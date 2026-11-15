Vì sao Ronaldinho chọn đội bóng hạng Ba Italia để tái xuất sân cỏ?

TPO - Sau 11 năm vắng bóng ở các trận đấu chính thức, Ronaldinho chuẩn bị trở lại sân cỏ trong màu áo Ravenna. Đằng sau quyết định là mục tiêu chạm mốc 300 bàn thắng cùng những mối quan hệ gắn với đội bóng Italia.

Mục tiêu 300 bàn và một hợp đồng đặc biệt

Ở tuổi 46, Ronaldinho dự kiến đá chính trong trận Ravenna tiếp đón Forli tại vòng 14 bảng B Serie C, giải hạng Ba Italia vào tối 15/11. HLV Andrea Mandorlini xác nhận cựu tiền đạo Barcelona sẽ là một trong ba mũi tấn công, dù thời lượng thi đấu còn tùy thuộc diễn biến trận đấu. Lần gần nhất Ronaldinho chơi một trận chuyên nghiệp là tháng 9/2015 trong màu áo Fluminense. Anh tuyên bố giải nghệ năm 2018.

Lý do trực tiếp khiến Ronaldinho nhận lời trở lại nằm ở cột mốc còn dang dở. Theo ESPN, cựu tuyển thủ Brazil khép lại sự nghiệp thi đấu với 299 bàn thắng. Anh muốn có thêm một pha lập công trong màu áo Ravenna để chạm mốc 300, qua đó khép lại hành trình cầu thủ trọn vẹn hơn.

Ronaldinho trong ngày ra mắt Ravenna.

Tuy nhiên, hợp đồng ký vào mùa hè năm 2026 không đặt Ronaldinho vào vai trò cầu thủ thi đấu đều đặn mỗi tuần. Theo CBS Sports, đây là thỏa thuận kết hợp giữa tư cách cầu thủ và nhà đầu tư: anh vừa có cơ hội ra sân trong những trận được lựa chọn, vừa nắm cổ phần tại Ravenna. Anh còn giúp quảng bá CLB trên thị trường quốc tế, tạo sức hút cho những trận đấu lớn như derby với Forli.

Người đứng sau lời mời Ronaldinho đến Ravenna là Ignazio Cipriani, chủ sở hữu đội bóng từ năm 2024. Ông là cháu của Arrigo Cipriani, nhà sáng lập Harry's Bar nổi tiếng tại Venice. Tập đoàn Cipriani kinh doanh nhà hàng, câu lạc bộ thành viên, khách sạn, địa điểm tổ chức sự kiện và bất động sản cao cấp tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như New York, London, Monaco, Miami và Dubai.

Từ một tập đoàn gắn với lĩnh vực nhà hàng, Cipriani đang mở rộng hoạt động sang khách sạn, bất động sản và các dịch vụ phong cách sống cao cấp. Quá trình phát triển đó giúp Ignazio Cipriani xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi với những nhân vật có ảnh hưởng trong giới thể thao, chính trị và giải trí.

Những mối liên hệ từ Milan

Khi bước chân vào bóng đá, tập đoàn Cipriani đưa về Ravenna những nhân vật từng làm việc ở cấp độ cao nhất của môn thể thao này. Một trong số đó là Ariedo Braida, cựu giám đốc thể thao của AC Milan, người đóng vai trò quan trọng cùng với cựu CEO Adriano Galliani trong việc xây dựng một AC Milan hùng mạnh dưới thời chủ tịch Silvio Berlusconi. Braida rời đội bóng thành Milan năm 2013, sau 27 năm làm việc tại đây.

Ronaldinho đến Ravenna bằng chuyên cơ hạng sang và được ban lãnh đạo đội bóng đón tiếp trọng thị.

HLV trưởng hiện tại của Ravenna là Andrea Mandorlini, người có nhiều năm huấn luyện tại Serie A và từng khoác áo Inter khi còn là cầu thủ từ năm 1984 đến 1991. Mối liên hệ với Ronaldinho, người gia nhập AC Milan năm 2008 trong thời gian Braida làm việc tại CLB, còn gắn với một nhân vật quan trọng khác của Ravenna: Lorenzo Tonetti, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối ngoại của đội bóng.

Trong thời gian Ronaldinho thi đấu cho AC Milan, Tonetti sở hữu nhà hàng Giannino ở Milan, nơi trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc, gần như ngôi nhà thứ hai của nhiều cầu thủ. Đây cũng là địa điểm ưa thích của Galliani, người nổi tiếng với việc tiến hành nhiều cuộc đàm phán chuyển nhượng của Milan ngay tại nhà hàng này. Những mối quan hệ được hình thành trong giai đoạn Ronaldinho chơi bóng ở Italia trở thành cầu nối quan trọng đưa anh đến với Ravenna.

Tham vọng của đội bóng hạng Ba

Ravenna có lịch sử thi đấu ở các hạng thấp của bóng đá Italia và hiện góp mặt tại Serie C. Ban lãnh đạo không muốn CLB chỉ là một đại diện địa phương. Chủ tịch Cipriani công khai tham vọng đưa Ravenna lên Serie A, đồng thời thu hút thêm người hâm mộ, nhất là thế hệ trẻ.

Sức hút của trận Ravenna vs Forli diễn ra lúc 23h30 ngày 15/11 (theo giờ Việt Nam) tăng vọt nhờ hiệu ứng Ronaldinho.

Sự hiện diện của Ronaldinho vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một trận đấu. Cipriani cho biết cựu danh thủ Brazil còn muốn phát triển thương hiệu thể thao riêng mang tên R10, theo cách Michael Jordan từng xây dựng thương hiệu gắn với tên tuổi mình. Ravenna sẽ là đội bóng đầu tiên sử dụng thương hiệu này trên trang phục thi đấu. CLB kỳ vọng R10 sẽ tạo thêm giá trị thương mại và tận dụng sức lan tỏa toàn cầu của Ronaldinho.

Sức hút của màn tái xuất đã thể hiện trước giờ bóng lăn. Sân Bruno Benelli, có sức chứa khoảng 12.000 chỗ, được lắp thêm khán đài tạm để đáp ứng sự quan tâm tăng lên. Với Ronaldinho, đây có thể là cơ hội cuối cùng để ghi bàn thứ 300 trong một trận chuyên nghiệp. Với Ravenna, sự trở lại của nhà vô địch World Cup 2002 và Quả bóng Vàng 2005 là dịp đưa tên tuổi đội bóng vượt khỏi phạm vi của giải đấu hạng Ba Italia.