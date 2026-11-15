Nhật Bản hạ Brazil 3-2: Chuyên gia diệt người khổng lồ

TPO - Trong lịch sử phát triển của bóng đá châu Á, đội tuyển Nhật Bản giữ vị thế là đại diện hàng đầu. Điều đó tiếp tục được thể hiện khi họ sở hữu nhiều chiến thắng nhất trước các đội tuyển từng lên ngôi vô địch World Cup nhất, mới nhất là chiến thắng 3-2 trước Brazil. Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế “hủy diệt những gã khổng lồ” của Samurai xanh.

Ở thời điểm diễn ra trận giao hữu vào tối 14/11/2026, đội tuyển Brazil đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 17. Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội tuyển trước giờ bóng lăn là 11 bậc. Đội hình xuất phát của đội tuyển Brazil bao gồm các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Vinicius , Raphinha, Bruno Guimaraes, Gabriel Magalhaes và Estevao….

So với những Zion Suzuki, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Ao Tanaka… bên phía Nhật Bản, rõ ràng Brazil vẫn được đánh giá vượt trội. Ngay cả khi từng thắng Brazil vào tháng 10/2025 thì trong lần tái ngộ này, tuyển Nhật Bản vẫn bị hoài nghi. Rất ít người có thể tin Nhật Bản sẽ tái lập kỳ tích.

Nhưng thực tế trên sân lại mang tới kết quả trái ngược. Nhật Bản ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp một do công của Takefusa Kubo ở phút 15 và Keito Nakamura ở phút 19. Brazil rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 rồi Vinicius lập siêu phẩm sút xa gỡ hòa ở phút 75. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ 90+1 khi cầu thủ vào sân thay người Tatsuhiro Sakamoto ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đại diện châu Á. Như vậy chỉ trong vòng 13 tháng, Nhật Bản đã thắng đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử thế giới đến 2 lần.

Tại lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022, Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách đội xếp hạng 7 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản giữ vị trí thứ 24 thế giới. Mức chênh lệch thứ hạng giữa hai đội tại thời điểm thi đấu là 17 bậc.

Khi đó, Tây Ban Nha sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc biên chế các CLB hàng đầu như Pedri, Gavi, Sergio Busquets, Rodri... Và thực tế là họ đã mở điểm trước. Morata mở tỷ số cho đại diện châu Âu ngay ở phút thứ 11 bằng một pha đánh đầu. Sau bàn thắng đó, La Roja duy trì thế trận chủ động khiến Nhật Bản lúng túng.

Sang đầu hiệp hai, đội tuyển xứ mặt trời mọc thực hiện các điều chỉnh nhân sự và ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Ritsu Doan gỡ hòa 1-1 trước khi Ao Tanaka dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 51 sau đường chuyền của Kaoru Mitoma. Đây là bàn thắng được nhắc lại rất nhiều lần về sau này khi tổ trọng tài và công nghệ VAR xác nhận bóng chưa đi hết đường biên ngang trước khi Mitoma kiến tạo cho đồng đội bàn. Kết quả 2-1 được giữ nguyên đến hết trận, giúp Nhật Bản kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng E.

Cũng tại vòng bảng World Cup 2022, Nhật Bản từng gặp vô vàn thử thách trước Đức. Ở thời điểm đó, bảng xếp hạng FIFA ghi nhận đội tuyển Đức đứng ở vị trí thứ 11 thế giới, còn đội tuyển Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 24. Sự chênh lệch giữa hai đội tuyển lên tới 13 bậc.

Dĩ nhiên, Đức vẫn được đánh giá vượt trội với dàn sao gồm Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala... Và một lần nữa, Nhật Bản đã bị đối thủ mạnh hơn dẫn trước.

Nhưng HLV Hajime Moriyasu tiếp tục trổ tài thao lược. Ông mở ra thế trận phản công cực kỳ hiệu quả của đội nhà. Phút 75, Ritsu Doan đá bồi trong vòng cấm gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Đến phút 83, Takuma Asano nhận đường chuyền dài từ tuyến dưới, thoát xuống bên cánh phải và dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Manuel Neuer, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1. Trận thua này về sau đã loại Đức ra khỏi vòng bảng.

Gần 10 tháng sau cuộc chạm trán tại World Cup 2022, hai đội tuyển Đức và Nhật Bản tái đấu trong trận giao hữu quốc tế ngày 09/09/2023 trên sân vận động Volkswagen. Bảng xếp hạng FIFA công bố vào tháng 7/2023 xếp đội tuyển Đức ở vị trí thứ 15 thế giới và đội tuyển Nhật Bản ở vị trí thứ 20 thế giới. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội tại thời điểm này thu hẹp xuống còn 5 bậc. Nhưng Đức vẫn được coi là “mâm trên” nhờ lợi thế sân nhà trong khi Nhật Bản thiếu nhiều trụ cột.

Vậy nhưng một lần nữa, Đức lại bị Nhật Bản đánh bại, thậm chí với tỷ số rất đậm là 4-1. Trận đấu kết thúc với hàng loạt lời chỉ trích dành cho Đức khi họ thua đậm ngay trên sân nhà.

Nhật Bản 1-0 Argentina (10/2010)

Đến Argentina cũng từng là “nạn nhân” của Nhật Bản. Ngày 08/10/2010, đội tuyển Nhật Bản tiếp đón Argentina trong trận giao hữu quốc tế tại sân vận động Saitama. Trên bảng xếp hạng FIFA trước khi trận đấu diễn ra, Argentina giữ vị trí thứ 5 thế giới, trong khi Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 30 thế giới. Đây là trận đấu ghi nhận mức chênh lệch thứ hạng rất lớn, lên tới 25 bậc và bản thân Argentina cũng ra sân với binh hùng tướng mạnh gồm Lionel Messi, Carlos Tevez, Diego Milito, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso hay Javier Zanetti.

Trong khi đó ở năm 2010, Nhật Bản chưa sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu như hiện tại. Vậy nhưng họ vẫn đánh bại Argentina. Bàn thắng duy nhất đến ở phút 19, khi tiền đạo Shinji Okazaki băng vào đá bồi cận thành sau pha bắt bóng không dính của Sergio Romero. Nhật Bản duy trì tỷ số 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển này giành chiến thắng trước Argentina trong lịch sử đối đầu.