhiều khán giả, đây cũng là dịp biết thêm về cuộc đời người nghệ sĩ được gọi là “Nữ hoàng sân khấu”, tài hoa nhưng bạc mệnh.

Thanh Nga và chồng qua đời sau đêm diễn Thái hậu Dương Vân Nga vào ngày 26/11/1978, khi bà mới 36 tuổi. Đây là mất mát thương tâm để lại bao tiếc nuối trong nhiều thế hệ khán giả.

Ngày 12/11, UBND phường Bàn Cờ, TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Thị Nga (NSƯT Thanh Nga).

Bằng Tổ quốc ghi công có ghi rõ: Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nghệ sĩ Đoàn cải lương Thanh Minh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho nghệ sĩ - liệt sĩ Thanh Nga.

Nghệ sĩ Hà Linh - con trai NSƯT Thanh Nga bên bằng Tổ quốc ghi công của mẹ mình.

Theo nghệ sĩ Hà Linh, khi làm thủ tục cập nhật giấy tờ điện tử, địa phương rà soát và phát hiện gia đình chưa nhận bằng Tổ quốc ghi công của mẹ anh. Các bộ phận chức năng đã tiến hành giải quyết hồ sơ trong khoảng một năm, sau đó mời gia đình đến nhận bằng.

Nghệ sĩ Thanh Nga đã được công nhận là liệt sĩ từ năm 1979. Quyết định số 519/QĐ-UB ngày 31/1/1979 của UBND TPHCM ghi nhận bà phát huy tài năng nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, tiếp tục hoạt động dù nhiều lần bị đe dọa, trước khi bị sát hại ngày 26/11/1978.

Nhà văn Ngô Thảo - từng có thời gian dài làm Tổng biên tập Tạp chí Sân khấu - kể với phóng viên Tiền Phong rằng đúng trong đêm bị ám sát, bà vẫn mặc nguyên bộ y phục màu đỏ của vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga.

Nghệ sĩ Thanh Nga đã lấy thân mình che chở cho con trai là bé Phạm Duy Hà Linh (5 tuổi lúc đó). Cả hai vợ chồng Thanh Nga và ông Phạm Duy Lân đã không qua khỏi, trong khi con trai may mắn sống sót. Mãi đến khi mẹ bà - bà bầu Thơ - đến bên và hứa lo cho con trai bà, đôi mắt Thanh Nga mới chịu khép lại.

Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/7/1942 tại Tây Ninh. Ảnh: Tư liệu.

Về sau, trên bằng Tổ quốc ghi công, bà được ghi tên Nguyễn Thị Nga, nghệ sĩ Đoàn cải lương Thanh Minh, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng hai thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi là mẹ bà và con trai Hà Linh.

Sự ra đi đột ngột của Thanh Nga tạo nên chấn động lớn. Hàng chục ngàn người từ khắp cả nước tiễn biệt "Nữ hoàng sân khấu" lần cuối.

Suốt ba ngày đêm, hàng vạn người đã có mặt tại số 81 đường Trần Quốc Thảo theo sau quan tài Thanh Nga về chùa Nghệ Sĩ đông đến nỗi lấp kín cả lòng đường Võ Thị Sáu.

Thanh Nga sinh năm 1942, quê Tây Ninh, là con của bà Nguyễn Thị Thơ, thường được gọi là bà bầu Thơ của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Bà hoạt động trong gia đình có đoàn hát, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cải lương và được gọi là “Nữ hoàng sân khấu”.

Trong những vai diễn được công chúng nhắc lại có Trưng Trắc ở Tiếng trống Mê Linh và vai chính trong Thái hậu Dương Vân Nga. Tác phẩm thứ hai cũng là vở bà diễn trong đêm cuối cùng trước khi hai vợ chồng bị sát hại.

Nhà văn Ngô Thảo kể rằng sau khi ra mắt, vở Thái hậu Dương Vân Nga diễn được khoảng 100 suất và đang chuẩn bị ghi hình phát sóng.

Thanh Nga mất trước khi buổi ghi hình thành hiện thực. Điều này trở thành tiếc nuối của cả giới sân khấu bởi bản ghi hình, nếu có sẽ là một phần tư liệu quan trọng cho các thế hệ sau nghiên cứu lối ca diễn của Thanh Nga.

Nhớ về Thanh Nga, nhà văn Ngô Thảo đánh giá cao lối ca diễn tự nhiên, nhập vai xuất thần của bà đến mức khiến người xem quên mất Thanh Nga, mà chỉ biết đến những nhân vật đang đứng trên sân khấu.

Năm 1984, Thanh Nga được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Sau thông tin gia đình nhận bằng Tổ quốc ghi công, có khán giả đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét truy tặng bà danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Cái chết của Thanh Nga để lại khoảng trống lớn trong lòng công chúng và sân khấu cải lương. Dù thời gian trôi qua, hình ảnh và tài năng của Thanh Nga vẫn sống mãi.

Nhiều sân khấu có bàn thờ Thanh Nga, và nhiều nghệ sĩ hậu bối, dù không ruột thịt, vẫn lập bàn thờ Thanh Nga trong nhà. Đối với họ, Thanh Nga không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một biểu tượng, một huyền thoại sống.