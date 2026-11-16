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Pháp luật

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Một tháng, Huế xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gấp đôi tháng trước

Ngọc Văn

TPO - Trong hơn một tháng ra quân (kể từ ngày 8/10), lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề.

Ngày 16/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, sau một tháng triển khai đồng loạt các biện pháp tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.854 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

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Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Trong số này có 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề trước đó.

Để kiểm soát hiệu quả, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Các chốt kiểm tra cố định được kết hợp với tuần tra lưu động, tập trung tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung hàng quán, bar, pub và các điểm vui chơi giải trí ban đêm.

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Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Riêng tối 14/11, các tổ công tác phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp (1 ô tô, 8 mô tô) xuất phát từ khu vực quán bar, pub.

Tính chung trong một tháng, lực lượng CSGT đã tổ chức 940 ca công tác với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

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#CSGT Huế #vi phạm nồng độ cồn #xử phạt nồng độ cồn #trật tự an toàn giao thông #Công an TP. Huế

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