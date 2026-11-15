U17 Việt Nam loại 4 cầu thủ, chốt danh sách dự VCK U17 Thế giới

TPO - Sau trận giao hữu hòa 1-1 trước U17 Panama, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục Vòng chung kết U17 World Cup 2026. FIFA vừa công bố danh sách dự giải của đội với 21 cái tên.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố danh sách đăng ký của toàn bộ 48 đội tuyển tham dự giải đấu năm nay. Quy định cho phép mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 21 người. Do vậy, U17 Việt Nam đã chia tay với 4 cầu thủ gồm Nguyễn Việt Dũng, Lê Nguyên Khánh, Tạ Đình Phong, Phạm Minh Cương.

Trong bản danh sách U17 Việt Nam được FIFA đăng tải, những cái tên Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương... hứa hẹn sẽ là trụ cột ở giải đấu sắp tới. Đây là lứa cầu thủ đã thi đấu với nhau một thời gian dài, có sự ăn ý nhất định và cũng rất hiểu hệ thống vận hành của HLV Cristiano Roland.

Ngoài điểm mạnh này, yếu tố mang lại cảm giác lo lắng nhất cho U17 Việt Nam có lẽ là sự thua thiệt về mặt thể hình. Nhìn vào thông số nhân sự của U17 Việt Nam, ngoại trừ hai thủ môn sở hữu chiều cao lý tưởng là Nguyễn Thái Sơn (1m87) và Lý Xuân Hòa (1m85), toàn đội chỉ có đúng ba cầu thủ tuyến trên chạm mốc từ 1m80 trở lên, bao gồm Nguyễn Mạnh Cường (1m82), Quán Thành Công (1m80) cùng Lê Trọng Đại Nhân (1m80).

HLV Cristiano Roland nhận thức rõ điểm yếu cố hữu này. Ông đã chủ động xây dựng một hệ thống chiến thuật linh hoạt nhằm biến bất lợi thành động lực. Dù không sở hữu thể hình vượt trội, song các cầu thủ trẻ Việt Nam lại được đánh giá rất cao ở nền tảng kỹ thuật khéo léo, tốc độ bứt phá cùng sự cơ động trong di chuyển.

U17 Việt Nam thua thiệt về thể hình so với các đối thủ

HLV Roland từng chia sẻ trước giờ lên đường sang Qatar: “Thể hình và thể trạng thực sự là một bất lợi của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam có những điểm mạnh là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để bù đắp hạn chế về thể hình, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh”.

HLV Cristiano Roland cũng nhiều lần cũng nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của việc duy trì cự ly đội hình, di chuyển linh hoạt và kiểm soát không gian tốt khi không có bóng, để ngay khi đoạt lại quyền kiểm soát, các cầu thủ có thể phát huy tối đa lợi thế tốc độ trong những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam rơi vào bảng G với sự hiện diện của những đối thủ giàu thể lực và đẳng cấp đến từ nhiều châu lục khác nhau là Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân chỉ 1 ngày sau trận khai mạc (gặp Bỉ vào 20/11).