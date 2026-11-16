Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi ‘Tiền Phong’ trên mặt trận thông tin

TPO - Chúc mừng Báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn ghi nhận suốt hơn bảy thập kỷ qua, những người làm báo Tiền Phong đã đối mặt với không ít áp lực, thử thách, song những kết quả đạt được rất đáng tự hào. Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi Tiền Phong trên mặt trận thông tin, đặc biệt là thông tin chính thống.

Ngày 16/11, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Báo Tiền Phong nhân kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2026).

Cùng dự có anh Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Vũ Văn Chúc – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Đỗ Văn Bách – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn.

Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập; các Phó Tổng Biên tập: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, nhà báo Trần Thị Thu Hà; các Ủy viên Ban Biên tập: Nhà báo Trần Công Hùng – Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong điện tử, nhà báo Trần Thị Thu Huyền – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện, cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 73 năm ra số đầu tiên. Ảnh: Như Ý

Thực hiện đúng, đủ và tốt nhất sứ mệnh cơ quan ngôn luận

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn trao lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể Báo Tiền Phong.

Sau khi theo dõi phóng sự ngắn về chặng đường 73 năm từ số báo đầu tiên ngày 16/11/1953 tại Bản Dõn, Chiến khu Việt Bắc đến nay, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm và sự đoàn kết bền bỉ của các thế hệ làm báo Tiền Phong.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, suốt hơn bảy thập kỷ qua, những người làm báo Tiền Phong đã đối mặt với không ít áp lực, thử thách, song những kết quả đạt được rất đáng tự hào. “Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi Tiền Phong trên mặt trận thông tin, đặc biệt là thông tin chính thống”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Không chỉ làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn, Tiền Phong còn ghi dấu ấn đậm nét qua các hoạt động ý nghĩa ngoài mặt báo trên nhiều lĩnh vực hướng tới cộng đồng, tiêu biểu là Chủ Nhật Đỏ, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, Giải Golf Vô địch Quốc gia, Hoa hậu Việt Nam… Qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cống hiến, sức khỏe và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn rất ghi nhận”, anh Lâm bày tỏ.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Nhấn mạnh thách thức chuyển đổi qua từng giai đoạn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm chỉ rõ sự dịch chuyển từ báo giấy sang báo điện tử, tiếp đến là mạng xã hội như Facebook và hiện nay là trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi mạng xã hội cung cấp thông tin theo thị hiếu và các công cụ AI như ChatGPT, Claude... ngày càng đáp ứng nhanh, thậm chí phân tích sâu sắc hơn cách tìm kiếm qua Google trước đây, lượng người truy cập trực tiếp vào báo điện tử đứng trước nhiều cạnh tranh. Vì vậy, Báo phải liên tục nỗ lực sáng tạo, thích ứng.

Anh Nguyễn Tường Lâm tin tưởng với quyết tâm, sáng tạo, trách nhiệm, trí tuệ và đoàn kết, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục vượt qua các thách thức, tiếp tục gặt hái được những thành công mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh phản ánh toàn diện, đẹp đẽ nhất hình ảnh thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

“Chúng tôi rất tin tưởng với sự quyết tâm, sáng tạo, trách nhiệm, trí tuệ và đoàn kết, trong các giai đoạn phát triển tiếp theo của Báo sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới. Tiếp tục thực hiện đúng, đủ và tốt nhất sứ mệnh cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phản ánh một cách sâu sắc, đầy đủ, toàn diện và đẹp đẽ nhất về hình ảnh của thanh niên Việt Nam, hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam trong các quá trình phát triển mới tiếp theo của đất nước”, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn.

Sức mạnh đoàn kết từ “ngôi nhà chung” Tiền Phong

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón đoàn công tác T.Ư Đoàn đúng ngày kỷ niệm truyền thống, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã ôn lại dấu mốc lịch sử cách đây tròn 73 năm. Trước thềm Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 16/11/1953 tại bản Dõn (xã Minh Thanh, Tuyên Quang), số báo Tiền Phong đầu tiên ra đời, mở đầu hành trình nhiều thử thách nhưng đầy tự hào và cảm xúc.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định, các thế hệ làm báo hôm nay, trong đó có nhiều người đã gắn bó 30 năm, luôn tự hào khi được khoác lên mình chiếc măng-sét của tờ báo Tiền Phong, đồng thời tri ân sâu sắc các thế hệ lãnh đạo Báo và Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn sát cánh, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Nhắc lại dấu ấn chuyển mình từ năm 2020 khi thực hiện Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch báo chí, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa Học Trò đã sáp nhập vào Báo Tiền Phong, với quy mô khoảng 260 cán bộ, phóng viên. Dù ban đầu không nằm trong kế hoạch, nhưng suốt 6 năm qua, tập thể hai tờ báo đã đoàn kết, hòa làm một về con người, công việc và cơ sở vật chất trong “ngôi nhà chung Tiền Phong”.

Cùng với việc sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18 theo hướng tinh gọn và mạnh, Báo duy trì tăng trưởng ổn định cả nội dung lẫn kinh doanh, giữ vững tôn chỉ, mục đích cùng vị thế về nội dung, định hướng và tốc độ thông tin.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2026 ghi nhận khối lượng công việc, sự kiện rất lớn của Báo Tiền Phong. Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam và Giải Golf Tiền Phong Championship – Vì Tài năng trẻ Việt Nam vừa khép lại, trong thời gian tới, Báo tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, quy mô như: Giải Golf Vô địch Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 24 đến ngày 28/11), Chuẩn bị cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Chủ Nhật Đỏ...

Đặc biệt, dù bối cảnh báo chí năm 2026 hết sức khó khăn, Báo Tiền Phong vẫn nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, bảo đảm đời sống ổn định cho đội ngũ nhờ tinh thần đoàn kết cùng sự tin tưởng, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ mới, dự án truyền thông từ Ban Bí thư và các ban Trung ương Đoàn.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng cho biết, bước sang năm 2027 - tuổi 74 của Báo, hướng tới dấu mốc 75 năm – tập thể tòa soạn đang bàn thảo nhiều giải pháp với tinh thần xung kích nhằm giữ vững nhịp tăng trưởng. Tiền Phong rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn.