Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 16/11, tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể bàn tròn của hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ba định hướng ưu tiên.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột.

Thứ hai, chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm nhằm tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình. Bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và đào tạo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế đại dương, chuyển đổi số và chú trọng hỗ trợ các nước đảo nhỏ.

Thứ ba, biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong Chương trình Hợp tác giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, Cộng đồng Pháp ngữ cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước những vấn đề mới nổi; quan tâm thúc đẩy những đề xuất về phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cả chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ, từ đó đóng góp thiết thực hơn vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong không khí thân tình đặc biệt.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ, thực chất của các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai hợp tác và nhất trí duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu triển khai hợp tác quốc phòng - an ninh hiệu quả hơn, thực chất hơn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai tốt các dự án hợp tác chiến lược có tính biểu tượng, lan tỏa như dự án vệ tinh quan sát Trái Đất, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Pháp sẽ phát huy tối đa lợi thế là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu và hai bên sẽ tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh, công nghệ lượng tử.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký về giáo dục - đào tạo. Đặc biệt, cần mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt...