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Văn hóa

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Gần 800 nghệ sĩ tranh tài Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc

Thanh Hiếu

TPO - Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 đã thu hút gần 800 nghệ sĩ thuộc 13 đơn vị nghệ thuật tranh tài. Ban tổ chức đã trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tối 12/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ bế mạc đợt 2 cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi đợt 2 diễn ra từ 6-12/11 tại Thái Nguyên với sự tham gia của 17 đơn vị nghệ thuật. Cùng với đợt I tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, cuộc thi năm nay quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật với gần 800 nghệ sĩ trên cả nước.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các chương trình, tiết mục dự thi được đầu tư công phu. Nhiều nghệ sĩ đã phát huy kỹ thuật diễn tấu, khả năng sáng tạo và bản sắc riêng của từng loại nhạc cụ, mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại.

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Ban tổ chức trao tặng giải Nhất nội dung hòa tấu cho các đội xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, gắn với phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng tài năng.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghệ thuật cần phát huy kết quả đạt được, chú trọng đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận, bảo tồn những giá trị đặc trưng của âm nhạc dân tộc, đồng thời khuyến khích sáng tạo, đổi mới phương thức biểu diễn phù hợp với xu thế phát triển.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 12 giải Nhì ở nội dung độc tấu. 3 giải Nhất, 3 giải Nhì ở nội dung hòa tấu và 2 giải xuất sắc dành cho chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ sáng tác tác phẩm âm nhạc xuất sắc.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng trao các giải thưởng dành cho dàn nhạc, tiết mục và nghệ sĩ biểu diễn có thành tích nổi bật.

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#Nhạc cụ dân tộc #Cuộc thi 2026 #Độc tấu #Thái Nguyên #Âm nhạc truyền thống #Nghệ sĩ tranh tài

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