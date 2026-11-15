Tranh tài hấp dẫn tại Giải Pickleball cúp Báo Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM

TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khởi tranh tưng bừng với loạt trận đấu hấp dẫn của gần 300 VĐV, chia thành 4 nội dung.
TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026. Đội đã tạo ra nhiều điểm nhấn trên hành trình đăng quang…
TPO - Tham gia giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10 với tư cách đại sứ, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh được trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club ở Ninh Bình. Đối với Phương Nghi đây là trải nghiệm thú vị vì lần đầu cô được thử chơi bộ môn này.
TPO - 6 người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 và 2026 cùng nâng cúp, cổ vũ các tay vợt tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I. Đồng hành trong vai trò đại sứ, các người đẹp mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nhân và người trẻ.
TPO - Chức vô địch giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai không đơn thuần mang ý nghĩa thành tích, mà còn là bệ phóng để bóng đá Việt Nam phát hiện và bồi dưỡng cho những gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Minh Tâm hay Gia Bảo...
TPO - Sau trận giao hữu hòa 1-1 trước U17 Panama, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục Vòng chung kết U17 World Cup 2026. FIFA vừa công bố danh sách dự giải của đội với 21 cái tên.
TPO - Chức vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhưng đằng sau những danh hiệu và phần thưởng, U23 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết.
TPO - Không chỉ đồng hành với vai trò đại sứ, người đẹp Phạm Vân Hà của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 với tư cách vận động viên.
TPO - Khi cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh gây bất ngờ vì thành thạo từ kỹ thuật đến dáng đứng. Đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này.
TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 diễn ra từ lúc 7h30, ngày 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM. Toàn bộ trận đấu được tường thuật trực tiếp trên sóng livestream.
TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Anh, UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Anh có thể đòi món nợ trước Tây Ban Nha? Trong cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng, Tam Sư phải đối mặt thử thách cực lớn tại Madrid, nơi La Roja đang sở hữu phong độ gần như không thể ngăn cản.
TPO - Đội tuyển Trung Quốc, hiện xếp hạng 96 thế giới, đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận đấu vào tối 14/11. Nhưng điều đáng nói là 2 đội đã ẩu đả trong trận đấu chỉ là giao hữu này.
TPO - Trong lịch sử phát triển của bóng đá châu Á, đội tuyển Nhật Bản giữ vị thế là đại diện hàng đầu. Điều đó tiếp tục được thể hiện khi họ sở hữu nhiều chiến thắng nhất trước các đội tuyển từng lên ngôi vô địch World Cup nhất, mới nhất là chiến thắng 3-2 trước Brazil. Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế “hủy diệt những gã khổng lồ” của Samurai xanh.
TPO - U23 Việt Nam đã xuất sắc đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 với thành tích bất bại, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất. Trên hành trình chinh phục đó, 5 cái tên sau đây đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ Việt Nam.
TPO - Vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải đấu thể thao, Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 10 - năm 2026 chính thức khởi tranh, tiếp nối hành trình vì tài năng trẻ Việt Nam. Qua mười mùa giải, hàng trăm câu chuyện đã được viết nên, nhiều ước mơ được chắp cánh. Giải đấu không chỉ tìm kiếm những nhà vô địch trên sân golf, mà còn góp phần mở ra cơ hội, lan tỏa yêu thương và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
TPO - Tiền đạo trẻ Minh Tâm tung cú dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Qatar tại giải Gia Lai VTV Cup 2026.
TPO - Mười mùa giải đã đưa Tiền Phong Golf Championship trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng golf, đồng thời vun đắp nguồn lực cho các hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Tại Gala trao giải và kỷ niệm 10 năm, Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành và khẳng định mục tiêu tiếp tục nâng chất lượng chuyên môn, mở rộng sức hấp dẫn của giải trong thập kỷ tiếp theo.