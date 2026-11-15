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Thể thao

Bóng hồng trên sân Pickleball

Anh Nhàn - Hồng Phúc

TPO - Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 có sự góp mặt của nhiều vận động viên nữ. Cùng chung niềm yêu thích thể thao, các tay vợt đến giải để tranh tài, giao lưu và kết nối.

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Ngày 15/11, tại sân Swin Pickleball (phường Tân Hưng, TPHCM), Báo Tiền Phong phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026.
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Bên cạnh các đồng nghiệp nam, nhiều tay vợt nữ tham gia tranh tài, góp phần tạo nên sân chơi thể thao kịch tính, chuyên nghiệp.
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Giải đấu là dịp để các vận động viên thử sức, học hỏi và gặp gỡ những người có chung niềm yêu thích Pickleball.
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Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026), quy tụ đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhà báo và những người yêu thể thao.
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Tham gia nội dung đôi nam nữ dưới 40 tuổi, chị Thúy Hằng (phường Bình Lợi Trung) cho biết đã chơi pickleball hơn 2 năm, thường tranh thủ lúc rảnh để giao lưu cùng bạn bè. Chị đánh giá giải được tổ chức chu đáo, trình độ các đội khá tương đồng, giúp vận động viên vừa giải tỏa căng thẳng vừa có cơ hội cọ xát. “Mỗi lần Báo Tiền Phong đăng thông tin giải đấu, tôi đều là một trong những người đăng ký đầu tiên”, chị Hằng chia sẻ.
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Chơi pickleball gần một năm, chị Khả Ái đến giải với tâm thế thoải mái, chủ yếu để giao lưu cùng những người chung sở thích. “Tôi thấy môn này giúp mọi người gắn kết, gần gũi nhau hơn”, chị chia sẻ. Từng tham gia nhiều giải đấu, chị Khả Ái ấn tượng với quy mô và sự góp mặt đông đảo của các vận động viên tại giải lần này.
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Với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”, Ban tổ chức đề cao tinh thần thi đấu công bằng và tôn trọng đối thủ. Bên cạnh việc tranh tài, giải còn hướng đến tạo không gian để các vận động viên giao lưu, chia sẻ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
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Từ lần tổ chức đầu tiên, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM định hướng duy trì giải thành hoạt động thường niên, thu hút thêm những người yêu thể thao tham gia.

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#Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 #Báo Tiền Phong #Hội Doanh nhân trẻ TPHCM #Pickleball #Thể thao nữ

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