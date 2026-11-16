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Tuyến xe khách nào chuyển về bến xe Yên Sở?

Phùng Linh

TPO - Việc vận động dời xe khách về bến Yên Sở đang khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo ngại sự xáo trộn luồng tuyến sẽ gây ùn tắc cục bộ, tạo kẽ hở cho "xe dù bến cóc " bùng phát trở lại.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi thông báo đến Sở Xây dựng 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị yêu cầu các doanh nghiệp vận tải nghiên cứu, đăng ký chuyển một phần tuyến xe khách cố định đang hoạt động tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm về bến Yên Sở để khai thác lâu dài.

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Trục đường Vành đai 3 và các nút giao quanh bến xe Yên Sở thường xuyên có mật độ phương tiện đông đúc.

Đồng thời, Sở Xây dựng cho biết đã tạm dừng tiếp nhận phương tiện mới vào các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm nhằm hướng luồng xe mới về Yên Sở. Dự kiến trong tháng 11, Sở Xây dựng sẽ nghiên cứu xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến cố định, xem xét điều chuyển một số tuyến về bến xe Yên Sở nếu thấy cần thiết.

Tuy nhiên, trước động thái này, nhiều hành khách và các đơn vị vận tải đang tỏ ra khá e ngại.

Đối với hành khách, sự thuận tiện và chi phí đi lại luôn là yếu tố mang tính quyết định. Là hành khách có hơn 10 năm đi tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa, chị Hằng (trú tại Tây Mỗ, Hà Nội) cho biết khá e ngại khi bến Yên Sở nằm trên trục Vành đai 3 thường xuyên ùn ứ.

"Nếu dời bến, vào các dịp cao điểm lễ, Tết, gia đình tôi có thể mất thêm 1 - 2 giờ di chuyển chỉ để tiếp cận được bến xe. Kéo theo đó, chi phí cước taxi, xe ôm trung chuyển cũng sẽ tăng lên đáng kể, tạo thêm áp lực mỗi chuyến về quê", chị Hằng chia sẻ.

Đồng quan điểm, đại diện nhà xe Đông Lý (hoạt động tại bến Giáp Bát) bày tỏ sự lo ngại về khả năng ùn tắc phương tiện thường xuyên tại khu vực Yên Sở, đặc biệt là đường Đỗ Mười vào các khung giờ cao điểm. Từ bến Giáp Bát, xe khách đi theo hướng Pháp Vân ra cao tốc hiện chỉ mất khoảng 9 - 15 phút. Trong khi đó, khu vực Yên Sở luôn có mật độ lớn xe tải, container và phương tiện cá nhân, nguy cơ chôn chân trên đường là rất lớn.

Tăng nguy cơ phát sinh "xe dù, bến cóc"

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Sỹ Quý, đại diện nhà xe Văn Minh chuyên tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh phân tích: Việc chuyển xe từ Nước Ngầm ra Yên Sở bắt buộc phương tiện phải đi theo Vành đai 3 rồi mới quay đầu ra cao tốc.

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Hạ tầng giao thông kết nối thường xuyên ùn tắc quanh bến Yên Sở là rào cản lớn khiến các doanh nghiệp vận tải lo ngại tái diễn nạn xe dù bến cóc.

Điều này làm tăng chi phí nhiên liệu. Chưa kể, nếu chỉ chuyển "một phần" tuyến, doanh nghiệp sẽ phải gánh thêm chi phí vận hành một bộ máy mới từ bán vé, bến bãi đến quản lý nhân sự.

Tuân thủ các định hướng quy hoạch luồng tuyến của thành phố, song ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, qua nắm bắt thực tiễn, nguyện vọng lớn nhất của các doanh nghiệp vận tải hiện nay là mong muốn giữ tính ổn định để duy trì lượng khách quen và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Theo ông Tùng, sự e ngại của các nhà xe khi phải dời tuyến nằm ở bài toán hạ tầng giao thông kết nối. Khu vực quanh bến Yên Sở như đường Đỗ Mười hay các tuyến đường gom hiện còn khá hẹp, cộng thêm mật độ phương tiện lớn nên rất dễ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

"Nếu xáo trộn luồng tuyến đi kèm với giao thông bất tiện, việc phục vụ hành khách sẽ sụt giảm, đẩy doanh nghiệp vào thế khó. Hậu quả tất yếu là các nhà xe sẽ bỏ bến, kéo theo hệ lụy xe dù, bến cóc tái bùng phát trên đường", ông Tùng cảnh báo.

Từ góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận định, các tuyến vận tải tại bến Giáp Bát và Nước Ngầm đã đi vào ổn định trong nhiều năm. Việc điều chuyển nếu chưa tính toán kỹ lưỡng đến sự thuận tiện của hành khách và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì việc sắp xếp lại luồng tuyến rất khó đạt hiệu quả lâu dài.

Ông Quyền kiến nghị, bến xe Yên Sở có vị trí phù hợp để bố trí phương tiện đi các tỉnh phía Đông Bắc. Đối với các luồng tuyến đi phía Nam, thành phố vẫn nên giữ tính ổn định, tiếp tục bố trí tại bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát để đảm bảo sự thuận tiện cao nhất cho người dân.

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#bến xe Yên Sở #chuyển tuyến xe khách #xe dù bến cóc #bến xe Giáp Bát #bến xe Nước Ngầm #ùn tắc giao thông #vận tải hành khách

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