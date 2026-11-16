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Giới trẻ

Cô gái 22 tuổi người Ba Na trúng cử trưởng thôn của gần 1.000 nhân khẩu

Ở tuổi 22, khi vẫn đang chờ tốt nghiệp đại học, Y Sam Sung đã được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Cô gái trẻ có nhiều trải nghiệm đặc biệt ở cương vị mới.

Tiếp nối công việc của cha

Mới 22 tuổi, Y Sam Sung (SN 2004, người dân tộc Ba Na) đã trở thành trưởng thôn Kơ Năng, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi, nơi có 205 hộ dân với khoảng 956 nhân khẩu.

Sung đang theo học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và chuẩn bị tốt nghiệp. Cũng như nhiều bạn bè đồng trang lứa, cô mong muốn tìm kiếm một công việc phù hợp với sở thích, năng lực của người trẻ.

Sung chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận chức vụ trưởng thôn với những công việc vốn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và sự khéo léo trong ứng xử.

Sam Sung được bầu làm trưởng thôn ở tuổi 22
Sam Sung được bầu làm trưởng thôn ở tuổi 22

Tuy nhiên, từ nhỏ Sung đã quen với hình ảnh cha tất bật lo chuyện làng, chuyện xóm. Cha cô từng là cán bộ địa phương, thường xuyên dành thời gian giải quyết công việc chung của bà con.

Nhìn cha như vậy, Sung dần hiểu và có cảm tình với công việc “làm dâu trăm họ” này.

Đến khi cha nghỉ công tác, bà con trong thôn động viên Sung ra ứng cử trưởng thôn, tiếp tục công việc của ông.

“Mọi người nói tôi còn trẻ, có sức khỏe, lại được học hành nên cố gắng đứng ra gánh vác công việc của thôn, giúp đỡ bà con.

Sự tin tưởng ấy là động lực để tôi ra ứng cử”, Sung kể.

Ngày 30/7/2026, cô gái Ba Na chính thức được bầu làm trưởng thôn Kơ Năng.

Hằng ngày, nữ trưởng thôn trẻ tất bật với công việc của làng, từ họp hành, xử lý giấy tờ đến vận động bà con dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự.

Cô gái Ba Na cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Cô gái Ba Na cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Có hôm, Sung phải đi từng nhà để truyền đạt chủ trương của địa phương hoặc giải quyết những mâu thuẫn giữa các hộ dân.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi bắt đầu công việc.

Trước đây, Sung chủ yếu tập trung học hành, ít có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nay ở tuổi 22, cô phải làm quen với việc phát biểu trước bà con, họp hành cùng các cán bộ xã, triển khai công việc và vận động người dân cùng thực hiện.

“Có lúc đứng trước các cụ lớn tuổi, tôi run và lúng túng lắm. Dù được học hành đầy đủ nhưng khi trò chuyện, nắm bắt tâm tư của bà con, tôi nhận ra mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm, đôi khi ăn nói chưa khéo léo, Sung chia sẻ.

Khối lượng giấy tờ, công việc hành chính từ xã chuyển xuống cũng khiến nữ trưởng thôn trẻ tuổi không khỏi choáng ngợp.

Để thích nghi, Sung chủ động học hỏi từ những người đi trước. Việc nào liên quan đến thủ tục hành chính chưa hiểu, cô hỏi cán bộ xã. Còn những chuyện cần kinh nghiệm ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong làng, cô lại tìm đến bà ngoại và già làng để xin lời khuyên.

Chính sự chỉ bảo tận tình của những người lớn tuổi đã giúp cô từng bước tự tin hơn trong vai trò mới.

Làm những việc chưa từng làm

Nhiệm vụ khiến nữ trưởng thôn 22 tuổi lo lắng nhất là đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa bà con.

Sung nhớ có lần trong thôn xảy ra xích mích. Khi được nhờ đứng ra giải quyết, cô lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí còn bối rối hơn cả những người đang tranh cãi.

“Trước đây, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải đứng ra giải quyết những chuyện như vậy. Mình còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên đôi khi không biết phải nói thế nào để các bên cùng hiểu và thông cảm”, Sung kể.

Dần dần, cô học cách lắng nghe, cân nhắc lời nói và tìm hướng giải quyết phù hợp thay vì vội vàng đưa ra ý kiến.

Một tình huống khác khiến Sung phải thay đổi cách làm việc là khi hướng dẫn bà con sử dụng công nghệ.

Trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại địa phương, Sung có nhiệm vụ hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng, cập nhật thông tin theo yêu cầu.

Dù khá nhanh nhạy với công nghệ, cô vẫn gặp khó khăn khi giải thích cho những người lớn tuổi, ít sử dụng điện thoại thông minh.

“Ban đầu, tôi không biết phải hướng dẫn thế nào cho bà con dễ hiểu. Sau đó, tôi nghĩ cứ xem các cô/bác như bố mẹ của mình, kiên nhẫn giải thích từng chút một, làm sao để lần sau mọi người có thể tự thực hiện được", Sung chia sẻ.

Thôn Kơ Năng chủ yếu là đồng bào Ba Na sinh sống. Vì vậy, trong quá trình vận động người dân, Sung thường kết hợp sử dụng cả tiếng Kinh và tiếng Ba Na.

Cô chia sẻ, có những chủ trương không phải chỉ thông báo 1 lần là bà con hiểu ngay. Nhiều trường hợp, cô phải đến tận nhà giải thích, trò chuyện để mọi người hiểu rõ và tự nguyện thực hiện.

Sam Sung là cô gái năng nổ, nhiệt huyết.
Sam Sung là cô gái năng nổ, nhiệt huyết.

Làm trưởng thôn của gần 1.000 nhân khẩu, ban đầu Sung gặp khó khăn khi ghi nhớ hoàn cảnh từng hộ dân. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên đi lại, tiếp xúc với bà con, cô dần nắm rõ tình hình các gia đình.

“Tôi luôn coi bà con như người thân, cố gắng hiểu hoàn cảnh từng nhà để kịp thời giúp đỡ khi cần”, Sung nói.

Sung thừa nhận, lợi thế của mình là sức trẻ, sự nhiệt tình, nhanh nhạy với công nghệ và các thủ tục mới. Tuy nhiên, tuổi đời còn ít cũng khiến cô gặp không ít trở ngại.

May mắn, cô có gia đình làm điểm tựa. Bố mẹ và người thân sẵn sàng san sẻ việc nhà, thông cảm cho những ngày cô đi sớm về khuya vì việc làng xóm.

“Sự đồng lòng của bà con cũng là động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần tôi lên tiếng vận động là bà con xắn tay vào làm”, Sung chia sẻ.

Ở tuổi 22, nữ trưởng thôn người Ba Na hiểu mình còn nhiều điều phải học hỏi. Cô mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, góp ý của bà con để ngày càng trưởng thành, làm tốt công việc và góp sức xây dựng quê hương.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh A Đới (bí thư thôn Kơ Năng, xã Ngọk Bay) cho hay, Y Sam Sung là nữ trưởng thôn trẻ tuổi, nhiệt huyết và luôn hết mình với công việc trong thôn.

“Bạn ấy là người hòa nhã, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước của thôn làng.

Sam Sung nhiệt tình tham gia rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ bà con trong nhiều công việc”, anh Đới cho hay.

Ảnh: NVCC

Link gốc: https://vietnamnet.vn/co-gai-nguoi-ba-na-lam-truong-thon-quan-ly-gan-1-000-nhan-khau-2575080.html

VietNamNet

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