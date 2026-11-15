Cần Thơ sẽ có 130.000 ha cây trồng chủ lực sản xuất giảm phát thải

TPO - Cần Thơ hướng đến chuyển đổi trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả và cải thiện sinh kế người dân. Tới năm 2035, có 130.000 ha cây trồng chủ lực gồm lúa, cây ăn trái và rau màu sản xuất theo tiêu chuẩn giảm phát thải.

Kế hoạch thực hiện Đề án Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050 vừa được UBND TP. Cần Thơ ban hành. Đề án hướng đến chuyển đổi hệ thống sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện sinh kế người dân.

Đề án sản xuất giảm phát thải được triển khai trên 80.000 ha lúa tại Cần Thơ.



Cần Thơ đặt mục tiêu, đến năm 2035, xây dựng và thúc đẩy áp dụng nhãn hiệu “Phát thải thấp” đối với các sản phẩm trồng trọt chủ lực; triển khai ít nhất 1-2 mô hình sản xuất trồng trọt giảm phát thải có khả năng nhân rộng.

Đồng thời, thí điểm ít nhất 1-2 mô hình canh tác có khả năng phát triển tín chỉ carbon đáp ứng yêu cầu của các tổ chức quốc tế. Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng ít nhất 2 gói kỹ thuật sản xuất giảm phát thải cho các cây trồng chủ lực.

Để đạt mục tiêu trên, Cần Thơ sẽ đào tạo, tập huấn kỹ thuật canh tác giảm phát thải, chính sách và sử dụng công cụ đo lường phát thải cho cán bộ kỹ thuật cơ sở, khuyến nông, nông dân, doanh nghiệp.

Đề án được triển khai tại các vùng sản xuất cây trồng chủ lực, tổng diện tích khoảng 130.000 ha, gồm 80.000 ha lúa, 40.000 ha cây ăn trái và 10.000 ha rau màu.

Các giải pháp sản xuất giảm phát thải gồm quản lý nước tưới, các quy trình “1 phải 3 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, tăng sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh; giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tăng cường biện pháp sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp; sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số, thiết bị thông minh…

Xây dựng các mô hình sản xuất giảm phát thải trên lúa, rau màu và cây ăn quả, từng bước thiết lập hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải khí nhà kính; xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ đánh giá giảm phát thải, chứng nhận tín chỉ carbon, truy xuất nguồn gốc môi trường.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ phấn đấu 100% diện tích cây trồng chủ lực áp dụng quy trình sản xuất bền vững. Phát triển ngành trồng trọt theo hướng phát thải thấp, sinh thái, hiện đại và bền vững. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.