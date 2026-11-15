Bóng hồng trên sân Pickleball

TPO - Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 có sự góp mặt của nhiều vận động viên nữ. Cùng chung niềm yêu thích thể thao, các tay vợt đến giải để tranh tài, giao lưu và kết nối.
TPO - Chạm trán U17 Bỉ ở U17 World Cup 2026 là trải nghiệm thú vị để thầy trò HLV Roland xác định rõ thực lực của U17 Việt Nam đứng ở đâu so với tiêu chuẩn hàng đầu châu Âu.
TPO - Tối 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khép lại mùa giải thứ 10 bằng Gala trao giải và chương trình kỷ niệm 10 năm hình thành, phát triển. Sự kiện đánh dấu chặng đường một thập kỷ của giải đấu, đồng thời mở ra hành trình mới với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng golf và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam.
TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026. Đội đã tạo ra nhiều điểm nhấn trên hành trình đăng quang…
TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khởi tranh tưng bừng với loạt trận đấu hấp dẫn của gần 300 VĐV, chia thành 4 nội dung.
TPO - Tham gia giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10 với tư cách đại sứ, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh được trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club ở Ninh Bình. Đối với Phương Nghi đây là trải nghiệm thú vị vì lần đầu cô được thử chơi bộ môn này.
TPO - Chức vô địch giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai không đơn thuần mang ý nghĩa thành tích, mà còn là bệ phóng để bóng đá Việt Nam phát hiện và bồi dưỡng cho những gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Minh Tâm hay Gia Bảo...
TPO - Sau trận giao hữu hòa 1-1 trước U17 Panama, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục Vòng chung kết U17 World Cup 2026. FIFA vừa công bố danh sách dự giải của đội với 21 cái tên.
TPO - Chức vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhưng đằng sau những danh hiệu và phần thưởng, U23 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết.
TPO - Khi cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh gây bất ngờ vì thành thạo từ kỹ thuật đến dáng đứng. Đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này.
Trang An Marathon 2026 quy tụ 11.000 vận động viên tham gia tranh tài ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.
TPO - Trong trận đầu tiên thời hậu Cristiano Ronaldo rạng sáng 15/11, tuyển Bồ Đào Nha của HLV Jorge Jesus sụp đổ hoàn toàn trên sân nhà và phải nhận thất bại thảm họa 1-4 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League.
TPO - Pochettino từng gây thất vọng trong lần gần nhất dẫn dắt Chelsea tại Premier League và cổ động viên MU lo ngại điều đó sẽ lặp lại.
TPO - Ngày 15/11, tại TPHCM, Báo Tiền Phong phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026. Giải đấu quy tụ đại diện các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhà báo và những người yêu thể thao, hướng đến giao lưu, kết nối thông qua bộ môn pickleball.
TPO - Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 diễn ra từ lúc 7h30, ngày 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM. Toàn bộ trận đấu được tường thuật trực tiếp trên sóng livestream.
TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Anh, UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Anh có thể đòi món nợ trước Tây Ban Nha? Trong cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng, Tam Sư phải đối mặt thử thách cực lớn tại Madrid, nơi La Roja đang sở hữu phong độ gần như không thể ngăn cản.
TPO - Đội tuyển Trung Quốc, hiện xếp hạng 96 thế giới, đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận đấu vào tối 14/11. Nhưng điều đáng nói là 2 đội đã ẩu đả trong trận đấu chỉ là giao hữu này.