Bồ Đào Nha thảm bại thời hậu Ronaldo, chuyện gì đã xảy ra?

TPO - Trong trận đầu tiên thời hậu Cristiano Ronaldo rạng sáng 15/11, tuyển Bồ Đào Nha của HLV Jorge Jesus sụp đổ hoàn toàn trên sân nhà và phải nhận thất bại thảm họa 1-4 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League.

Rạng sáng 15/11, toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha bước ra sân với chiếc áo số 7 mang tên Cristiano Ronaldo nhằm tri ân huyền thoại vừa giã từ đội tuyển quốc gia. Khán giả đứng dậy vỗ tay vang dội ở phút thứ 7, kỳ vọng vào một khởi đầu rực rỡ cho kỷ nguyên mới của thầy trò HLV Jorge Jesus

Thế nhưng, Bồ Đào Nha sụp đổ hoàn toàn và nhận thất bại thảm họa 1-4 trước Đan Mạch. Đây là trận thua sân nhà đậm nhất của "Selecao châu Âu" trong giải đấu chính thức ở nhiều năm gần đây.

Chuyện gì xảy ra với Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha với đang nắm chuỗi 4 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng đấu ở Nations League, được kỳ vọng tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước Đan Mạch. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra rời rạc và thiếu sinh khí ngay từ những phút đầu tiên.

HLV Jorge Jesus áp dụng chiến thuật pressing tầm cao một kèm một đầy mạo hiểm trên khắp mặt sân nhằm bóp nghẹt đối thủ. Thế nhưng, ý đồ của đoàn quân áo đỏ nhanh chóng phản tác dụng trước sự cơ động và khả năng thoát pressing ấn tượng của hàng tiền vệ Đan Mạch.

Đan Mạch khiến tất cả bất ngờ.

Sự cơ động trong lối chơi của Đan Mạch xoay quanh bộ ba Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy và Gustav Isaksen. Họ cầm bóng chắc chắn, luân chuyển tốc độ và liên tục kéo giãn đội hình chủ nhà từ trung lộ. Bên kia chiến tuyến, bộ đôi Ruben Neves và Vitinha nhiều lần bối rối và lép vế trước sự cơ động của tuyến giữa Đan Mạch.

Chuyên trang Goal chỉ ra rằng Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 54% nhưng lại chơi thứ bóng đá thiếu hẳn tính sát thương và thua thiệt hoàn toàn ở khả năng chuyển đổi trạng thái. Bước ngoặt trận đấu xảy ra phút 43 khi trung vệ đội trưởng Ruben Dias bị thổi phạt trong vòng cấm, sau đó Pierre-Emile Højbjerg ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền.

Bàn thua cuối hiệp một đánh sập tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Sang hiệp hai, HLV Brian Riemer của Đan Mạch tung đòn đánh phủ đầu chớp nhoáng, biến sự thiếu chắc chắn của hàng thủ Bồ Đào Nha thành thảm họa cho hơn 30.000 CĐV đội nhà xem trực tiếp.

Chỉ trong vòng 7 phút từ phút 50 đến 57, Rasmus Hojlund dễ dàng lập cú đúp bằng những pha bứt tốc khai thác khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ dâng cao. Tờ A Bola phẫn nộ, gọi đây là "sự sỉ nhục tại Pedreira", trong khi tờ O Jogo mô tả 90 phút trên sân Braga là một "sự tra tấn tinh thần cho CĐV Bồ Đào Nha".

Sự sụp đổ về mặt hệ thống kéo theo rệu rã về tinh thần của cầu thủ áo đỏ. Đến phút 75, toàn bộ hàng thủ chủ nhà bỏ quên trung vệ Joachim Andersen trong một tình huống cố định, để anh thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0.

Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo

Suốt hơn hai thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo luôn đóng vai trò tâm điểm của mọi sự chú ý tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh gánh vác trách nhiệm ghi bàn, đồng thời trở thành tấm lá chắn hứng chịu mọi mũi dùi dư luận mỗi khi đội nhà sẩy chân.

Khi siêu sao 41 tuổi bất ngờ tuyên bố giải nghệ hôm 5/11 sau mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, áp lực đó lập tức chuyển hướng. Từng cá nhân của Bồ Đào Nha ra sân với áp lực phải chứng minh tập thể này có thể chơi tốt hơn khi không có Ronaldo. Đáng tiếc, những gì xảy ra ở trận đầu tiên của Bồ Đào Nha, thời hậu Ronaldo, còn thất vọng hơn.

Ramos chính thức thay thế Ronaldo và gây thất vọng tràn trề ngay trận đầu tiên.

Trên hàng công, HLV Jorge Jesus vẫn loay hoay và chưa thể tìm ra một trung phong đủ sức khiến khán giả nhanh chóng quên đi Ronaldo. Goncalo Ramos được trao cơ hội đá chính trước Đan Mạch nhưng hoàn toàn mất hút trước hàng thủ kỷ luật của đối phương, từ các pha di chuyển trong vòng cấm đến không chiến..

Thống kê từ beIN SPORTS chỉ ra thực tế phũ phàng đối với tiền đạo thuộc biên chế AC Milan. Ramos thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không tung ra nổi bất kỳ cú dứt điểm nào về phía khung thành đối phương.

Ramos bị cô lập hoàn toàn ở tuyến trên và thường xuyên phải lùi sâu như một tiền vệ để tìm kiếm bóng. Những vệ tinh xung quanh anh như Joao Felix hay Pedro Neto, Bruno Fernandes cũng chơi dưới sức, thiếu sự kết nối cần thiết.

Bruno Fernandes thường xuyên bị đẩy dạt sang hành lang cánh trái nên đánh mất khả năng sáng tạo vốn có. Toàn đội Bồ Đào Nha tung ra 15 cú sút nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt mức khiêm tốn 1.26. Ngay cả khi HLV Jorge Jesus tung Carlos Forbs vào sân trong hiệp hai, tình hình cũng không cải thiện. Người kế thừa áo số 7 biểu tượng của Ronaldo tỏ ra non nớt và bị ngợp trước áp lực quá lớn.

Ở tuyến dưới, Dias lẽ ra phải là chỗ dựa của toàn đội nhưng bộc lộ sự lúng túng. Khi Bồ Đào Nha thua đến bàn thứ 4, CĐV của "Selecao châu Âu" mất hoàn toàn kiên nhẫn, bỏ về và đồng thanh hô tên "Cristiano Ronaldo".

HLV Jorge Jesus khẳng định trong buổi họp báo rằng thất bại này không liên quan đến sự vắng mặt của Ronaldo. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng tâm lý khi đối mặt áp lực rất lớn. Và việc khỏa lấp khoảng trống Ronaldo để lại ở đội tuyển không thể giải quyết ngay trận đầu tiên.

Bồ Đào Nha vẫn giữ ngôi đầu bảng và chắc suất vào tứ kết UEFA Nations League. Dù vậy, trận thua Đan Mạch là lời cảnh báo cho triều đại của ông Jorge Jesus. Ronaldo rời đi, đồng nghĩa áp lực đặt vào HLV Jesus tăng gấp đôi. Chiến lược gia của "Selecao châu Âu" tuyên bố Bồ Đào Nha sẽ ổn khi không còn CR7 và những trận đấu sắp tới của đội tuyển phải có kết quả tốt hơn.

Đội bóng này cần nhanh chóng tìm ra công thức chiến thắng mới và một chân sút đủ bản lĩnh lĩnh xướng hàng công, thay vì màn trình diễn vật vờ của Ramos. Nếu không sớm giải quyết bài toán hậu Ronaldo, "Selecao châu Âu" sẽ còn đối mặt với nhiều cơn ác mộng tương tự phía trước.