Ngọc Sơn hát, nhảy và làm thơ với Quái Vật Tí Hon

TPO - Nhóm nhạc rock từng khiến khán giả mê đắm một thời Quái Vật Tí Hon tái hợp sau hơn một thập kỷ, đưa khán giả trở lại những ký ức cuồng nhiệt thời trẻ.
TPO - “Ngày con còn mẹ” dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 37 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp, trong lúc nhiều tác phẩm giảm sức hút. Tuấn Trần chuẩn bị nhập cuộc đua phòng vé, đối đầu Phương Anh Đào trên đường đua phim tháng 11.
TPO - MC, biên tập viên Tùng Chi đã xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam sau 29 năm gắn bó. Tên tuổi chị gắn với chương trình Đường lên đỉnh Olympia ở cả vai trò người dẫn và đạo diễn.
TPO - Không có Trấn Thành, Song Luân cùng các nghệ sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt concert Tinh hà say hi tại Hà Nội. Dù nỗ lực khuấy động không khí, nam ca sĩ vẫn có những khoảnh khắc lúng túng, khiến một số màn giao lưu kéo dài.
TPO - BTS giành chiến thắng lớn nhất tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) khi giành sáu giải thưởng, trong đó có hai Daesang quan trọng là Nghệ sĩ của năm và Album của năm.
TPO - Khởi động chuỗi concert cá nhân "Viva La Lisa" tại Las Vegas, Lisa đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có chương trình biểu diễn định kỳ tại The Colosseum (Caesars Palace). Tuy nhiên, trang phục kiệm vải, những động tác vũ đạo mang tính gợi dục và màn tương tác táo bạo với vũ công nam khiến nữ ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
TPO - "Ebenezer" - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Johnny Depp - vừa ra mắt đã dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần. Thành tích khả quan này mở ra cơ hội lấy lại vinh quang đánh mất do bê bối đời tư cho tài tử sinh năm 1963.
TPO - Thông tin Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan phim ca nhạc "Huy Bến xe" khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ vụ việc hai diễn viên sa lầy, cuộc mưu sinh của lớp diễn viên hài nổi tiếng thời băng đĩa được đem ra nhìn lại, nhất là khi suất diễn ngày một ít dần.
TPO - Concert Tinh hà say hi tại Hà Nội tối 14/11 gây ấn tượng với gần 30 tiết mục, hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu cùng nhiều màn dàn dựng bất ngờ.
TPO - Concert Tinh hà say hi Day 3 tại Hà Nội tối 14/11 mang đến gần 30 tiết mục với nhiều bản phối mới, sân khấu LED hoành tráng và những màn trình diễn giàu năng lượng của 24 nghệ sĩ.
TPO - Go Kyung Pyo bị cáo buộc lái ô tô cá nhân và tông vào một xe vệ sinh môi trường, nồng độ cồn cao tới mức anh có thể bị tước giấy phép lái xe. Nhiều show giải trí đã gạch bỏ tên của nam diễn viên.
TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương diện trang phục nổi bật khi tham dự concert Tinh Hà Say Hi day 3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tối 14/11.
TPO - Từng cùng anh trai Tấn Beo biểu diễn tại nhiều sân khấu phía Nam, Tấn Bo những năm gần đây ít xuất hiện hơn. Nam diễn viên vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc tham gia phim ca nhạc "Huy Bến xe", có “Hiệp đen” đóng vai ông trùm.
TPO - Sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn người đẹp thu hút trọn ánh nhìn từ khán giả ở đêm 3 concert Tinh hà say hi tại Hà Nội.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với diện mạo cá tính, khác biệt. Người đẹp diện bộ trang phục họa tiết da báo phối lông tím, khoe eo thon và đôi chân dài. Phong cách thời trang táo bạo của nàng hậu trở thành điểm nhấn giữa dàn khán giả đến thưởng thức đêm nhạc.
TPO - Đồng hành Tiền Phong Golf Championship 2026 tại Ninh Bình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang lần đầu cầm gậy golf, bỡ ngỡ nhưng thích thú khi được hướng dẫn làm quen với thể thao golf.
TPO - Xuất hiện tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội tối 14/11, Hoa hậu, Á hậu và dàn người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ.