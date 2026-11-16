Thanh niên Lâm Đồng ra quân làm đẹp phố hoa Đà Lạt

TPO - Từ các tuyến đường đến khu vực Vườn hoa Đà Lạt, hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên cùng góp sức làm sạch môi trường, tô điểm không gian xanh, sẵn sàng chào đón Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.
Ở tuổi 22, khi vẫn đang chờ tốt nghiệp đại học, Y Sam Sung đã được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Cô gái trẻ có nhiều trải nghiệm đặc biệt ở cương vị mới.
TPO - Chúc mừng Báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn ghi nhận suốt hơn bảy thập kỷ qua, những người làm báo Tiền Phong đã đối mặt với không ít áp lực, thử thách, song những kết quả đạt được rất đáng tự hào. Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi Tiền Phong trên mặt trận thông tin, đặc biệt là thông tin chính thống.
Chàng trai 25 tuổi có nhiều trải nghiệm thú vị khi làm tổ trưởng tổ dân phố ở Huế. Anh mạnh dạn áp dụng công nghệ và mạng xã hội trong việc tuyên truyền thông tin đến bà con.
Nhằm chào mừng nhiều hoạt động lớn của dân tộc diễn ra trong tháng 11, UBND phường Gò Vấp vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm góp phần giáo dục giá trị truyền thống cho người dân nói chung, giới trẻ nói riêng.
Tôi đã từng rất sợ tiếng động. Chỉ một tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát cũng khiến tôi giật mình. Tiếng tivi từ phòng bên, tiếng người trò chuyện hay tiếng chuông điện thoại đều làm tôi khó chịu. Có những ngày, tôi chỉ nằm im trong phòng, đóng kín cửa, không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bị chiếc xe tải cán qua người. Cơn đau đến tê dại chạy dọc cơ thể, hơi thở yếu dần và đôi chân tôi không thể cử động. Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nghĩ đến công việc còn dang dở hay những điều mình từng cố gắng để đạt được. Tôi bàng hoàng tự hỏi: Lẽ nào mình sẽ chết?
TPO - Sắc vàng hoa dã quỳ trên cung đường lên chùa Đại Tuệ (Nghệ An) thu hút đông đảo bạn trẻ đến ngắm hoa, săn ảnh, khám phá cảnh sắc núi đồi.
TPO - Đám cưới tập thể của 12 cặp đôi công nhân, người lao động không chỉ hiện thực hóa ước mơ hạnh phúc của những hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với người lao động.
TPO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai ngập sâu sáng 15/11. Dù vậy, một đám cưới tại xã Phước An vẫn diễn ra đúng giờ lành khi chú rể cùng gia đình bì bõm lội nước đến nửa người để đưa sính lễ, rước dâu.
TPO - Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.
TPO - Không gian Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM những ngày giữa tháng 11 trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ về đây để tham gia một sự kiện công nghệ quy mô lớn được thiết kế dành riêng cho giới sinh viên.
TPO - Giúp một gia đình có thêm sinh kế, đưa nước uống đến với người già neo đơn, mang kiến thức về biển, đảo vào trường học… Những việc làm gần gũi ấy là một phần trong hành trình cống hiến của Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh - một gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội.
TPO - Với những phần thi sôi nổi, sáng tạo, 9 đội thi thuộc Đại học Thái Nguyên đã cùng lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và bản lĩnh của tuổi trẻ trước những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ ngày càng tinh vi.
TPO - Vẫn theo học, chưa nhận bằng và có giấy xác nhận sinh viên không đồng nghĩa được kéo dài thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ. Qua những tình huống cụ thể, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng làm rõ cách xem xét với người nợ môn, khóa học kéo dài hoặc thôi cao đẳng để vào đại học.
TPO - Bắt tay với một đơn vị công nghệ, từ nay đến 2030, Thành Đoàn Đà Nẵng tập trung triển khai các hoạt động đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)..., góp phần giúp đoàn viên thanh niên chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số.
TPO - Trong không khí sôi nổi giữa phố đi bộ, lãnh đạo TPHCM trực tiếp thăm hỏi, tìm hiểu hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của các nhãn hàng, thương hiệu và gửi các thông tin voucher số đến người dân.