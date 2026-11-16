TPHCM chiều tối đón mưa dông, gió giật mạnh

TPO - TPHCM và Nam Bộ ngày 16/11 được dự báo có nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại một số nơi.

Ngày 16/11, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiễu động gió trên cao đang ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và TPHCM.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét, cơ quan khí tượng ghi nhận các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều địa phương.

Cụ thể, mưa dông xuất hiện ở các phường Tân Uyên, Tân Hiệp, Tây Nam, Tân Khánh và các xã Thường Tân, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng từ sáng đến trưa 16/11.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM

Trong ngày 16/11, các vùng mây đối lưu được dự báo tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều phường, xã. Các phường nằm trong vùng cảnh báo gồm Tân Đông Hiệp, Bình Cơ, Vĩnh Tân, Chánh Phú Hòa, An Phú, Thuận Giao, Phú Lợi, Thuận An, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Phú An, Hòa Lợi và Thới Hòa.

Mưa dông cũng có khả năng lan sang các xã Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố và Bình Mỹ.

Lượng mưa trong thời gian cảnh báo phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 20mm. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7, tương đương 8-17m/s. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Về thời tiết trong ngày 16/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mây, ban ngày có nắng. Đến chiều tối và đêm, khu vực xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Như vậy, người dân vẫn cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa vào chiều tối và đêm.

Về chất lượng không khí, theo thông tin từ ứng dụng AirVisual của IQAir được ghi nhận trong ngày 16/11, chỉ số AQI tại TPHCM ở mức dưới 90, thuộc ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, nồng độ bụi mịn PM2.5 vẫn được ghi nhận ở mức cao, người dân nên chú ý bảo vệ sức khỏe khi hoạt động ngoài trời.

Trên vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động ở cấp 3-4, biển bình thường, có lúc động nhẹ trong mưa dông. Khu vực biển có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên biển có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân và tàu thuyền đang hoạt động.