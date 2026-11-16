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Đồ án cải tạo trường cũ thành Trung tâm Văn hóa Sáng tạo đạt giải Hà Nội 2026

Trần Hoàng

TPO - Phương án cải tạo khuôn viên Trường THCS Lê Lợi và Trường Tiểu học Kim Đồng cũ thành Trung tâm Văn hóa Sáng tạo giành giải Nhất hạng mục Thiết kế sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng.

Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026”, với chủ đề “Hà Nội – Đánh thức không gian đô thị”.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, với sự đồng hành của UNESCO, các trường đại học và nhiều đối tác trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo.

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Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu tại chương trình

Kết quả, Ban tổ chức công bố 17 phương án đạt giải tại 3 hạng mục, gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Tại hạng mục Thiết kế sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng, giải Nhất nhóm chuyên nghiệp thuộc về Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng LAB CONCEPT; giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Hoàng Khải ; giải Ba thuộc về Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng LAB CONCEPT.

Bên cạnh các giải thưởng do Hội đồng chuyên môn xét chọn, Ban tổ chức còn trao 4 giải bình chọn của cộng đồng cho các phương án nhận được sự quan tâm, ủng hộ qua hình thức trực tuyến. Trong đó, nhóm chuyên nghiệp có hai phương án của Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng LAB CONCEPT.

Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Lab Concept (Chủ đầu tư UBND phường Hoàn Kiếm) với đồ án thiết kế mang tên: 1946 Complex.

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Đồ án mang tên 1946 Complex

Đồ án đề xuất cải tạo khuôn viên Trường THCS Lê Lợi và Trường Tiểu học Kim Đồng cũ thành Trung tâm Văn hóa Sáng tạo, trên cơ sở kế thừa cấu trúc kiến trúc hiện hữu với hệ thống hành lang mở, sân trong và các không gian sinh hoạt chung.

Xuất phát từ thực trạng thiếu không gian xanh, công viên và quảng trường tại khu vực phía Bắc quận Hoàn Kiếm, đặc biệt quanh chợ Đồng Xuân và cầu Long Biên, đồ án hướng đến khai thác hiệu quả diện tích mái và sân trường để hình thành hệ thống không gian công cộng đa tầng. Các giải pháp chính bao gồm cải tạo 1.800m² mái tôn thành công viên trên mái, bổ sung hệ thống sân vườn tầng bậc, tháo dỡ công trình tạm để tạo các quảng trường liên kết và bố trí không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời.

Sau cải tạo, công trình dự kiến có tổng diện tích không gian sinh hoạt ngoài trời khoảng 4.000m², góp phần gia tăng diện tích cây xanh, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo điểm đến văn hóa, sáng tạo cho cộng đồng.

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#Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026 #Hà Nội #Trung tâm Văn hóa Sáng tạo #Cải tạo công trình đô thị #Kiến trúc sáng tạo

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