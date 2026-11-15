11.000 vận động viên tranh tài tại Trang An Marathon 2026

Bước sang mùa giải thứ 6, sự kiện tiếp tục khẳng định sức hút của một giải chạy gắn liền với không gian di sản, nơi mỗi bước chân không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân mà còn mở ra cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và lịch sử của vùng đất Tràng An.

Giải chạy do Công ty cổ phần Vũ Media (VRace) phối hợp cùng Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức với sự tài trợ bởi nhãn hàng Nhãn hàng Phở Đệ Nhất, tiếp tục hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng chạy bộ và quảng bá hình ảnh Ninh Bình thông qua những trải nghiệm gắn với Di sản kép Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An.

Mùa giải năm nay tiếp tục mang đến một hành trình trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao trở thành cầu nối giữa con người với thiên nhiên, lịch sử và văn hóa địa phương. Trên những cung đường thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An, các vận động viên có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của cảnh quan di sản, khám phá những dấu ấn văn hóa đặc trưng và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình chạy bộ tại Ninh Bình.

Với bốn cự ly chạy đường dài theo tiêu chuẩn quốc tế 5km, 10km, 21km và 42km được công nhận và quản lý bởi Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, Trang An Marathon 2026 mang đến những lựa chọn đa dạng cho vận động viên ở nhiều cấp độ, từ những người yêu chạy bộ muốn trải nghiệm không khí sự kiện đến các runner đặt mục tiêu chinh phục thử thách đường dài.

Khởi đầu từ Cố đô Hoa Lư, mỗi cung đường mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp của Di sản kép Tràng An, nơi các vận động viên không chỉ thử thách giới hạn bản thân mà còn cảm nhận chiều sâu lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc của vùng đất Ninh Bình.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao, giải chạy còn góp phần đưa hình ảnh Ninh Bình đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế, khuyến khích người tham gia dành thời gian khám phá cảnh quan, văn hóa và những giá trị đặc sắc của điểm đến. Qua đó, giải chạy tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự kết nối giữa thể thao, du lịch và bảo tồn, phát huy di sản.