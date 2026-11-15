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Bóng bàn Việt Nam: Bước tiến mới và kỳ vọng vào những tài năng trẻ

Vĩnh Xuân

TPO - Giành 2 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ) tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã có một giải đấu thành công không chỉ bởi những tấm huy chương mà còn ở sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tín hiệu tích cực từ lực lượng kế cận.

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Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc là 2 gương mặt điển hình cho thành công của CLB bóng bàn CAND-T&T

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chức vô địch đồng đội nam sau 10 năm chờ đợi. Đánh bại đội chủ nhà Malaysia với tỷ số 3-1 trong trận chung kết, các tay vợt Việt Nam gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa đã cho thấy sự đồng đều về trình độ, khả năng phối hợp và tâm lý thi đấu vững vàng. Đáng chú ý, chiến thắng ngay trên sân đối phương cho thấy bóng bàn nam Việt Nam đang có sự cải thiện đáng kể về năng lực cạnh tranh ở đấu trường khu vực.

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Anh Tú tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi vượt qua Nicholas Tan (Singapore) với tỷ số 4-3 trong trận chung kết đầy căng thẳng. Sau khi từng giành HCB ở giải đấu năm 2024, lần trở lại này, Anh Tú đã chinh phục thành công ngôi vô địch. Chiến thắng ấy không chỉ thể hiện kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một tay vợt hàng đầu Việt Nam.

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Nguyễn Anh Tú giành HCV bóng bàn đơn nam tại giải Vô địch Đông Nam Á 2026

Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, sự trưởng thành của các vận động viên trẻ mới là điểm đáng kỳ vọng trong hành trình phát triển lâu dài của bóng bàn Việt Nam. Đinh Anh Hoàng đang nổi lên như một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển. Khả năng thi đấu tự tin, lối đánh chủ động và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định giúp tay vợt này ngày càng khẳng định vị trí. Việc đóng góp quan trọng vào chức vô địch đồng đội nam tại Malaysia là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ đó.

Ở đội tuyển nữ, Trần Mai Ngọc cũng là gương mặt đáng chú ý. Từng khẳng định năng lực tại các giải đấu trong nước và quốc tế, Mai Ngọc đang cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn, đặc biệt trong khả năng duy trì thế trận và thích ứng với những đối thủ có trình độ cao. Cùng với Hoàng Trà My, cô giành HCĐ nội dung đôi nữ tại giải năm nay. Đây là kết quả đáng khích lệ, đồng thời mở ra triển vọng cho sự kết hợp giữa các tay vợt nữ trẻ trong những giải đấu tiếp theo.

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Bộ đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc cũng là những nhân tố được bồi dưỡng trong màu áo CAND-T&T. Phía sau sự tiến bộ không ngừng của 2 tay vợt trẻ này là sự kết hợp giữa T&T của ông bầu Đỗ Quang Hiển và Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân. Anh Hoàng đã cùng Mai Ngọc đoạt HCV đôi nam nữ SEA Games 2023 và Anh Hoàng cũng đã vô địch đơn nam quốc gia 2025.

Đáng chú ý, Hoàng Trà My và Bùi Thế Nghĩa là những gương mặt mới được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Việc được góp mặt trong đội hình thi đấu tại một giải vô địch khu vực có tính cạnh tranh cao là bước trưởng thành quan trọng đối với hai vận động viên này.

Ngoài ra, những cái tên như Lâm Thu Cúc là nhân tố trẻ đáng được quan tâm. Sự xuất hiện của lớp vận động viên kế cận cho thấy bóng bàn Việt Nam đang có thêm những phương án nhân sự, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một số trụ cột. Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ cho rằng để hướng đến những mục tiêu có tính đột phá, bóng bàn Việt Nam cần tăng đầu tư cho các tay vợt trẻ, tổ chức hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, bài bản và đặc biệt cần dựa trên chiến lược, kế hoạch tổng thể.

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Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ (phải) cùng bầu Hiển trao thưởng cho Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc sau SEA Games 32

"Để hiện thực hoá được các mục tiêu lớn dĩ nhiên đòi hỏi giải pháp mang tính tổng thể, sự chung tay của cả tập thể thay vì nỗ lực của cá nhân đơn lẻ. Bóng bàn cũng cần đẩy mạnh truyền thông, tăng nguồn lực xã hội hoá và có chiến lược, kế hoạch tổng thể. Tôi không cho rằng chúng ta có thể thành công ngay, nhưng những mục tiêu lớn bao giờ cũng bắt đầu từ những bước đi nhỏ"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cũng sẽ sớm làm việc với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng như các CLB, đơn vị liên quan nhằm huy động tối đa nguồn lực, qua đó tạo nền tảng để bóng bàn Việt Nam có thể bứt phá.

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#Đội tuyển bóng bàn Việt Nam #Đinh Anh Hoàng #Vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 #Nguyễn Anh Tú #bầu Hiển #Trần Mai Ngọc

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