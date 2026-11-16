Hoa hậu, Á hậu khởi động dự án nhân ái ở Tiền Phong Golf Championship

TPO - Lần đầu đồng hành Tiền Phong Golf Championship với vai trò đại sứ, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu bất ngờ trước quy mô mùa giải thứ 10. Các người đẹp mong góp sức lan tỏa ý nghĩa của giải đấu, kết nối thêm sự quan tâm dành cho tài năng trẻ Việt Nam.

Ngày 14/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Trong trang phục thể thao, các cô gái hào hứng bước vào trải nghiệm mới sau cuộc thi. Từ sân khấu Hoa hậu Việt Nam đến sân golf, Top 3 tiếp tục có dịp gặp gỡ công chúng, tham gia hoạt động gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam cùng các đại sứ, người đẹp dự khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình.

Hào hứng trong lần đầu làm đại sứ

Tân hoa hậu ấn tượng trước hành trình 10 năm của Tiền Phong Golf Championship, đặc biệt là quy mô tổ chức trong mùa giải đánh dấu một thập kỷ. Cùng hai á hậu, cô mong góp phần đưa tinh thần thể thao và ý nghĩa nhân văn của giải đến gần hơn với cộng đồng.

“Điều khiến tôi trân trọng là sau mỗi mùa giải, sự chung tay của các golfer, nhà tài trợ lại mang đến thêm cơ hội cho tài năng trẻ Việt Nam. Tôi mong góp một phần nhỏ để nhiều người biết đến ý nghĩa ấy và cùng ủng hộ những bạn trẻ đang nỗ lực theo đuổi đam mê”, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang nói.

Hoa hậu Yến Trang, hai á hậu và các đại sứ chọn trang phục thể thao, hào hứng check-in giữa không gian xanh của sân golf.

Sự háo hức của Top 3 xuất phát từ cơ hội trực tiếp có mặt tại sân, cảm nhận không khí của một ngày tranh tài. Đảm nhận vai trò đại sứ khi vừa bước ra từ Hoa hậu Việt Nam, ba cô gái có thêm trải nghiệm để hiểu về hoạt động thể thao gắn với mục tiêu hỗ trợ tài năng trẻ.

Lê Phương Nghi đặc biệt mong chờ lần đầu đồng hành giải đấu tổ chức trên cả sân Rose Course và Canyon Course tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Á hậu cho rằng các sự kiện thể thao lớn còn là cơ hội giới thiệu cảnh quan, con người, văn hóa địa phương.

“Trực tiếp có mặt tại sân, tôi mới cảm nhận rõ quy mô và sự chuẩn bị chu đáo của giải đấu. Các golfer tranh tài trên hai sân giữa cảnh quan rất đẹp của Ninh Bình khiến tôi càng háo hức theo dõi. Xin chúc mừng nhà vô địch cùng các golfer được vinh danh. Với tôi, điều đáng quý còn là mọi người đã cùng góp sức cho một mùa giải mang ý nghĩa cộng đồng”, Á hậu Lê Phương Nghi bày tỏ.

“Là một người trẻ, tôi hiểu sự động viên, hỗ trợ đúng lúc có ý nghĩa thế nào trên hành trình học tập và phát triển bản thân. Vì vậy, tôi vui khi được đồng hành với giải đấu hướng tới tiếp sức tài năng trẻ”, Khánh Linh chia sẻ.

Các đại sứ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam góp mặt tại lễ khai mạc mùa giải thứ 10, quy tụ 240 golfer tranh tài.

Hoa hậu, Á hậu còn thử sức với golf. Lần đầu trực tiếp ra sân, Yến Trang được hướng dẫn cách cầm gậy, phát bóng. Khánh Linh từng làm quen với bộ môn này nên hào hứng trải nghiệm cảm giác bóng. Phương Nghi bày tỏ mong muốn học chơi golf, bởi cô thích cảm giác hòa mình với thiên nhiên, thư giãn sau thời gian học tập, làm việc.

Đồng hành Top 3 còn có Người đẹp Biển Bùi Mai Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Đinh Hoàng Gia Linh, Đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Diệu Anh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Tạ Thị Hoa, người đẹp Vũ Thị Khánh Vi. Từ trải nghiệm thi Hoa hậu Việt Nam, Khánh Vi hiểu người trẻ cần cơ hội thể hiện khả năng, vì vậy cô vui khi tham gia sự kiện mang mục tiêu tiếp sức tài năng.

Kêu gọi chung tay mở Cánh cửa thần kỳ cho trẻ vùng cao

Tại gala trao giải Tiền Phong Golf Championship 2026 tối 14/11, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh giới thiệu dự án Cánh cửa thần kỳ, kêu gọi các nguồn lực cùng chung tay hiện thực hóa kế hoạch hỗ trợ trẻ em vùng cao. Từ ý tưởng được trình bày trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô mong kết nối thêm những người đồng hành để đưa dự án đến các điểm trường còn thiếu điều kiện học tập.

Á hậu Trần Xuân Khánh Linh giới thiệu dự án Cánh cửa thần kỳ tại Gala trao giải Tiền Phong Golf Championship 2026.

Với Cánh cửa thần kỳ, Khánh Linh hướng tới xây dựng thư viện thông minh, giúp trẻ em vùng cao có thêm điều kiện tiếp cận tiếng Anh và công nghệ. Cô đề xuất xây ba thư viện tại ba điểm trường trong sáu tháng đầu, trang bị robot hỗ trợ học tập, máy tính bảng và sách tiếng Anh, đồng thời kết nối đội ngũ tình nguyện viên.

Điểm đến đầu tiên dự án hướng tới là xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Khánh Linh mong các em tại những điểm trường nhỏ, còn thiếu cơ hội học tập được tiếp cận thêm tri thức và công cụ hỗ trợ. Cô xác định mục tiêu của dự án là tạo giá trị lâu dài, giúp trẻ có nền tảng phát triển khả năng và chủ động xây dựng tương lai.

Để duy trì hoạt động, Khánh Linh dự định xây dựng website chính thức, cập nhật tiến độ dự án, kết nối các câu lạc bộ, tình nguyện viên với những hoàn cảnh cần trợ giúp. Cô cũng lên kế hoạch bán sản phẩm, đồ lưu niệm gây quỹ, để mỗi người có thể đóng góp thông qua việc mua sản phẩm, tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động tiếp theo.

Sau cuộc thi, hiện thực hóa Cánh cửa thần kỳ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Khánh Linh. Việc giới thiệu dự án tại gala mở thêm cơ hội kết nối với cộng đồng golfer, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Mong muốn ấy cũng gặp gỡ mục tiêu của Tiền Phong Golf Championship: huy động sự chung tay để tiếp sức cho người trẻ phát triển tài năng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam tại gala trao giải mùa thứ 10 của Tiền Phong Golf Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Người đẹp Vũ Thị Khánh Vi lần đầu đảm nhận vai trò MC tại gala trao giải Tiền Phong Golf Championship 2026.

Tiếp sức những tài năng trẻ

Không gian của Legend Valley cùng quy mô tranh tài khiến lần đầu đồng hành của các người đẹp có thêm nhiều ấn tượng. Mùa giải thứ 10 quy tụ 240 golfer, lần đầu triển khai thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp 36 hố. Việc mở rộng sân đấu mang đến những thử thách mới cho người chơi, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn với công tác tổ chức.

Giữa cảnh quan Ninh Bình, mỗi sân mang một đặc điểm riêng. Rose Course có những đường golf quanh núi đá vôi, bẫy nước, bẫy cát và green có độ dốc.

Canyon Course khai thác địa hình hẻm núi, vách đá, thung lũng và hồ nước tự nhiên. Cảnh quan tạo sức hút với người lần đầu tới sân, còn địa hình đòi hỏi golfer tính toán từng cú đánh, lựa chọn gậy và hướng tiếp cận phù hợp.

Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi lưu lại kỷ niệm trong lần đầu đồng hành giải đấu hướng tới hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship duy trì mục tiêu tạo sân chơi cho cộng đồng golfer, đồng thời huy động nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Mùa giải năm nay hướng tới chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên. Qua một thập kỷ, giải đấu tiếp tục gắn việc phát triển phong trào golf với hoạt động hỗ trợ, động viên những gương mặt trẻ tài năng.

Nguồn lực dành cho Quỹ được chuyển thành học bổng, tiền thưởng, hỗ trợ các cá nhân, tập thể có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và nhiều lĩnh vực.

Riêng với golf, giải từng ghi dấu những gương mặt như Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn trước khi họ tiếp tục tiến tới các sân chơi lớn hơn. Điều đó giúp mục tiêu vì tài năng trẻ được thể hiện qua những hành trình cụ thể.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam, các đại sứ, người đẹp xuất hiện tại gala trao giải, khép lại ngày đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026.

Khép lại ngày tranh tài, Đinh Quang Nghị giành chức vô địch với 74 gậy sau 18 hố. Thành tích giúp anh đoạt danh hiệu Best Gross, trở thành chủ nhân xứng đáng của chiếc cúp mùa giải thứ 10.

Ở bảng Tài năng trẻ, Nguyễn Khánh Linh giành giải nhất với 77 gậy. Những kết quả chuyên môn cùng sự đồng hành của Top 3, các đại sứ và người đẹp góp thêm dấu ấn cho mùa giải vì tài năng trẻ Việt Nam.