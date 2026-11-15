Người đẹp Phạm Vân Hà tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026

TPO - Không chỉ đồng hành với vai trò đại sứ, người đẹp Phạm Vân Hà của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 với tư cách vận động viên.
TPO - Khi cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh gây bất ngờ vì thành thạo từ kỹ thuật đến dáng đứng. Đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này.
TPO - Tối 14/11, Á hậu 1, Đại sứ nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh giới thiệu dự án nhân ái Cánh cửa thần kỳ tại Gala trao giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10.
TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương diện trang phục nổi bật khi tham dự concert Tinh Hà Say Hi day 3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối 14/11.
TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn người đẹp thu hút trọn ánh nhìn từ khán giả ở đêm 3 concert Tinh hà say hi tại Hà Nội.
TPO - Tại Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang làm quen với môn thể thao golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Lần đầu thử sức với golf, tân Hoa hậu được làm quen với cách cầm gậy, căn chỉnh tư thế và thực hiện những cú swing đầu tiên.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai á hậu và các người đẹp tham quan phòng tổng thống, khám phá các không gian bên trong tại Legend Valley, Ninh Bình.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu và dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe phong cách khỏe khoắn, thanh lịch tại Tiền Phong Golf Championship 2026, diễn ra ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện rạng rỡ tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Top 3 Hoa hậu Việt Nam và dàn người đẹp đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi đảm nhận vai trò đại sứ Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10. Các Hoa hậu và hai Á hậu mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao và những giá trị nhân văn của giải đến cộng đồng.
TPO - Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong sau đêm đăng quang, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh bày tỏ chút tiếc nuối khi chưa đạt danh hiệu cao nhất, song cô tin tưởng vào quyết định của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Á hậu Khánh Linh khẳng định nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu Á hậu 1.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi chia sẻ thức dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho buổi giao lưu tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3.
TPO - Phát biểu chào mừng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong sự kiện chào đón Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp sáng 13/11, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ mong muốn các người đẹp luôn giữ sự giản dị, chân thành, đồng thời trân trọng giá trị cốt lõi của cuộc thi.
TPO - Sáng 13/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các đại sứ và Người đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2026 hội ngộ trong sự kiện Welcome Home tại Hoàng Thành Media. Các người đẹp rạng rỡ sau đăng quang, chia sẻ niềm tự hào và những dự định trong nhiệm kỳ mới.