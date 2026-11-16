Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác cán bộ

TPO - Ngày 16/11, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Thanh Hải (ngoài cùng bên trái) và ông Vũ Việt Dũng (ngoài cùng bên phải)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm; đồng thời, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Đăng Bình cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, chuẩn bị chu đáo chương trình công tác năm 2027. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể Văn phòng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Thanh Hải cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.