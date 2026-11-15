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Nhận định Tây Ban Nha vs Anh, 2h45 ngày 16/11: Đại chiến cho ngôi đầu

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Anh, UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Anh có thể đòi món nợ trước Tây Ban Nha? Trong cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng, Tam Sư phải đối mặt thử thách cực lớn tại Madrid, nơi La Roja đang sở hữu phong độ gần như không thể ngăn cản.

Nhận định Tây Ban Nha vs Anh

Tây Ban Nha đang cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Nations League. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente duy trì được sự ổn định và thể hiện khả năng áp đặt thế trận trước nhiều đối thủ khác nhau. Ở lượt trận gần nhất, La Roja vượt qua CH Czech mà không có sự phục vụ của Rodri và Yamal. Đây là minh chứng rõ nét cho chiều sâu đội hình ấn tượng của đội bóng xứ bò tót.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công có tính liên kết cao. Các cầu thủ luôn biết cách tạo ra những tam giác phối hợp ở khắp mặt sân. Khi đối phương lùi sâu phòng ngự, những đường chuyền xuyên tuyến hoặc các pha đột phá ở hai hành lang cánh thường trở thành phương án tạo đột biến.

Ở phía đối diện, Anh bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định sau chiến thắng trước Croatia. Tam Sư hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết Nations League, đồng thời nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí đầu bảng. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, Anh đang từng bước định hình lối chơi mới. Họ cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Tam sư có thể chủ động kiểm soát bóng, nhưng sẵn sàng chơi trực diện khi nhận thấy đối phương để lộ khoảng trống.

Xét trên tổng thể, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu này. Họ có lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và đang sở hữu chuỗi trận bất bại rất ấn tượng. Quan trọng hơn, đội bóng của De la Fuente đã chứng minh được khả năng vượt qua những trận cầu lớn, trong đó có chiến thắng trước tuyển Anh ở lượt đi.

Tuy nhiên, đây khó có thể là một trận đấu dễ dàng dành cho đội chủ nhà. Tuyển Anh đang có những cải thiện đáng kể dưới thời Tuchel, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc. Động lực cạnh tranh ngôi đầu bảng cũng khiến cả hai đội khó có lý do để thi đấu với tâm lý giữ sức. Tây Ban Nha chỉ cần một trận hòa để chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, trong khi Anh buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

Với chất lượng tấn công của cả hai bên, trận đấu hứa hẹn xuất hiện nhiều tình huống đáng chú ý. Tây Ban Nha có thể chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng Anh hoàn toàn có thể đáp trả bằng những pha phản công tốc độ. Dẫu vậy, sự ổn định và lợi thế sân nhà có thể trở thành yếu tố quyết định. Nếu những trụ cột tấn công đạt phong độ tốt, Tây Ban Nha đủ khả năng thêm một lần vượt qua Tam Sư để khép lại vòng bảng bằng thành tích hoàn hảo.

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Tỷ lệ chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Anh

Đội tuyển Anh sở hữu chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, ghi được 14 bàn thắng trong chuỗi trận đó và chỉ lọt lưới 1 lần. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã bất bại tới 43 trận đấu.

La Roja đã giành chiến thắng ở 7 trong 10 cuộc đối đầu gần nhất với Anh, hòa 1 và chỉ nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, Tây Ban Nha từng đánh bại Anh với tỷ số 2-1 trong trận chung kết EURO 2024. Ở trận lượt đi Nations League diễn ra hồi tháng 9/2026, Tây Ban Nha tiếp tục vượt qua Tam Sư với tỷ số 3-2 ngay tại Wembley.

Dù vậy, tuyển Anh không phải không có những ký ức đẹp trước đối thủ này. Lần gần nhất Tam Sư giành chiến thắng trên đất Tây Ban Nha là vào tháng 10/2018, khi họ vượt qua La Roja với tỷ số 3-2 tại Nations League.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Anh

Hai đội tuyển có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Anh

Tây Ban Nha: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Fermin Lopez, Baena; Oyarzabal.

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha 2-1 Anh

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