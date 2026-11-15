Vận động viên xuất sắc nhất Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026

Kết quả chung cuộc

- Ở nội dung đôi nam dưới 40 tuổi, các vận động viên Trọng Thảo - Đức Hận giành giải Nhất, Võ Tuân - Hải Phò Mã giành giải Nhì. Nguyên Khang - Trung Cẩn và Xuân Lâm - Nguyên Khôi đồng giải Ba.

- Nội dung đôi nam trên 40 tuổi, các vận động viên Anh Xuân - Thế Hải giành giải Nhất, Phương Lâm - Anh Viên giành giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về Max Huỳnh - Hoàng Vinh và Trân Định - Công Hưng.

- Ở nội dung đôi nam - nữ dưới 40 tuổi, các vận động viên Thanh - Xuân Trường giành giải Nhất, Thanh Diễn - Đức Hùng giành giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về Trọng Hưng - Suri Nguyễn và Nhứt Hưng - Thị Mai.

- Ở nội dung đôi nam - nữ trên 40 tuổi, các vận động viên Ngọc Tú - Mạnh Hùng giành giải Nhất, Bá Phúc - Phương Thảo giành giải Nhì. Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy đồng giải Ba.