Khai mạc Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026

TPO - Ngày 15/11, tại TPHCM, Báo Tiền Phong phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026. Giải đấu quy tụ đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhà báo và những người yêu thể thao, hướng đến giao lưu, kết nối thông qua bộ môn pickleball.

Nhiều đại biểu, doanh nhân và đại sứ tham dự

Tham dự lễ khai mạc có ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Tùng Quang - Vụ phó, Phó Trưởng Cơ quan Báo Nhân Dân khu vực miền Nam, ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

Về phía Ban tổ chức, có nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trưởng Ban tổ chức, nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức, ông Võ Đại Khôi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức.

Tham gia với vai trò đại sứ Pickleball Báo Tiền Phong năm nay có người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 Lưu Phương Anh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Huyền Cơ và Võ Thị Thanh Bình.

Về phía các đơn vị tài trợ, đồng hành, có ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam, nhà tài trợ kim cương.

Các người đẹp đại sứ tham gia Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026.

Đại diện các đơn vị đồng hành có bà Nguyễn Ngọc Đan Thanh - Phụ trách Truyền thông Marketing Mira Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Khoa - Giám đốc Kinh doanh Zocker miền Nam, ông Nguyễn Văn Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát, ông Nguyễn Phương Tùng - đại diện Công ty TNHH MTV Sports Unit 26.

Theo ghi nhận của PV, dù sáng 15/11, TPHCM có mưa, nhưng khu vực sân Swin Pickleball (phường Tân Hưng, TPHCM), nơi diễn ra giải đấu, vẫn sôi động ngay từ sáng sớm. Sự xuất hiện của các đại sứ khách mời, đại diện doanh nghiệp cùng đông đảo vận động viên khiến không khí tại sân đấu trở nên náo nhiệt.

Những lời chào hỏi, giao lưu, tiếng cười nói xen lẫn âm thanh bóng chạm vợt tạo nên không khí hào hứng trước giờ khai cuộc. Các vận động viên tranh thủ khởi động, làm quen mặt sân, chuẩn bị cho những trận đấu với tinh thần quyết tâm nhưng cũng đầy thoải mái.

﻿ Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (bên phải) cùng nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trưởng Ban tổ chức (bên trái) trao hoa và kỷ niệm chương cho đại diện Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Kết nối doanh nhân và người làm báo qua thể thao

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trưởng Ban tổ chức - gửi lời chào và cảm ơn các doanh nhân, đơn vị tài trợ, vận động viên đã tham dự, đồng hành cùng giải đấu.

Nhà báo Lý Thành Tâm cho biết Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026). Đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp để những người làm báo, doanh nhân, doanh nghiệp và đối tác gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trưởng Ban Tổ - chức phát biểu khai mạc giải.

Theo nhà báo Lý Thành Tâm, trong suốt 73 năm xây dựng và phát triển, Báo Tiền Phong luôn gắn bó với thanh niên, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự phối hợp giữa Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, nhà báo Lý Thành Tâm cho rằng, báo chí và doanh nghiệp có mối quan hệ đồng hành ngày càng chặt chẽ. Nếu báo chí là cầu nối thông tin, phản ánh những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp thì doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp cho xã hội.

Với thông điệp Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác, giải đấu hướng đến tinh thần thi đấu công bằng, tôn trọng đối thủ, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, sẻ chia và hợp tác. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là điểm khởi đầu để giải trở thành hoạt động thể thao thường niên, góp phần kết nối cộng đồng doanh nhân với những người làm báo tại TPHCM.

Ông Võ Đại Khôi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức - cho biết việc phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức giải đấu nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày báo xuất bản số đầu tiên là cơ hội để cộng đồng doanh nhân và những người làm báo gặp gỡ, giao lưu.

Ông Khôi thông tin cách đây 3 tháng, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau khi hợp nhất Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với khẩu hiệu Thập lực kiến tạo, đổi mới và vươn tầm.

Ông Võ Đại Khôi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức giải - phát biểu tại lễ khai mạc.

Hiện câu lạc bộ Pickleball là một trong 12 câu lạc bộ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, có hơn 200 hội viên tham gia thường xuyên. Mỗi quý, câu lạc bộ đều tổ chức các giải đấu để hội viên giao lưu, rèn luyện và thi đấu. Riêng giải lần này, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cử khoảng 50 vận động viên tham gia, chia thành hai nhóm tuổi trên 40 và dưới 40.

Đánh giá về thông điệp Trên sân là đối thủ, ngoài sân là đối tác, ông Khôi cho rằng thể thao và kinh doanh có nhiều điểm tương đồng, đều đòi hỏi ý chí, bản lĩnh, kỷ luật, đam mê và tinh thần đồng đội.

Đại diện Ban tổ chức trao hoa cùng kỷ niệm chương đến các đơn vị đồng hành.



Định hướng trở thành giải đấu thường niên

Đề cập kế hoạch duy trì giải đấu, ông Khôi cho biết Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và Báo Tiền Phong định hướng chọn tháng 10 hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, để tổ chức giải. Đây cũng là dịp để doanh nhân và những người làm báo gặp gỡ, trao đổi, hướng đến các chương trình phối hợp, đồng hành cùng thành phố.

“Đây là lần đầu tổ chức nên chắc chắn còn một số sơ suất trong khâu phối hợp. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng từ năm sau, giải sẽ được tổ chức vào tháng 10 hằng năm và trở thành hoạt động thường niên”, ông Khôi chia sẻ.

Thay mặt Thường trực Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, ông Khôi cảm ơn lãnh đạo thành phố, các đại biểu, đơn vị đồng hành và vận động viên đã tham dự. Ông chúc các vận động viên có những trận đấu sôi nổi, thành công và cùng lan tỏa tinh thần: “Trên sân chúng ta là đối thủ, nhưng ngoài sân chúng ta sẽ là đối tác”.

Ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam, nhà tài trợ kim cương - gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đã tạo điều kiện để Amway đồng hành cùng Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026.

Amway Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Amway (Mỹ), doanh nghiệp có lịch sử hơn 70 năm hoạt động với sứ mệnh giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các hệ sinh thái sản phẩm của Amway đều hướng đến việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam - phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Sơn, pickleball là môn thể thao phù hợp với định hướng này bởi hầu hết thành viên trong gia đình, từ người lớn tuổi đến người trẻ, đều có thể tham gia. Đây cũng là môn thể thao giúp các thành viên có thêm cơ hội vận động và gắn kết với nhau.

Trong lĩnh vực thể thao đỉnh cao, tháng 6, Tập đoàn Amway trở thành Nhà tài trợ Danh xưng của Amway MLP Orlando 2026, giải đấu thuộc hệ thống Major League Pickleball (MLP) tại Mỹ, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu. Tập đoàn cũng đồng hành tài trợ các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của mùa giải và vòng chung kết MLP 2026.

Tại Việt Nam, với chiến lược thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và hạnh phúc, Amway mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, khuyến khích chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua các hoạt động thể thao, đặc biệt là thể thao phong trào.

Lực lượng trọng tài chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai cuộc.

Các vận động viên đến từ Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

Dàn người đẹp chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban tổ chức giải.

Ông Nguyễn Phương Sơn bày tỏ hy vọng Amway tiếp tục sát cánh cùng Ban tổ chức và các vận động viên để góp phần làm nên thành công của Giải Pickleball Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

Ông cũng kỳ vọng giải đấu mang đến những trải nghiệm ý nghĩa khi Amway đồng hành với vai trò nhà tài trợ và trực tiếp tham gia với tư cách vận động viên.