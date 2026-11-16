Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an làm việc với người đàn ông đập phá kính ô tô ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường Dĩ An (TPHCM) mời làm việc người đàn ông chửi bới, ném điện thoại và bẻ gãy kính ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

Ngày 16/11 trao đổi với báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an phường Dĩ An, TPHCM cho biết đơn vị đã mời Võ Minh Tâm (SN 1997, trú tại phường Dĩ An) đến làm việc để xác minh vụ chửi bới, đập phá kính ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

img-2700.jpg
Tâm tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 15/11, qua nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá kính ô tô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Dĩ An tiến hành xác minh, xác định người đàn ông xuất hiện trong clip là Võ Minh Tâm.

Clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/11, sau khi tham gia ăn uống tại nhà bạn trong hẻm 420 Nguyễn Tri Phương, Tâm gọi vợ đến đón. Khoảng 17h20 cùng ngày, khi đứng tại ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434, Tâm nhìn thấy vợ điều khiển xe máy chở con trai rẽ vào hẻm.

Cùng thời điểm, anh Trịnh Duy Thực (SN 1983, trú tại phường Dĩ An) điều khiển ô tô VinFast biển số 50H-699.67 rẽ trái vào hẻm 434. Cho rằng ô tô va quẹt với xe máy của vợ, Tâm bực tức, ném điện thoại vào kính chắn gió phía trước ô tô, đồng thời lớn tiếng chửi bới, yêu cầu tài xế xuống xe.

Mặc dù được vợ và những người xung quanh can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục chửi bới, kéo tài xế ra khỏi xe. Khi anh Thực kéo kính cửa bên trái lên, Tâm dùng hai tay bẻ gãy kính, đồng thời kéo tay nắm cửa khiến bộ phận này bung ra, hư hỏng.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc xác minh và mời những người liên quan làm việc để làm rõ vụ việc.

Xem thêm

#Đập phá ô tô #Xác định người đàn ông đập phá ô tô ở TPHCM sau đoạn clip lan truyền #Mâu thuẫn khi tham gia giao thông #dĩ an #tphcm

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

TPO - Dự báo khoảng ngày 18/11, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét. Mưa lớn cũng có khả năng xảy ra ở miền Bắc, miền Trung.

Tuyến xe khách nào chuyển về bến xe Yên Sở?

Tuyến xe khách nào chuyển về bến xe Yên Sở?

TPO - Việc vận động dời xe khách về bến Yên Sở đang khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo ngại sự xáo trộn luồng tuyến sẽ gây ùn tắc cục bộ, tạo kẽ hở cho "xe dù bến cóc " bùng phát trở lại.

Chuyện gọi yến về đảo ‘bình phong’ trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuyện gọi yến về đảo ‘bình phong’ trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TPO - Từ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhìn ra biển, Hòn Nồm nằm án ngữ trước Vũng Chùa như một bức bình phong. Hòn đảo từng được ví là “vương quốc yến sào” nay vẫn có chim yến bay qua, nhưng trong hang không còn thấy tổ. Một đề xuất hợp tác kéo dài 10 năm đang được đặt ra để gọi đàn yến về.

Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi ‘Tiền Phong’ trên mặt trận thông tin

Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi ‘Tiền Phong’ trên mặt trận thông tin

TPO - Chúc mừng Báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư BCH Trung ương Đoàn ghi nhận suốt hơn bảy thập kỷ qua, những người làm báo Tiền Phong đã đối mặt với không ít áp lực, thử thách, song những kết quả đạt được rất đáng tự hào. Báo Tiền Phong vẫn luôn xứng đáng với tên gọi Tiền Phong trên mặt trận thông tin, đặc biệt là thông tin chính thống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe