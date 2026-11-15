Người đẹp Phạm Vân Hà tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026

TPO - Khi cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh gây bất ngờ vì thành thạo từ kỹ thuật đến dáng đứng. Đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này.