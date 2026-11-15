Trọn vẹn ngày hội Pickleball cúp Báo Tiền Phong - Hội doanh nhân trẻ TPHCM 2026

TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khép lại tối 15/11 sau ngày tranh tài sôi nổi của gần 300 tay vợt, để lại dấu ấn đẹp về chất lượng chuyên môn lẫn tinh thần gắn kết.

Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Hội doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khép lại tối 15/11 với những màn tranh tài kịch tính, giàu cảm xúc tại cụm sân Swin Pickleball (phường Tân Hưng, TPHCM).

Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) đã thu hút gần 300 tay vợt tham gia. Đông đảo doanh nhân trẻ, đại diện các cơ quan báo chí cùng cộng đồng yêu thích bộ môn pickleball tại TPHCM hội tụ, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi suốt cả ngày dài.

Ông Nguyễn Phương Sơn (trái) - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam - và ông Vũ Hải Dương (phải) - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty TNHH Amway Việt Nam, đơn vị tài trợ kim cương giải đấu, là những VĐV đến sân từ sớm để khởi động.

Đội mưa khai cuộc ngày hội Pickleball

Sáng 15/11, dù thời tiết tại TPHCM xuất hiện cơn mưa tại sân Swim Pickleball, gần 300 vận động viên vẫn chủ động đội mưa di chuyển đến cụm sân để làm thủ tục ghi danh, khởi động và tham gia khai mạc cùng ban tổ chức.

Tinh thần nhiệt huyết của các tay vợt nhanh chóng xua tan cơn mưa đầu ngày, phủ kín không gian khu thi đấu bằng những tiếng cười nói giao lưu và âm thanh bóng chạm vợt rộn ràng. Đúng 7h30, lễ khai mạc diễn ra trang trọng, ngắn gọn, chính thức mở màn cho một ngày tranh tài đầy hứng khởi.

Ngay sau nghi thức khai cuộc, các tay vợt đồng loạt bước vào sân thi đấu theo 4 thể thức gồm Đôi Nam dưới 40 tuổi, Đôi Nam trên 40 tuổi, Đôi Nam Nữ dưới 40 tuổi và Đôi Nam Nữ trên 40 tuổi.

Sự góp mặt đông đảo của lực lượng doanh nhân trẻ kết hợp cùng các tay vợt phong trào giàu kinh nghiệm tạo nên bức tranh thi đấu đa sắc màu. Trên từng mặt sân, các vận động viên nhập cuộc với sự tập trung cao độ, cống hiến những đường bóng đẹp mắt và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả có mặt trực tiếp.

Nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, đôi công hấp dẫn.

Chất lượng chuyên môn vượt mong đợi

Bước vào giai đoạn phân hạng và loại trực tiếp, giải đấu mang đến nhiều bất ngờ lớn về mặt chuyên môn khi trình độ của các cặp đấu cho thấy tính đồng đều. Càng tiến sâu vào các vòng trong, cục diện trên sân càng trở nên giằng co và kịch tính, giúp những khán giả theo dõi trực tiếp thêm phấn khích.

Nhiều tay vợt bán chuyên cho thấy sự đầu tư bài bản khi thực hiện thuần thục những kỹ thuật đòi hỏi sự tinh tế cao như cú bỏ nhỏ sát lưới dink shot hay pha đánh trả bóng bổng điểm rơi third shot drop. Những pha đôi công bền bỉ kéo dài hàng chục nhịp liên tục đẩy nhịp độ trận đấu lên cao trào.

Sự quyết tâm bám đuổi từng điểm số đã biến các trận đấu bán chuyên thành những màn so tài đỉnh cao, duy trì sức nóng căng thẳng cho đến tận đường bóng cuối cùng. Sau một ngày thi đấu liên tục với cường độ cao, Ban tổ chức đã xác định được những chủ nhân xứng đáng nhất cho các bộ huy chương ở cả 4 hạng mục tranh tài.

Ở nội dung Đôi Nam Nữ dưới 40 tuổi, cặp đôi Thanh - Xuân Trường xuất sắc giành ngôi vô địch, xếp trên cặp á quân Thanh Diễn - Đức Hùng và hai cặp đồng hạng Ba là Trọng Hưng - Suri Nguyễn cùng Nhứt Hưng - Thị Mai.

Tại nội dung Đôi Nam Nữ trên 40 tuổi, ngôi vị cao nhất gọi tên cặp đôi Ngọc Tú - Mạnh Hùng, giải Nhì thuộc về Bá Phúc - Phương Thảo, trong khi Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy nhận đồng giải Ba. Ở các bảng đấu dành cho nam, sự cạnh tranh cũng diễn ra quyết liệt với nhiều pha bóng giàu tốc độ và uy lực.

Chung cuộc nội dung Đôi Nam dưới 40 tuổi, cặp Trọng Thảo - Đức Hận bước lên bục vinh quang cao nhất, giải Nhì thuộc về Võ Tuân - Hải Phò Mã, còn Nguyên Khang - Trung Cẩn và Xuân Lâm - Nguyên Khôi chia sẻ vị trí đồng hạng Ba. Trong khi đó, bản lĩnh thi đấu dày dạn giúp cặp Anh Xuân - Thế Hải vô địch nội dung Đôi Nam trên 40 tuổi, xếp sau lần lượt là cặp giải Nhì Phương Lâm - Anh Viên cùng hai cặp đồng giải Ba, Max Huỳnh - Hoàng Vinh và Trân Định - Công Hưng.

Vinh danh những nhà vô địch của Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 lần 1.

Điểm tựa hướng tới giải đấu thường niên

Lần đầu tiên phối hợp tổ chức, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM đã mang đến một sân chơi thể thao quy mô, bài bản và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự. Giải đấu khép lại trọn vẹn với những giọt mồ hôi, nụ cười rạng rỡ và những cung bậc cảm xúc vỡ òa của các nhà vô địch trên bục nhận giải.

Toàn bộ quá trình thi đấu diễn ra an toàn, minh bạch, tuyệt đối không ghi nhận sự cố đáng tiếc hay bất kỳ khiếu nại nào về công tác điều hành cũng như kết quả chuyên môn.

Tinh thần giao lưu cởi mở xuyên suốt giải đấu đã hiện thực hóa trọn vẹn thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác” mà Ban tổ chức đặt ra. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TPHCM khẳng định hai đơn vị thống nhất định hướng sẽ tổ chức giải đấu thường niên vào tháng 10 hằng năm, tạo ra sân chơi lành mạnh cho những người đam mê pickleball nói riêng và cộng đồng yêu thể thao nói chung.

Thành công rực rỡ của mùa giải đầu tiên chính là điểm tựa vững chắc để Ban tổ chức hướng đến lần thứ hai với quy mô chuyên nghiệp hơn và chinh phục thêm nhiều thành tựu mới.