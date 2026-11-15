Tranh tài hấp dẫn tại Giải Pickleball cúp Báo Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM

TPO - Trong lịch sử phát triển của bóng đá châu Á, đội tuyển Nhật Bản giữ vị thế là đại diện hàng đầu. Điều đó tiếp tục được thể hiện khi họ sở hữu nhiều chiến thắng nhất trước các đội tuyển từng lên ngôi vô địch World Cup nhất, mới nhất là chiến thắng 3-2 trước Brazil. Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế “hủy diệt những gã khổng lồ” của Samurai xanh.