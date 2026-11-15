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Hoa hậu

Người đẹp Phạm Vân Hà tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026

Nguyễn Tiến - Ngô Tùng - Anh Nhàn

TPO - Không chỉ đồng hành với vai trò đại sứ, người đẹp Phạm Vân Hà của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 với tư cách vận động viên.

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Ngày 15/11, tại sân Swin Pickleball (phường Tân Hưng, TPHCM), Báo Tiền Phong phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026. Trong số những gương mặt tham gia giải đấu, Phạm Vân Hà đảm nhận đồng thời hai vai trò: đại sứ và vận động viên.
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Người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp góp mặt trong các cuộc tranh tài cùng những người yêu thích pickleball. Việc tham gia thi đấu cũng là cách để Vân Hà đồng hành với hoạt động thể thao do Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức.
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“Lần này, vừa là đại sứ vừa là vận động viên trực tiếp thi đấu, tôi rất háo hức. Tôi mong được giao lưu, học hỏi từ các vận động viên và có những trận đấu thật vui, hết mình”, Phạm Vân Hà chia sẻ.
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Với người đẹp Vân Hà, giải đấu là cơ hội để cô giao lưu, học hỏi và thử sức cùng những tay vợt có chung niềm yêu thích Pickleball.
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Cùng Phạm Vân Hà, các người đẹp Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 và Trần Huyền Cơ, Võ Thị Thanh Bình của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia chương trình với vai trò đại sứ.
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Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026), quy tụ đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhà báo và những người yêu thể thao.
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Với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”, Ban tổ chức đề cao tinh thần thi đấu công bằng, tôn trọng đối thủ. Sau những cuộc tranh tài, sân chơi còn là nơi các vận động viên giao lưu, chia sẻ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
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Giải đấu còn có sự tham gia của nhiều vận động viên nữ. Cùng các đồng nghiệp nam, các tay vợt nữ góp phần tạo nên sân chơi giao lưu, kết nối thông qua thể thao.
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Từ lần tổ chức đầu tiên, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Báo Tiền Phong định hướng duy trì giải vào tháng 10 hằng năm. Ban tổ chức kỳ vọng giải trở thành hoạt động thường niên, thu hút thêm những người yêu thể thao cùng tham gia.

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#Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 #Phạm Vân Hà #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Pickleball #Báo Tiền Phong

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