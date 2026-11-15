Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Giải chạy miễn phí quy tụ 5.000 VĐV tranh tài tại Ninh Bình

P.V

Hơn 5.000 VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và Family Run tại giải chạy miễn phí YIC Phủ Lý Green Race 2026 diễn ra ngày 15/11 tại Phủ Lý (Ninh Bình).

anh-chup-man-hinh-2026-11-15-luc-171150.png

Bầu không khí thể thao rộn ràng trên các cung đường chạy tại Phủ Lý (Ninh Bình) sáng 15/11 khi hơn 5.000 VĐV hội tụ tranh tài ở giải chạy miễn phí YIC Phủ Lý Green Race 2026. Ba cự ly 5km, 10km và Family Run giúp nhiều người chạy có thể lựa chọn tranh tài, nhằm cùng nhau trải nghiệm hoạt động thể chất.

anh-chup-man-hinh-2026-11-15-luc-171150.png

Cũng vì thế, thể thao trở nên gần gũi hơn với đời sống cộng đồng. Tại đường chạy, các VĐV cùng chia sẻ niềm vui vận động, tinh thần chinh phục thử thách và sự cổ vũ dành cho nhau. Cự ly Family Run giúp các thành viên trong gia đình cùng tham gia, khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động và xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm.

Bên cạnh giá trị thể thao, chương trình đổi nhựa lấy quà, các vật phẩm thân thiện với môi trường và những trải nghiệm giáo dục về bảo vệ môi trường. Nhà tổ chức muốn biến thông điệp sống xanh thành những hành động cụ thể. Mỗi chai nhựa được thu gom, mỗi vật phẩm được tái sử dụng và mỗi thói quen tích cực được hình thành đều góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng.

anh-chup-man-hinh-2026-11-15-luc-171314.png

Được biết, đây là năm thứ 4 giải chạy miễn phí này được tổ chức. Giám đốc đường chạy của YIC Phủ Lý Green Race 2026 Song Junhee chia sẻ: "Mỗi năm số người tham gia lại càng đông hơn, và năm nay chúng tôi đã cùng hơn 5.000 người tạo nên một lễ hội thật trọn vẹn".

Xem thêm

#Chạy bộ #Ninh Bình #cộng đồng runner #Phủ Lý Green Race

Cùng chuyên mục

Bóng bàn Việt Nam: Bước tiến mới và kỳ vọng vào những tài năng trẻ

Bóng bàn Việt Nam: Bước tiến mới và kỳ vọng vào những tài năng trẻ

TPO - Giành 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ) tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã có một giải đấu thành công không chỉ bởi những tấm huy chương mà còn ở sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tín hiệu tích cực từ lực lượng kế cận.

Tiền Phong Golf Championship 2026: Khép lại mùa giải thứ 10 đáng nhớ

TPO - Tối 14/11, Tiền Phong Golf Championship 2026 chính thức khép lại mùa giải thứ 10 bằng Gala trao giải và chương trình kỷ niệm 10 năm hình thành, phát triển. Sự kiện đánh dấu chặng đường một thập kỷ của giải đấu, đồng thời mở ra hành trình mới với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng golf và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam.

Bóng hồng trên sân Pickleball

Bóng hồng trên sân Pickleball

TPO - Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 có sự góp mặt của nhiều vận động viên nữ. Cùng chung niềm yêu thích thể thao, các tay vợt đến giải để tranh tài, giao lưu và kết nối.

Á hậu Khánh Linh hướng dẫn Phương Nghi chơi golf

Á hậu Khánh Linh hướng dẫn Phương Nghi chơi golf

TPO - Tham gia giải Tiền Phong Golf Championship lần thứ 10 với tư cách đại sứ, Á hậu Lê Phương Nghi cùng Hoa hậu Yến Trang và Á hậu Khánh Linh được trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club ở Ninh Bình. Đối với Phương Nghi đây là trải nghiệm thú vị vì lần đầu cô được thử chơi bộ môn này.

6 người đẹp Hoa hậu Việt Nam khai vợt Giải Pickleball Cúp Tiền Phong 2026

6 người đẹp Hoa hậu Việt Nam khai vợt Giải Pickleball Cúp Tiền Phong 2026

TPO - 6 người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 và 2026 cùng nâng cúp, cổ vũ các tay vợt tại Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I. Đồng hành trong vai trò đại sứ, các người đẹp mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nhân và người trẻ.

U17 Việt Nam loại 4 cầu thủ, chốt danh sách dự VCK U17 Thế giới

U17 Việt Nam loại 4 cầu thủ, chốt danh sách dự VCK U17 Thế giới

TPO - Sau trận giao hữu hòa 1-1 trước U17 Panama, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục Vòng chung kết U17 World Cup 2026. FIFA vừa công bố danh sách dự giải của đội với 21 cái tên.

U23 Việt Nam: Những bài toán cần lời giải sau giải đấu ở Pleiku

U23 Việt Nam: Những bài toán cần lời giải sau giải đấu ở Pleiku

TPO - Chức vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhưng đằng sau những danh hiệu và phần thưởng, U23 Việt Nam cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết.

Á hậu Khánh Linh gây bất ngờ trên sân golf

Á hậu Khánh Linh gây bất ngờ trên sân golf

TPO - Khi cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chơi golf trên sân Legend Valley Country Club, Ninh Bình, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh gây bất ngờ vì thành thạo từ kỹ thuật đến dáng đứng. Đây không phải lần đầu cô tiếp xúc với bộ môn thể thao này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe