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Văn hóa

Sắc màu văn hóa hội tụ trong ngày hội đoàn kết ở Lan Thượng

P.V

Giữa không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, người dân các dân tộc ở thôn Lan Thượng, xã Tam Tiến, thành phố Bắc Ninh cùng chung niềm vui, gắn bó và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Người dân phấn khởi

Chiều 15/11, tiếng nhạc rộn ràng, những bộ trang phục mang sắc màu văn hóa dân tộc cùng tiếng cười nói của người dân tạo nên không khí náo nhiệt tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Lan Thượng. Người dân háo hức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần làm nên ngày hội của tình làng nghĩa xóm.

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Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, phát biểu tại chương trình

Ông Trần Văn Sửu, Bí thư thôn Lan Thượng, cho biết thôn hiện có 215 hộ với gần 800 nhân khẩu, trong đó có người thuộc 6 dân tộc gồm Dao, Tày, Nùng, Mường, Hoa và Kinh. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán và nét văn hóa riêng, tạo nên sự đa dạng trong đời sống cộng đồng.

Theo ông Sửu, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình cảm, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hoạt động văn nghệ, thể thao không chỉ mang đến niềm vui mà còn tạo cơ hội để các thế hệ và các dân tộc thêm gắn bó.

Có mặt tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Tiến (62 tuổi), người dân thôn Lan Thượng, không giấu được niềm vui khi chứng kiến đông đảo bà con cùng tham gia các hoạt động.

Ông Tiến chia sẻ, người dân thuộc các dân tộc trong thôn luôn phấn khởi khi được cùng nhau tổ chức những hoạt động cộng đồng. Đây không chỉ là dịp vui chơi, giao lưu mà còn giúp mọi người thêm hiểu, thêm quý trọng nhau, cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

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"Điều tôi vui nhất là bà con các dân tộc luôn gần gũi, hòa thuận, cùng tham gia các phong trào của thôn. Mỗi người góp một phần công sức để xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn", ông Tiến chia sẻ.

Trong không khí náo nức ấy, chị Thân Thúy Mai, người dân tộc Dao ở thôn Lan Thượng, cùng các chị em trong thôn tham gia biểu diễn văn nghệ. Để chuẩn bị cho ngày hội, chị Mai và các thành viên đã dành khoảng một tuần tập luyện, chuẩn bị các tiết mục.

Chị Mai cho biết, mọi người đều rất hào hứng khi được góp tiếng hát, điệu múa vào ngày hội chung của thôn. Dù công việc gia đình bận rộn, các chị em vẫn sắp xếp thời gian tập luyện để có những tiết mục biểu diễn chỉn chu, mang đến niềm vui cho bà con.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia ngày hội. Đây là dịp để chị em gặp gỡ, giao lưu, cùng thể hiện những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình và chung vui với bà con trong thôn", chị Mai chia sẻ.

Không chỉ có các tiết mục văn nghệ, những hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng cũng thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết giữa các gia đình và các thế hệ.

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Đại biểu dự chương trình.

Đoàn kết gìn giữ bản sắc văn hóa

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, cho biết Lan Thượng là địa bàn còn nhiều điều kiện phát triển khó khăn. Thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn Non Sáu và thôn Lan Thượng. Người dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những nét văn hóa, phong tục và bản sắc riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một mái nhà, chung trách nhiệm xây dựng quê hương.

Theo ông Đông, điều đáng quý nhất ở Lan Thượng là sự gắn bó, đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Những năm qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân đã cùng chung sức thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Trong phát triển kinh tế và giảm nghèo, toàn thôn hiện chỉ còn 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm. Các mô hình trồng cây màu ngắn ngày, trồng dưa chuột, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi gà thả đồi từng bước mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng đạt nhiều kết quả. Toàn thôn có 195/215 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,7%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; việc chăm lo cho thiếu nhi, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu được chú trọng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân Lan Thượng tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì mô hình tự quản về môi trường và tổ chức các đợt vệ sinh cộng đồng. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, các mâu thuẫn phát sinh được quan tâm hòa giải. Năm 2026, thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cũng ghi nhận vai trò của Chi bộ thôn Lan Thượng với 41 đảng viên, trong đó có những đảng viên cao tuổi, nhiều người được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đây là những tấm gương về bản lĩnh, sự tận tụy, trách nhiệm, góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ.

Tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Đông mong muốn Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các thế hệ và những gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau.

Ông Đông nhấn mạnh, Lan Thượng cần tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; quan tâm chia sẻ, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, cần chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và điều kiện để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến đề nghị người dân tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Văn hóa không chỉ được thể hiện trong ngày hội mà cần hiện diện trong cách ứng xử, tình nghĩa xóm làng, từng gia đình và những việc làm hằng ngày.

Ông Đông cũng đề nghị người dân tiếp tục giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Các công việc của thôn cần được bàn bạc công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của nhân dân.

#Ngày hội đoàn kết #Lan Thượng

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