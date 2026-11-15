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U17 Việt Nam trước thử thách cực đại U17 Bỉ: Đối thủ mạnh cỡ nào?

Hương Ly

TPO - Chạm trán U17 Bỉ ở U17 World Cup 2026 là trải nghiệm thú vị để thầy trò HLV Roland xác định rõ thực lực của U17 Việt Nam đứng ở đâu so với tiêu chuẩn hàng đầu châu Âu.

Lần đầu tiên bước ra sân khấu FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam lập tức chạm trán một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch là U17 Bỉ - thế lực vừa gây sốt bóng đá châu Âu bằng ngôi vị Á quân U17 EURO. Hướng đến U17 World Cup 2026, HLV Sven Vermant mang đến Qatar đội hình đầy đủ những gương mặt sáng nhất, được gọi là "thế hệ vàng" trong tương lai của bóng đá Bỉ.

Những "Tiểu Quỷ đỏ" được đánh giá cao với thể hình ấn tượng, kỹ thuật cơ bản cực tốt và chơi với cường độ pressing rất cao. Chạm trán U17 Bỉ ngay trận ra quân ở vòng bảng là lịch thi đấu bất lợi cho U17 Việt Nam, đòi hỏi thầy trò HLV Roland phải nhanh chóng bắt nhịp để hướng đến kỳ tích giành ít nhất một điểm.

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U17 Bỉ đã thắng thuyết phục U17 Pháp trong năm nay.

U17 Bỉ mạnh cỡ nào?

Sức mạnh của U17 Bỉ được bảo chứng bằng thành tích thực chiến ấn tượng của họ ở cấp độ bóng đá trẻ tại lục địa già. Tháng 6/2026, lứa cầu thủ sinh năm 2009 này lần đầu tiên đưa bóng đá Bỉ vào đến trận chung kết U17 châu Âu. Họ xuất sắc đánh bại cường quốc đào tạo trẻ U17 Pháp 2-1 ở bán kết. Sau đó, U17 Bỉ đối đầu Italia ở chung kết, gỡ hòa trong những phút cuối và chịu thua trên chấm luân lưu 11 m.

Ngôi vị Á quân châu Âu đưa U17 Bỉ vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại U17 World Cup 2026. HLV trưởng Sven Vermant - cựu tuyển thủ Bỉ và là huyền thoại của Club Brugge - tự tin đặt mục tiêu đưa đội bóng tiến tới trận chung kết trên đất Qatar, qua đó thiết lập mốc thành tích mới cho U17 Bỉ, kể từ lần duy nhất họ đứng hạng Ba ở U17 World Cup 2015.

Về lối chơi, U17 Bỉ dưới bàn tay HLV Vermant đã vận hành trơn tru sơ đồ 4-2-3-1, theo đúng triết lý bóng đá hiện đại, kỷ luật và giàu tính kiểm soát của đội tuyển Bỉ. Các thủ môn và trung vệ của họ chơi chân tốt, luôn chủ động triển khai bóng mạch lạc từ phần sân nhà bằng những đường chuyền ngắn và trung bình trước khi tìm cách mở bóng sang hai biên để chuyển trạng thái tấn công nhanh chóng.

Điểm ấn tượng khác của U17 Bỉ là họ chuyển trạng thái tấn công sang pressing cường độ cao cực nhanh, ngay khi mất bóng. HLV Sven Vermant yêu cầu mọi cầu thủ trên hàng công phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự và tranh cướp quyết liệt, qua đó bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ ngay từ khu vực giữa sân.

Tại U17 châu Âu 2026, U17 Bỉ bóp nghẹt U17 Pháp chính từ lối chơi pressing chủ động và đã duy trì khối đội hình khoa học, phòng ngự chặt chẽ suốt 90 phút.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, dàn cầu thủ trẻ Bỉ còn sở hữu bản lĩnh trận mạc vượt trội trong lứa tuổi 16-17 ở châu Âu. Nhiều gương mặt trong đội hình hiện tại của họ đã thường xuyên ra sân tại giải hạng Nhì Bỉ, trong màu áo các đội dự bị như Club NXT hay Jong Genk. Đặc biệt, ngôi sao sáng giá của U17 Bỉ là Xander Dierckx đã thường xuyên đá chính ở đội một Royal Antwerp.

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U17 Việt Nam phải vượt ngưỡng nếu muốn giành điểm trước U17 Bỉ. Ảnh: ﻿VFF.

U17 Việt Nam cẩn trọng điều gì trước U17 Bỉ?

Nhìn vào bản danh sách 21 tuyển thủ gửi lên FIFA, điểm đặc biệt đầu tiên là tỷ lệ 100% cầu thủ đang thi đấu trong nước. Gần hai phần ba quân số (13/21 cầu thủ) trưởng thành từ ba lò đào tạo danh tiếng nhất nước Bỉ gồm KRC Genk (5 cầu thủ), Club Brugge (4) và Royal Antwerp FC (4), tạo nên sự gắn kết tự nhiên trong lối chơi. Thực tế là họ đã đồng hành cùng nhau qua nhiều sân chơi, tỏa sáng ở U17 châu Âu 2026 và được kỳ vọng đạt đến độ chín ở U17 World Cup 2026.

Một điểm nhấn thú vị khác của U17 Bỉ là sự góp mặt của "em út" Matteo Soria (số 18). Trong khi 20 cầu thủ U17 Bỉ đều sinh năm 2009, tiền đạo của Club Brugge sinh năm 2010 và là nhân tố duy nhất mới 16 tuổi của đội, nhưng đã thi đấu vượt cấp ở giải hạng Nhì Bỉ và từng lập cú đúp tại UEFA Youth League.

CLB Anderlecht từ chối nhả một vài trụ cột của U17 Bỉ tại U17 World Cup 2026 vì giải đấu không nằm trong lịch trình FIFA Days. Tuy nhiên, nguồn cầu thủ xuất sắc ở độ tuổi 17 của Bỉ dồi dào và lực lượng từ Genk hay Brugge vẫn giúp họ hợp thành đội hình mạnh toàn diện, ít nhất là so với bình diện bảng đấu trước U17 Việt Nam, U17 Mali và U17 New Zealand.

Trước một đối thủ toàn diện như vậy, U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với bài toán khó nhất mang tên thể hình và chống đỡ bóng bổng. Đội hình U17 Bỉ đạt chiều cao trung bình gần 1,85 m, vượt trội hoàn toàn các tuyển thủ U17 Việt Nam, với 17/21 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên mà nổi bật là trung vệ Edgard Opoku cao tới 1,95 m (theo số liệu mới nhất từ TransferMarkt.

Ưu thế trên không sẽ giúp đại diện châu Âu tạo ra sức ép nghẹt thở trong các tình huống phạt góc, đá phạt cố định hay những pha tạt bóng sớm từ hai biên trước U17 Việt Nam. Từ đây, hàng thủ của HLV Roland phải tìm kiếm phương án để hạn chế thua thiệt thể hình, đó là những tình huống áp sát sớm, không cho đối thủ có nhiều cơ hội tạt bóng, hạn chế phạm lỗi và các pha phạt góc.

Ngoài ra, U17 Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác với khả năng thoát pressing và tốc độ ở hai hành lang biên của đối thủ. Tuyến giữa cơ động của U17 Bỉ với Xander Dierckx hay Jelle Driessen, cùng dàn tiền đạo giàu kỹ thuật như Kiyan Achahbar, Rayan Garcia sẽ giúp U17 Bỉ triển khai tấn công linh hoạt, đa dạng phương án. Đặc biệt, Achahhbar thường xuyên được nhồi bóng ở biên để thực hiện các tình huống khoan phá tạo đột biến.

Chạm trán U17 Bỉ ngay trận ra quân chắc chắn là thử thách khắc nghiệt nhất của thầy trò HLV Cristiano Roland tại bảng G. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với một ứng viên vô địch thực thụ cũng là cơ hội quý giá để U17 Việt Nam rèn giũa bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào hai trận quyết định gặp U17 New Zealand và U17 Mali.

Đó là cơ hội để U17 Việt Nam tự kiểm chứng thực lực của mình đứng ở đâu so với đội tuyển hàng đầu thế giới. Khi vượt ngưỡng thành công trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam có cú hích tinh thần rất lớn để chạm trán 2 đội còn lại.

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#U17 Bỉ #U17 Việt Nam #U17 World Cup 2026 #Sven Vermant #Xander Dierckx #U17 EURO 2026 #bóng đá trẻ Bỉ

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