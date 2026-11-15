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Thể thao

Tranh tài hấp dẫn tại Giải Pickleball cúp Báo Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM

Hương Ly - Phạm Lộc

TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khởi tranh tưng bừng với loạt trận đấu hấp dẫn của gần 300 VĐV, chia thành 4 nội dung.

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Bất chấp cơn mưa sáng 15/11, cụm sân Swin Pickleball đã sớm nóng lên với khí thế hừng hực của hàng trăm doanh nhân và người yêu thể thao tham gia Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026.
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Từng phút quý giá trước giờ khai mạc được các tay vợt tận dụng để tập luyện. Sự tập trung cao độ hiện rõ trên gương mặt, sẵn sàng cho những loạt trận đầy cam go để tranh chức vô địch ở các hạng mục.
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Các trận đầu tiên của giải đấu bắt đầu từ 8h30, chia thành 4 thể thức: Đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam nữ trên 40 tuổi và đôi nam nữ dưới 40 tuổi. "Ngày hội Pickleball" tại Swin Pickleball thu hút gần 300 VĐV.
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Họ là những tay vợt bán chuyên nhưng cho thấy chất lượng chuyên môn khá cao. Số lượng đông đảo VĐV tham dự và chất lượng ở từng trận đấu, phá bóng cho thấy phong trào Pickleball đã và đang phát triển rất mạnh ở TPHCM.
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Những cái đập tay ăn mừng phấn khích sau một pha bóng bền thành công tạo nên sự phấn khích tột độ ở các mặt sân
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Trong ảnh là một cú smash ấn tượng của nam VĐV
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Những trận đấu ở nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi thu hút sự chú ý nhiều nhất trên sân. Tại đây, sức trẻ của các tay vợt được thể hiện, với nhiều pha bóng ăn miếng trả miếng kéo dài, cần nhiều cú smash để kết liễu đối thủ.
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Nở một nụ cười tươi sau mỗi pha bóng hoàn hảo, đó là mục tiêu của những doanh nhân/người trẻ yêu mến bộ môn Pickleball khi tham gia sân chơi của Báo Tiền Phong và Hội doanh nhân trẻ TPHCM. Các trận đấu ở giải diễn ra liên tục đến chiều 15/11 và tìm ra bộ đôi vô địch ở các nội dung.

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