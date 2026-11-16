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Giới trẻ

UBND phường Gò Vấp tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa giúp giới trẻ “Về nguồn”

P.V

Nhằm chào mừng nhiều hoạt động lớn của dân tộc diễn ra trong tháng 11, UBND phường Gò Vấp vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm góp phần giáo dục giá trị truyền thống cho người dân nói chung, giới trẻ nói riêng.

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Nguyễn Hữu Tài (phó chủ tịch UBND phường Gò Vấp) phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VAN DIEP
Nguyễn Hữu Tài (phó chủ tịch UBND phường Gò Vấp) phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VAN DIEP

Cụ thể, với mong muốn chào mừng những dấu mốc đặc biệt trong tháng như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)… UBND phường Gò Vấp vừa tổ chức chương trình “Hành trình Về nguồn - Khám phá lịch sử, di tích văn hóa địa phương trên địa bàn phường Gò Vấp năm 2026” vào sáng 14-11.

Các bạn trẻ xinh tươi, hào hứng tham gia tại sự kiện - Ảnh: VAN DIEP
Các bạn trẻ xinh tươi, hào hứng tham gia tại sự kiện - Ảnh: VAN DIEP

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Hữu Tài (phó chủ tịch UBND phường Gò Vấp) cho biết: “Ban lãnh đạo phường mong hành trình Về nguồn là dịp để mỗi người dân phường nói chung, giới trẻ phường nói riêng có dịp sống lại những trang sử hào hùng của cha ông, được đặt chân đến những di tích lịch sử, văn hóa… nơi hun đúc nên hồn thiêng của mảnh đất Gò Vấp. Từ đó góp phần giúp mọi người càng thêm yêu đất nước, tự hào về truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng, về dân tộc đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cán bộ, công nhân viên nữ thuộc các đơn vị, cơ quan thuộc phường Gò Vấp nền nã trong những bộ trang phục truyền thống Việt Nam khi tham gia đạp xe tại chương trình - Ảnh: VAN DIEP
Cán bộ, công nhân viên nữ thuộc các đơn vị, cơ quan thuộc phường Gò Vấp nền nã trong những bộ trang phục truyền thống Việt Nam khi tham gia đạp xe tại chương trình - Ảnh: VAN DIEP

Chương trình thu hút gần 500 cá nhân đến từ các cơ quan, đơn vị Nhà nước lẫn tư nhân, trường học… trên địa bàn phường tham dự. Tại chương trình, mọi người có dịp tham gia những hoạt động ý nghĩa như: đạp xe đến tham quan kết hợp nghe thuyết minh về các di tích tiêu biểu trên địa bàn (Đài Liệt sĩ phường - nơi tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân; Bia tưởng niệm Căng Hạnh Thông Tây - tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống tại nhà tù năm xưa; Đình Hạnh Thông Tây - công trình kiến trúc cổ, là không gian văn hóa cộng đồng gắn bó với đời sống tinh thần của người dân; Trụ sở Đảng ủy phường - công trình kiến trúc và nhà truyền thống Gò Vấp có giá trị tiêu biểu, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa Gò Vấp…), tham quan hoạt động triển lãm của Câu lạc bộ Doanh nghiệp khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo phường, thưởng thức ẩm thực địa phương…

Ban Lãnh đạo phường Gò Vấp (giữa) cùng cán bộ, công nhân viên, các bạn trẻ… dâng hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ phường - Ảnh: VAN DIEP
Ban Lãnh đạo phường Gò Vấp (giữa) cùng cán bộ, công nhân viên, các bạn trẻ… dâng hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ phường - Ảnh: VAN DIEP

“Cá nhân tôi cho rằng đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa, không chỉ là chuyến đi tham quan đơn thuần. Học lịch sử không thể chỉ qua trang sách mà cảm nhận đủ. Chương trình Về nguồn của phường Gò Vấp giúp giới trẻ chúng tôi có cơ hội tận mắt thấy, tai nghe những sự hi sinh to lớn đầy máu và nước mắt của các thế hệ cha ông, từ đó thêm gắn bó, tự hào về nguồn cội và thêm quyết tâm cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, bạn Diệp Đại Hoàng (22 tuổi, hiện công tác tại DOL English) chia sẻ sau chương trình.

#Gò Vấp #hành trình về nguồn

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