Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại chùa Tam Chúc

TPO - Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan được tổ chức trang trọng tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình) vào chiều 14/11, với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

Tham dự Đại lễ, về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức giáo phẩm.

Đại diện Vương quốc Thái Lan có bà Sasirit Tangulrat - Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, Trưởng đoàn và chủ trì Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể của Thái Lan tại Việt Nam.

Bà Sasirit Tangulrat - Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan - nhận bức ảnh lưu niệm toàn cảnh chùa Tam Chúc.

Về phía Việt Nam có bà Nông Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đại lễ còn có sự tham dự của đông đảo bà con kiều bào Việt Nam, tăng ni, Phật tử và nhân dân.

Bà Sasirit Tangulrat - Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan - thực hiện các nghi thức tôn giáo.

Đại lễ dâng y Kathina là nghi lễ truyền thống quan trọng trong Phật giáo Nam tông, thể hiện tinh thần hộ trì Tam bảo, sự thành kính của Phật tử đối với chư tăng sau mùa an cư kiết hạ.

Việc tổ chức Đại lễ dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại chùa Tam Chúc góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, tín ngưỡng và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.