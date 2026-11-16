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Sức khỏe

Năng lực chuyên sâu của Vinmec Phú Quốc phía sau những cuộc hồi sinh

P.V

Giữa biển đảo, khi một ca bệnh nặng cần được can thiệp ngay, năng lực của đội ngũ tại chỗ trở thành điểm tựa cho sự sống. Tại Vinmec Phú Quốc, nền tảng chuyên môn vững vàng cùng khả năng phối hợp và kết nối chuyên gia toàn hệ thống giúp những quyết định cấp cứu được triển khai kịp thời, mở thêm cơ hội trở về với cuộc sống cho người bệnh.

Giành giật sự sống trong những thời khắc quyết định

Hai ngày sau cuộc mổ cấp cứu tại Vinmec Phú Quốc, nam du khách Kazakhstan đã hồi phục tri giác, giao tiếp tốt. Trước đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất ý thức, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Kết quả chụp CT cho thấy một khối máu tụ rất lớn gây chèn ép não bệnh nhân, cần được phẫu thuật khẩn cấp để giải phóng chèn ép, bảo vệ mô não. Các bác sĩ cấp cứu hồi sức, ngoại thần kinh lập tức phối hợp triển khai ca mổ ngay trong đêm.

Đáng chú ý, thời điểm ấy bệnh nhân chưa có thân nhân bên cạnh, thủ tục viện phí cũng chưa hoàn tất. Tuy nhiên, ê-kíp vẫn quyết định phẫu thuật ngay bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng hồi phục.

“Đứng trước một ca tổn thương não, chúng tôi phải nghĩ đến cả cuộc sống của bệnh nhân sau khi mổ. Họ sẽ giao tiếp thế nào, vận động ra sao, có thể tự chăm sóc mình đến đâu? Những câu hỏi ấy khiến từng quyết định vừa phải khẩn trương, vừa phải hết sức chính xác”, ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân - bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, Vinmec Phú Quốc - chia sẻ.

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ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân theo dõi sự hồi phục sau mổ của nam du khách Kazakhstan, hướng tới bảo toàn chức năng thần kinh và khả năng trở lại cuộc sống thường ngày của người bệnh. (Ảnh: Vinmec)

Với một bệnh viện trên đảo, khả năng xử trí tại chỗ đặc biệt quan trọng. Trên đất liền, người bệnh có nhiều lựa chọn. Nhưng tại Phú Quốc, chuyển ra khỏi đảo còn cần thời gian và điều kiện vận chuyển phù hợp. Những ca phải can thiệp ngay vì thế đòi hỏi đội ngũ tại chỗ đủ vững chuyên môn để nhận định nhanh và triển khai điều trị kịp thời.

Từ tháng 6/2015, khoa Hồi sức Cấp cứu tại Vinmec Phú Quốc đã được đầu tư theo hướng chuyên sâu, tăng khả năng điều trị ca nặng tại đảo. Nền tảng ấy được bồi đắp để khi bác sĩ đưa ra một quyết định khẩn cấp, cả đội ngũ đều có thể cùng hành động.

Khi người bệnh chưa thể rời nơi gặp nạn, bác sĩ phải tìm cách đưa sự hỗ trợ chuyên sâu đến tận nơi. Như trường hợp tại Nhà máy xử lý rác Cửa Cạn, một công nhân mắc kẹt trong máy nghiền với thanh sắt xuyên đùi. Sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu, ê-kíp 115 tới ngay hiện trường. Đánh giá tình huống người bệnh còn đang bị kẹt rất đau đớn, nguy cơ sốc chấn thương rất cao, ê-kíp đã xin hỗ trợ bác sĩ nội khoa và bác sĩ gây mê từ Vinmec Phú Quốc.

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Sự phối hợp giữa ê-kíp 115 và các chuyên khoa Vinmec Phú Quốc giúp đưa hỗ trợ chuyên sâu đến hiện trường, ngay cả khi người bệnh chưa thể được đưa tới bệnh viện. (Ảnh: Vinmec)

Chuyên môn gây mê vốn quen thuộc trong phòng mổ được đưa tới hiện trường để hỗ trợ giảm đau, phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa người bệnh ra ngoài an toàn.

Đây là một ví dụ điển hình về việc cấp cứu ngoại viện phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa sâu, đảm bảo bệnh nhân ổn định, an toàn trước khi được đưa về cơ sở y tế gần nhất.

“Chúng tôi phải nhận ra rất nhanh điều gì cần xử trí ngay và khi nào cần thêm sự hỗ trợ. Sự quyết đoán ấy được xây dựng bằng chuyên môn cũng như kinh nghiệm của cả đội ngũ. Người bệnh có thể cần chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Vì thế, năng lực cứu chữa phải được chuẩn bị từ trước khi cuộc gọi cấp cứu vang lên”, ThS.BSNT Mai Xuân Đạt - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Vinmec Phú Quốc - cho biết.

Bảo vệ tương lai người bệnh là mục tiêu cao nhất

Những quyết định kịp thời khi cấp cứu có ý nghĩa rất lớn khi mở ra cơ hội sống cho người bệnh. Và để cơ hội ấy trở thành khả năng hồi phục, các bác sĩ còn phải theo sát người bệnh trong những ngày tiếp theo.

Với bệnh nhi 8 tuổi bị đuối nước vào tháng 3/2026, tim của bé đập trở lại sau sơ cứu tại hiện trường. Trên đường vận chuyển, các bác sĩ Vinmec Phú Quốc phải tìm cách đảm bảo đủ oxy khi phổi của trẻ bị tổn thương rất nặng, tránh gây tổn thương cho não đã bị thiếu oxy trước đó.

Để giải quyết bài toán ấy, Vinmec Phú Quốc huy động sự hỗ trợ từ mạng lưới chuyên gia trong Hệ thống Y tế Vinmec, kết nối các bác sĩ hồi sức nhi khoa cùng hội chẩn từ xa, xây dựng phương án điều trị ngay tại chỗ.

“Khi điều trị cho trẻ vừa trải qua ngừng tim, chúng tôi nghĩ đến cả những năm tháng con sẽ sống sau này. Mỗi nỗ lực bảo vệ não, phổi đều hướng tới ngày con có thể trở lại với gia đình, tiếp tục học tập và vui chơi. Tương lai ấy là điều chúng tôi luôn mang theo trong từng quyết định điều trị”, BSCKI.BSNT Trần Thái Bảo - khoa Nhi - Sơ sinh, Vinmec Phú Quốc, chia sẻ.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được bỏ máy thở, tự thở ổn định. Những ngày tiếp theo, trẻ tỉnh táo, ăn uống và vận động bình thường, không ghi nhận di chứng thần kinh tại thời điểm đánh giá. Từng bước trở lại với sinh hoạt thường ngày cho thấy ý nghĩa cụ thể của những nỗ lực bảo vệ chức năng cơ quan trong suốt quá trình hồi sức.

Từ du khách có thể giao tiếp trở lại đến em bé dần hồi phục sau đuối nước, giá trị của chuyên môn được thể hiện rõ nhất qua những thay đổi trong cuộc sống của người bệnh. Để ngày càng nhiều người có cơ hội ấy, năng lực của bệnh viện cần tiếp tục được bồi đắp qua đội ngũ, thực hành và sự gắn kết giữa các chuyên khoa.

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Đào tạo chuyên sâu và rèn luyện khả năng phối hợp giúp Vinmec Phú Quốc củng cố sức mạnh đội ngũ, hướng tới bảo vệ cả sự sống và chất lượng sống của người bệnh. (Ảnh: Vinmec)

PGS.TS.BS Vũ Đức Định - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc - cho biết, mỗi ca bệnh được cứu chữa thành công là động lực để bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ.

“Một người bệnh được cứu chữa thành công là niềm vui của một gia đình. Khi năng lực ấy được bồi đắp thành sức mạnh của cả đội ngũ, nhiều gia đình khác sẽ có thêm cơ hội. Đó là giá trị lâu dài mà chúng tôi muốn xây dựng ở Phú Quốc”, bác sĩ Định nói.

Có thể nói, phía sau những cuộc hồi sinh là một nền tảng chuyên môn được xây dựng qua nhiều năm tháng và được nối dài bằng trách nhiệm với từng người bệnh. Tại Vinmec Phú Quốc, nền tảng ấy tiếp tục được củng cố để cơ hội sống hôm nay có thể trở thành những ngày bình thường quý giá ở mai sau.

#Vinmec Phú Quốc #cấp cứu Phú Quốc

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