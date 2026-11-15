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U23 Việt Nam: Những bài toán cần lời giải sau giải đấu ở Pleiku

Vĩnh Xuân

TPO - Chức vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhưng đằng sau những danh hiệu và phần thưởng, U23 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết.

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U23 Việt Nam cần một đội hình có chiều sâu, khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn khi bước vào những giải đấu chính thức (ảnh Hữu Phạm)

Hiệu quả tấn công chưa cao?

Trước U23 Thái Lan, Williams Minh Hoàng và các đồng đội đã cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt. U23 Việt Nam cũng tung ra nhiều miếng đánh đa dạng, khoét vào khoảng trống của đối thủ.

Tuy nhiên khi đối đầu U23 Singapore, một đội chơi có kỷ luật và thiên về phòng ngự, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh lập tức gặp khó khăn. Trong cả hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, U23 Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Phải đến phút 70, Bảo Long mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Điều đó cho thấy khả năng áp đặt thế trận chưa đồng nghĩa với việc tạo ra hiệu quả thực sự. Đội bóng cần cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, khả năng phối hợp ở trung lộ và những tình huống di chuyển không bóng để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương.

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Khoa Ngô đi bóng trong vòng vây của đối thủ (ảnh Hữu Phạm)

Trên thực tế đặc điểm chung của các đội bóng trẻ là có thể chơi rất hưng phấn ở thời điểm nhất định, nhưng lại không duy trì được tính ổn định bền bỉ. Và ở những thời điểm khó khăn, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm là yêu cầu tiên quyết để một đội bóng vượt qua.

U23 Việt Nam không ngoại lệ và có thể thấy, khá nhiều tình huống các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh còn tỏ ra non kinh nghiệm xử lý. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi các cầu thủ trẻ cần thời gian tích luỹ.

Tăng khả năng thích ứng trước các đối thủ

Sự ổn định trong hệ thống thi đấu, khả năng chuyển đổi trạng thái cũng là vấn đề U23 Việt Nam cần cải thiện. Khi gặp U23 Qatar, chỉ một thời khắc mất tập trung của U23 Việt Nam đã để đối thủ khai thác và ghi bàn.

Dù không phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ với pha lập công mang về chức vô địch của Minh Tâm, nhưng rõ ràng việc để đối thủ đặt vào thế khó là lời cảnh báo đối với các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh. Họ cần chặt chẽ và có tổ chức hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng trước những đối thủ có lối chơi, chiến thuật khác nhau.

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Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho những mục tiêu phía trước, gồm SEA Games 2027 (Malaysia). Chính vì vậy, một yêu cầu khác đặt ra đối với HLV Đinh Hồng Vinh là xây dựng đội hình có chiều sâu hơn, với bộ khung dần ổn định và được củng cố.

Chức vô địch giải đấu là thành quả và tín hiệu tốt, nhưng chỉ là khởi đầu cho những bước đi trong tương lai với U23 Việt Nam.

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#U23 Việt Nam #Williams Minh Hoàng #HLV Đinh Hồng Vinh #SEA Games 2027 #U23 Thái Lan

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