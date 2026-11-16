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Sức khỏe

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Vụ 22 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Phát hiện vi khuẩn trong bơ, chả bò, nước chan

Nguyễn Ngọc

TPO - Kết quả kiểm nghiệm vụ 22 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi phát hiện nhiều mẫu thực phẩm nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Ngày 16/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin có báo cáo về kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn, kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều mẫu thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7/11, ba bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 22 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại bốn điểm bán: Bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê) và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn).

Theo khai báo, các bệnh nhân sử dụng bánh mì có nhân trong khoảng từ ngày 2 đến 4/11, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt và phải đến bệnh viện điều trị.

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Có 22 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại 4 điểm bán ở Quảng Ngãi.

Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Trong các mẫu thực phẩm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước sốt đều phát hiện Salmonella spp.

Đáng chú ý, mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus, đồng thời phát hiện chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu khác cũng ghi nhận vi khuẩn Bacillus cereus và Escherichia coli.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán Bánh mì que Ông Bảy chưa tách biệt với nhà vệ sinh. Một số điểm bán khác chưa chứng minh được đầy đủ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức an toàn thực phẩm và sức khỏe người chế biến.

Các cơ sở liên quan đã được đề nghị tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa những vụ việc tương tự.

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Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 7.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó các điểm bán bánh mì chiếm phần lớn.

Được biết, gần đây tại Quảng Ngãi ghi nhận liên tiếp các vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì.

Ngày 10/10, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành) khiến 175 người nhập viện.

Trước đó, tháng 3/2026, một vụ ngộ độc bánh mì tại xã Tịnh Khê khiến 19 người nhập viện.

Tháng 12/2025, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Hồng Vân (phường Cẩm Thành) khiến 203 người bị ảnh hưởng.

Như vậy, tính từ tháng 12/2025 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận ít nhất bốn vụ ngộ độc liên quan bánh mì, với tổng cộng 419 người bị ảnh hưởng.

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#Ngộ độc thực phẩm #An toàn thực phẩm #Bánh mì #Salmonella #Quảng Ngãi

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