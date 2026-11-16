Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Hơn 1.300 thanh niên Lâm Đồng ra quân làm đẹp phố hoa Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Từ các tuyến đường đến khu vực Vườn hoa Đà Lạt, hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên cùng góp sức làm sạch môi trường, tô điểm không gian xanh, sẵn sàng chào đón Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

tp-br_img-6078.jpg
Ngày 15/11, tại Vườn hoa Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức phát động phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”, nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 202
tp-br_img-1630.jpg
Phát biểu tại chương trình, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng Lâm Đồng xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện lối sống xanh; tích cực triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với trồng cây, trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan đô thị.
tp-br_img-6083.jpg
Ngay sau lễ phát động, hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại nhiều khu vực trên địa bàn Đà Lạt.
tp-br_img-4156.jpg
tp-br_img-6085.jpg
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng quân đội, công an cùng tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan.
tp-br_img-5483.jpg
tp-br_img-6080.jpg
Tại Vườn hoa Đà Lạt, hồ lắng số 1 và các tuyến đường lân cận, các đội hình thanh niên tổ chức thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, làm sạch không gian công cộng, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị.
tp-br_img-6079.jpg
Song song đó, đoàn viên, thanh niên triển khai trồng cây, trồng hoa, tạo thêm các mảng xanh và không gian thân thiện với môi trường.
tp-br_img-6082.jpg
Thông qua phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Xem thêm

#thanh niên Lâm Đồng #Đà Lạt #Festival Hoa Đà Lạt #bảo vệ môi trường #trồng cây trồng hoa #chỉnh trang đô thị #chị Trần Diệp Mỹ Dung

Cùng chuyên mục

Ngày mai, tôi sẽ là tôi khác

Ngày mai, tôi sẽ là tôi khác

Tôi đã từng rất sợ tiếng động. Chỉ một tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát cũng khiến tôi giật mình. Tiếng tivi từ phòng bên, tiếng người trò chuyện hay tiếng chuông điện thoại đều làm tôi khó chịu. Có những ngày, tôi chỉ nằm im trong phòng, đóng kín cửa, không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai.

Sau biến cố, tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường

Sau biến cố, tôi tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường

Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị chiếc xe tải cán qua người. Cơn đau đến tê dại chạy dọc cơ thể, hơi thở yếu dần và đôi chân tôi không thể cử động. Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nghĩ đến công việc còn dang dở hay những điều mình từng cố gắng để đạt được. Tôi bàng hoàng tự hỏi: Lẽ nào mình sẽ chết?

TPHCM tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

TPHCM tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

TPO - Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.

Sinh viên TPHCM trải nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới

Sinh viên TPHCM trải nghiệm công nghệ hàng đầu thế giới

TPO - Không gian Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM những ngày giữa tháng 11 trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ về đây để tham gia một sự kiện công nghệ quy mô lớn được thiết kế dành riêng cho giới sinh viên.

Người trẻ quân hàm xanh vun đắp lòng dân

Người trẻ quân hàm xanh vun đắp lòng dân

TPO - Giúp một gia đình có thêm sinh kế, đưa nước uống đến với người già neo đơn, mang kiến thức về biển, đảo vào trường học… Những việc làm gần gũi ấy là một phần trong hành trình cống hiến của Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh - một gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội.

Chưa tốt nghiệp đại học có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Chưa tốt nghiệp đại học có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ?

TPO - Vẫn theo học, chưa nhận bằng và có giấy xác nhận sinh viên không đồng nghĩa được kéo dài thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ. Qua những tình huống cụ thể, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng làm rõ cách xem xét với người nợ môn, khóa học kéo dài hoặc thôi cao đẳng để vào đại học.

Đà Nẵng tăng tốc trang bị kỹ năng AI cho người trẻ

Đà Nẵng tăng tốc trang bị kỹ năng AI cho người trẻ

TPO - Bắt tay với một đơn vị công nghệ, từ nay đến 2030, Thành Đoàn Đà Nẵng tập trung triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)..., góp phần giúp đoàn viên thanh niên chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Mô hình kinh tế xanh nuôi 'sâm nước' thu tiền tỷ của dược sĩ 9X

Mô hình kinh tế xanh nuôi 'sâm nước' thu tiền tỷ của dược sĩ 9X

TPO - Bằng việc ứng dụng công nghệ xử lý nước tuần hoàn, giải pháp vi sinh an toàn sinh học, dược sĩ 9X Võ Lê Hoàng Tuấn đã phát triển thành công mô hình nuôi cá chạch lấu – loài thủy sản bản địa được ví như “sâm nước” miền Tây. Mô hình giúp anh làm chủ loài cá nức tiếng "khó tính", mang về doanh thu tiền tỉ mỗi năm, giải bài toán thích ứng biến đổi khí hậu, nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nam và Trần Đức Thủy.

Sáng kiến dây chuyền sản xuất điện thoại tự động của 3 kỹ sư trẻ

TPO - Ba chàng trai tự nghiên cứu, thiết kế hệ thống dây chuyền tự động với 27 công đoạn, thay thế hàng trăm lao động trong sản xuất, lắp ráp điện thoại và máy tính bảng. Sáng kiến sản xuất đã được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026.

Dùng võ truyền thống khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong giới trẻ

Dùng võ truyền thống khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong giới trẻ

TPO - Tỉnh Đoàn Nghệ An và Liên đoàn Vovinam tỉnh sẽ phối hợp xây dựng các câu lạc bộ, điểm tập luyện tại trường học, cơ sở Đoàn và khu dân cư; tổ chức giải đấu, biểu diễn, trải nghiệm võ thuật, góp phần rèn luyện thể chất và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe