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Văn hóa

Ngắm hoàng hôn ở Chùa Tháp có lịch sử 1.000 năm tại Đồ Sơn

Quốc Nam
Nguyễn Hoàn

TPO - Chùa Tháp Tường Long được tôn tạo, phục dựng trên nền móng của tòa tháp được xây dựng từ thế kỷ XI trên đỉnh núi Long Sơn, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Khu vực này là điểm cao nhất trong 9 ngọn núi với phong cảnh sơn thủy hữu tình, bao quát toàn bộ vùng Đông Nam Hải Phòng và vùng biển Đồ Sơn.

Toàn cảnh chùa Tháp Tường Long nhìn từ trên cao
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Tháp Tường Long hay còn gọi là Chùa Tháp Tường Long, tọa lạc trên đỉnh núi Long Sơn, ngọn núi cao nhất trong 9 ngọn núi tại Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 20-22 km. Từ đỉnh núi này, có thể bao quát khu vực Đông Nam Hải Phòng và vùng biển Đồ Sơn.
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Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1058 vua Lý Thánh Tông đã có chuyến kinh lý đến Đồ Sơn. Nghỉ tại đây, vua nằm mộng thấy con rồng vàng (Kim Long) xuất hiện trên đỉnh núi Long Sơn, bay lượn uốn khúc trên mây rồi hướng về kinh thành Thăng Long. Sau đó, vua cho xây dựng một ngôi tháp trên đỉnh núi và đặt tên là Tường Long.
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Công trình được hoàn thành vào năm 1064, không chỉ là công trình tôn giáo mà còn khẳng định chủ quyền và ảnh hưởng của triều đình nhà Lý trên vùng duyên hải.
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Năm 1978 và 1998, các nhà khảo cổ đã phát hiện tháp xây vuông, cao khoảng 42 m (9 tầng), móng tháp mỗi chiều rộng 15 m, chân tháp mỗi chiều 7,86 m. Những di vật như bệ tượng phật A Di Đà, chân tảng cột chạm khắc hoa sen. Tượng chim Anh Vũ và tượng đầu rồng mũi dài miệng rộng bằng đất nung. Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện những viên gạch bằng đất nung xây dựng móng tháp còn nguyên vẹn với nhiều kích thước khác nhau.
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Năm 2007, tháp Tường Long được phỏng dựng lại trên nền khu di tích cũ. Tòa tháp gồm 9 tầng, phần chân hình vuông có 4 lối lên xuống, vỏ tháp được xây dựng bằng gạch gốm, cách trang trí mang đặc trưng thời Lý với các hoa văn, họa tiết tinh xảo, mềm mại.
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Bức tượng Phật A Di Đà bên trong Tháp Tường Long được tạc bằng đá ngọc, phục dựng và có kích thước, trang trí giống tượng Phật A Di Đà trong chùa Phật Tích.
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Chùa Tháp có Tam quan ngoại được thiết kế theo lối kiến trúc mở, với 4 trụ cổng bằng đá được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tam quan nội và hệ thống tường lan can có 3 cửa chính, khung bằng gỗ lim, hài hòa cùng tam bảo với tiền đường gồm 5 gian.
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Đặc biệt, 20 pho tượng đồng nặng hơn 20 tấn được đặt trong nhà tam bảo. Chuông chùa nặng một tấn, mô phỏng chuông chùa Vân Bản của Đồ Sơn, được đúc trực tiếp trên đỉnh núi Ngọc với sự góp công của hàng nghìn tăng ni, phật tử...
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Trong quần thể chùa, Tháp Tường Long, bên cạnh các tòa tiền đường, chính điện, hậu đường... được xây dựng rộng rãi, uy nghi, còn có nhiều tiểu cảnh, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị chư Phật.
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Điện chính đồ sộ, những pho tượng đồng sáng màu và Chùa vàng Thiên Trúc óng ánh trong nắng tạo nên không gian vừa trang trọng vừa ấm áp.
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Những ngày nắng ráo, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn cảnh biển Đồ Sơn, bán đảo cong mềm mại và không gian núi biển.
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Đến Chùa Tháp Tường Long không chỉ mang lại cảm giác bình yên giữa trời biển Đồ Sơn mà còn giúp người dân và du khách chạm đến những giá trị lịch sử và tâm linh đã tồn tại gần 1.000 năm.

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#chùa Tháp Tường Long #Tháp Tường Long #Đồ Sơn #du lịch Hải Phòng #di tích thời Lý #chùa cổ #ngắm hoàng hôn

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