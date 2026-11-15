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Thể thao

Vận động viên xuất sắc nhất Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026

Nhóm PV

TPO - Sau một ngày tranh tài sôi nổi, chiều 15/11, Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 khép lại với lễ tổng kết và trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

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Chiều 15/11, Giải Pickleball Cúp Tiền Phong - Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 bước vào những trận đấu cuối cùng với nhiều màn so tài gay cấn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
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Giải đấu quy tụ khoảng 300 vận động viên, tranh tài ở 4 nội dung gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam - nữ dưới 40 tuổi và đôi nam - nữ trên 40 tuổi. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, sự phối hợp ăn ý và tính cạnh tranh giữa các cặp vận động viên.
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Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bên phải) cùng nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập - Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - Trưởng Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại nội dung đôi nam dưới 40 tuổi.
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Ông Tôn Thất Thịnh - Giám đốc Công ty CP dược phẩm và thiết bị y tế Quang Thịnh cùng nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - Phó Trưởng Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại nội dung đôi nam trên 40 tuổi.
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Ông Võ Đại Khôi - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cùng ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam - trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại nội dung đôi nam - nữ dưới 40 tuổi.
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Ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Amway Việt Nam cùng bà Nguyễn Ngọc Đan Thanh - Đại diện truyền thông Marketing Mira Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại nội dung đôi nam - nữ trên 40 tuổi.
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Niềm vui của các vận động viên trong khoảnh khắc nhận giải.
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Các vận động viên đạt thành tích xuất sắc chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện ban tổ chức và khách mời.

Kết quả chung cuộc

- Ở nội dung đôi nam dưới 40 tuổi, các vận động viên Trọng Thảo - Đức Hận giành giải Nhất, Võ Tuân - Hải Phò Mã giành giải Nhì. Nguyên Khang - Trung Cẩn và Xuân Lâm - Nguyên Khôi đồng giải Ba.

- Nội dung đôi nam trên 40 tuổi, các vận động viên Anh Xuân - Thế Hải giành giải Nhất, Phương Lâm - Anh Viên giành giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về Max Huỳnh - Hoàng Vinh và Trân Định - Công Hưng.

- Ở nội dung đôi nam - nữ dưới 40 tuổi, các vận động viên Thanh - Xuân Trường giành giải Nhất, Thanh Diễn - Đức Hùng giành giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về Trọng Hưng - Suri Nguyễn và Nhứt Hưng - Thị Mai.

- Ở nội dung đôi nam - nữ trên 40 tuổi, các vận động viên Ngọc Tú - Mạnh Hùng giành giải Nhất, Bá Phúc - Phương Thảo giành giải Nhì. Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy đồng giải Ba.

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#Giải Pickleball 2026 #Cúp Tiền Phong #Doanh nhân trẻ TPHCM #lễ trao giải #vận động viên pickleball #pickleball TPHCM

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