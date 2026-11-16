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Văn hóa

Sau biến cố, tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường

Nguyễn Thị Vũ Hoài (TP. Huế)

Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị chiếc xe tải cán qua người. Cơn đau đến tê dại chạy dọc cơ thể, hơi thở yếu dần và đôi chân tôi không thể cử động. Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nghĩ đến công việc còn dang dở hay những điều mình từng cố gắng để đạt được. Tôi bàng hoàng tự hỏi: Lẽ nào mình sẽ chết?

“Cứu cháu với, cháu sắp chết rồi!”, tôi thều thào. Sau đó thì tôi lịm dần, kí ức không còn lưu lại được gì cho đến khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà tôi sau này kể lại rằng, bác sĩ đã báo với gia đình chuẩn bị hậu sự cho tôi. Nhờ vào phép màu, tôi may mắn được cứu sống.

Tiếng máy móc tít tít liên hồi trong phòng bệnh, tôi gắng cử động nhưng toàn thân không thể nhúc nhích. Tôi nghĩ, mình đã sống được rồi, dù phía trước có thế nào thì cũng phải đối mặt.

Tôi bị đa chấn thương nên phải tiến hành nhiều lần phẫu thuật. Những ngày ở phòng hồi sức cấp cứu, tôi không được gặp người nhà, toàn thân không thể cử động, không thể chợp mắt, không có khái niệm về thời gian, suốt ngày chỉ nhìn trân trân vào ánh đèn trong phòng bệnh, thi thoảng còn gặp ảo giác kinh hoàng. Tôi đối mặt với những cơn đau kéo dài và một hành trình hồi phục mà lúc bắt đầu, tôi không biết mình phải mất bao lâu mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Có những ngày tôi hoảng loạn, ám ảnh và bất lực đến mức không muốn nghĩ đến tương lai. Tôi chỉ biết hôm nay mình đau thế nào, những đoạn xương bị gãy hay những chỗ hoại tử trên cơ thể liệu có để yên cho tôi chợp mắt vài phút hay không. Còn chuyện vài tháng, vài năm sau sẽ ra sao, tôi đâu dám nghĩ.

Gần nửa năm, chiếc giường trở thành thế giới của tôi. Người thân thì gạt hết công việc, túc trực bên tôi. Trong mỗi cơn đau của tôi luôn có bóng dáng ân cần của họ bên cạnh. Mỗi lần hộ lí lau rửa vết thương cho tôi, phải cần thêm bốn người trợ giúp để tôi có thể nghiêng người lại.

Có người đến thăm, nhìn tôi rồi lặng lẽ lắc đầu. Họ thương tôi, tiếc cho tương lai của tôi. Tôi hiểu vì sao họ nghĩ như vậy, bởi ngay chính tôi lúc ấy cũng không dám chắc mình có thể đi lại được hay không. Nhưng bản năng sống của mỗi người là sức mạnh lớn nhất khiến chúng ta không chịu đầu hàng số phận.

Ban đầu, tôi chỉ ước mình được sống. Rồi tôi ước mình giữ được đôi chân. Khi tình trạng tốt hơn một chút, tôi bắt đầu ước được ngồi dậy, được nhìn ra cửa sổ lâu hơn mà không mệt, được ngồi xe lăn “du lịch” một vòng quanh nhà. Tôi còn ước một ngày nào đó mình có thể ra ngoài ngõ, ngồi tán dóc dăm ba câu với hàng xóm. Những điều đơn giản thế thôi mà giờ đây bỗng trở thành mục tiêu lớn lao của tôi.

Tôi cố hết sức cùng bác sĩ tập phục hồi chức năng. Ban đầu, hai chân tôi cứ thẳng đơ, không thể co lên được. Mỗi lần tập co chân là mỗi lần tôi đau như chết đi sống lại.

Rồi tôi có thể tập từ nằm sang ngồi, từ ngồi sang đứng, từ đứng đến những bước chân đầu tiên vịn vào xe tập đi. Có những ngày tôi vui vì mình tiến bộ, cũng có những ngày đau đớn và mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng hôm sau tôi lại tập tiếp. Tôi biết đây là giai đoạn vàng để phục hồi, tôi không muốn những ngày tháng còn lại của mình chỉ quanh quẩn bên chiếc xe lăn. Mỗi lần cơ thể làm được thêm một điều, tôi lại thấy mình đang lấy lại một phần cuộc sống đã mất.

Có lẽ, mỗi chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình tưởng. Khi đứng trước một biến cố thật sự, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách bước tiếp. Tôi từng nghĩ sức mạnh phải là làm được những điều lớn lao. Nhưng những tháng ngày ấy dạy tôi rằng, đôi khi sức mạnh chỉ đơn giản là hôm nay đau vẫn tập, hôm nay mệt vẫn cố gắng, và ngày mai lại bắt đầu thêm một lần nữa.

Để không phí hoài thời gian và để bản thân đừng nghĩ đến điều tiêu cực, trong giai đoạn tập phục hồi, tôi vẫn tiếp tục viết luận án tiến sĩ. Tôi nhờ người nhà đặt một chiếc bàn nhỏ trên giường, kê cao đầu, rồi vừa nằm vừa đánh máy.

Rồi cũng đến ngày tôi có thể tự đi trên đôi chân của mình, sau gần một năm kiên trì nỗ lực. Tôi cùng chồng quay trở lại Vũ Hán để bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Hoa Trung. Gia đình tôi từng sống ở thành phố này vào những ngày kinh hoàng của đại dịch Covid – 19. Chúng tôi đứng bên cửa sổ tầng 22 nhìn xuống những con đường vắng ngắt, thi thoảng chỉ có xe an ninh hoặc xe cứu thương chạy qua hú còi inh ỏi. Lúc ấy, vợ chồng tôi và con gái đang dần kiệt sức, một phần vì hết sạch thức ăn mà không thể ra khỏi nhà, một phần vì dịch bệnh đang đe dọa tính mạng chúng tôi.

Ngày trở lại, Vũ Hán đã hồi sinh, những con đường lại đông đúc, nắng ấm chan hòa. Tôi đến thăm căn phòng nơi từng khiến mình hoang mang sợ hãi. Tôi nghiệm ra rằng, con người cũng giống như một thành phố, sau những ngày tưởng như không thể đứng dậy, vẫn có thể hồi sinh.

Nhưng điều thay đổi lớn nhất không phải là việc tôi đã đi lại được hay hoàn thành luận án. Tôi đã suy nghĩ khác đi sau tai nạn. Trước đây, tôi luôn có cảm giác mình cần phải làm tốt nhất có thể, phải nổi bật thì mới thấy mình đang sống có ý nghĩa. Tôi thường nhìn về phía trước và nghĩ rằng chỉ khi đạt được một thành tựu nào đó, tôi mới cho phép mình nghỉ ngơi và tận hưởng.

Sau biến cố, tôi không còn muốn sống như vậy nữa. Tôi bắt đầu học cách biết đủ. Tôi không muốn vì những điều mơ hồ phía trước mà quên mất những gì hiện hữu ngay bên mình.

Một buổi sáng được hít thở khí trời, một bữa cơm bên gia đình, một buổi dã ngoại bên bờ sông, một buổi chiều được nhìn thấy hoàng hôn phía chân trời, … những điều ấy ngày trước có thể đi qua trước mắt tôi mà chẳng để lại dấu ấn gì. Bây giờ, tôi biết dừng lại để tận hưởng. Đôi lúc, khi mọi người trong gia đình đang chuyện trò cười nói, tôi bỗng lặng đi một lúc để ngắm nhìn, rồi lưu trọn khoảnh khắc hạnh phúc ấy vào tim mình.

Tôi cũng không còn quá sợ áp lực của công việc. Tất nhiên, tôi vẫn có những ngày mệt mỏi, vẫn có lúc muốn than phiền. Nhưng mỗi khi cảm thấy mọi thứ trở nên quá nặng nề, tôi lại nhớ về mong ước của mình trong quãng thời gian nằm trên giường bệnh, đó là được đi làm, được bận rộn, được tự mình chăm sóc gia đình.

Đúng rồi, tôi của ngày ấy chỉ cần được thấy bầu trời qua cửa kính xe cứu thương, chỉ cần tự mình ngồi dậy nhìn ngắm cây lá bên cửa sổ và nghe tiếng lao xao ngoài ngõ là đã hạnh phúc ngập tràn. Thế nên, tôi đã tự nhắc nhở mình rằng, hà cớ gì phải buồn lòng vì những áp lực đời thường?

Có thể hôm nay tôi không làm được điều gì lớn lao, nhưng tôi có thể ăn cùng gia đình một bữa cơm mà không vội vàng, nghe con kể chuyện ở trường mà không xao nhãng, đọc cho con một cuốn sách trước khi đi ngủ mà mắt không nhìn điện thoại. Những điều ấy không tạo nên thành tích để người khác nhìn thấy, nhưng lại làm nên cảm giác bình yên mà tôi may mắn lắm mới có được.

Cuộc sống vốn vô thường. Có lẽ vì đã từng cận kề cái chết nên tôi không còn muốn để dành hạnh phúc cho một ngày nào đó trong tương lai. Tôi muốn tranh thủ tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ nhặt trong ngày, ngay cả khi còn nhiều việc chưa xong, áp lực bủa vây tứ phía. Bởi tôi đã hiểu rằng cuộc sống không phải là chờ đến một đích nào đó rồi mới bắt đầu hạnh phúc.

Bây giờ, tôi vẫn có những lúc mệt mỏi và vẫn còn nhiều điều muốn làm. Nhưng tôi không còn muốn chạy quá nhanh nữa. Tôi muốn làm việc mà không quên sống, muốn cố gắng mà không quên nghỉ ngơi, muốn hướng về tương lai mà không bỏ quên hiện tại. Và tôi muốn khi một ngày bình thường khép lại, tôi có thể mỉm cười vì mình đã thực sự có mặt trong ngày ấy.

Trải qua hoạn nạn, tôi càng hiểu gia đình là điều thiêng liêng mà tôi cần gìn giữ. Lúc tôi nằm liệt trên giường, chính gia đình là nơi tiếp cho tôi thêm sức mạnh để phục hồi. Tôi khổ một thì người nhà cũng khổ mười. Tôi chưa bao giờ cho rằng đó là điều hiển nhiên mình được nhận và không cho phép bản thân quên đi ân tình đó.

Sau biến cố, tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tôi dành năng lượng cho những điều tích cực. Tôi biết mình may mắn khi còn có thể làm việc, có thể chăm lo cho những người mình yêu thương được khỏe mạnh và an vui. Tôi biết một ngày bình thường không phải là một ngày không có gì đáng để kể. Đó có thể là một ngày mà chúng ta đang được sống đúng với điều mình từng mong cầu.

Sáng nay, nhiều “deadline” đang chờ tôi, trời lại mưa dầm dề, con đường trước nhà ướt sũng. Nhưng tôi hiểu rằng, ngay cả một ngày nhiều khó khăn cũng đáng được trân quý, bởi tôi đã từng mong mỏi được trở lại với những nhọc nhằn bình thường của cuộc sống. Tôi không còn đợi đến khi mọi chuyện đều thuận lợi mới cảm thấy hạnh phúc, bởi chính những điều bình dị thường ngày lại là thứ tôi từng khao khát nhất.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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