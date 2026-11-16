Ngọc Sơn hát, nhảy và làm thơ với Quái Vật Tí Hon

TPO - Từng cùng anh trai Tấn Beo biểu diễn tại nhiều sân khấu phía Nam, Tấn Bo những năm gần đây ít xuất hiện hơn. Nam diễn viên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe", có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm.