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Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm vào Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030

Vĩnh Xuân

TPO - Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục được tín nhiệm trong Hội đồng bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2026-2030.

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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Đại hội AFF (ảnh VFF)

Ngày 15/11, Đại hội thường niên và bầu cử Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines), với sự tham dự của đại diện 12 liên đoàn thành viên.

Đại diện Việt Nam tham dự do Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn dẫn đầu và 2 Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ (Truyền thông), Nguyễn Trung Kiên (Tài chính-tài trợ). Đáng chú ý, Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John.

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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đoàn đại diện bóng đá Việt Nam

Đại hội đã bàn và đánh giá nhiều vấn đề của AFF, gồm hoạt động chuyên môn, tài chính, định hướng phát triển...Tại đại hội, ông Khiev Sameth tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm tham gia Hội đồng AFF gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Quốc Tuấn đã có những đóng góp tích cực trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á.

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#Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn #Hội đồng AFF #Gianni Infantino #Chủ tịch FIFA #bóng đá Việt Nam

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