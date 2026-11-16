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Giáo dục

12 tỉnh, thành phố tổ chức chương trình 'Tuổi trẻ nói không với ma túy'

Thanh Hà

Với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy sẽ được triển khai tại nhiều trường đại học, THPT trên cả nước, hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên.

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Chương trình "Trường học không ma túy" năm 2025.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng, chống ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng các đơn vị, địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, dành cho học sinh, sinh viên.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Đối với sinh viên các trường đại học, chương trình tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ nói không với ma túy” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các hoạt động gồm tuyên truyền kiến thức, giao lưu với lực lượng công an, chuyên gia, nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Tại các trường THPT, chương trình triển khai gameshow “Trường học không ma túy” tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Huế, An Giang và Vĩnh Long. Dự kiến, chương trình có 20 cuộc thi với sự tham gia của 60 trường THPT.

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Một phần thi tài năng tại cuộc thi "Trường học không ma túy".

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tiếp nối thành công và sức lan tỏa của cuộc thi “Trường học không ma túy”, chương trình năm nay tiếp tục được đổi mới, mở rộng về quy mô, nội dung và hình thức tổ chức.

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh và sự sáng tạo, chương trình còn hướng tới xây dựng hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy thường xuyên, liên tục, tạo dấu ấn sâu rộng trong môi trường học đường. Đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, tăng cường tương tác và trải nghiệm thực tế.

Nội dung chương trình tập trung vào việc nhận diện các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, nhận biết phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm ma túy. Qua đó trang bị kiến thức về tác hại của ma túy và kỹ năng chủ động phòng tránh, tự bảo vệ bản thân cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, các kiến thức pháp luật sẽ được truyền tải thông qua những phần thi, trò chơi, tình huống thực tế, hoạt động giao lưu và biểu diễn nghệ thuật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, cách tiếp cận này nhằm tạo sự gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý và khả năng tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Đồng thời các chương trình sẽ được ghi hình, đăng tải trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mong muốn thông qua chương trình phát huy vai trò, trách nhiệm và sức sáng tạo của thế hệ trẻ trong công tác phòng, chống ma túy. Khuyến khích mỗi học sinh, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng nhà trường, gia đình và xã hội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không ma túy.

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#Phòng chống ma túy #Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy #Học sinh #sinh viên #Tuyên truyền pháp luật #Trường học không ma túy

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