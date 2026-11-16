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Song Luân thay thế Trấn Thành

Thu An

TPO - Không có Trấn Thành, Song Luân cùng các nghệ sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt concert Tinh hà say hi tại Hà Nội. Dù nỗ lực khuấy động không khí, nam ca sĩ vẫn có những khoảnh khắc lúng túng, khiến một số màn giao lưu kéo dài.

Tối 15/11/2026, Tinh hà say hi concert - Hẹn giữa Tinh hà diễn ra đêm thứ 4 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Đêm diễn mang đến diện mạo hoàn toàn mới với 24 cụm tiết mục được dàn dựng công phu, điểm nhấn từ Set Solo của đội hình Best 5 cùng loạt hoạt động tương tác trực tiếp cùng người hâm mộ và sân khấu kết đầy cảm xúc.

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Song Luân dẫn dắt chương trình, kết nối khán giả với nghệ sĩ khi thiếu vắng MC Trấn Thành.

Sự xuất hiện của 24 anh trai mang đến đêm nhạc bùng nổ. Tuy nhiên, phần giao lưu trên sân khấu chưa thực sự trọn vẹn khi thiếu vắng Trấn Thành - gương mặt quen thuộc từng đảm nhận vai trò dẫn dắt. Anh trai Song Luân là người thay thế.

Vốn không phải MC chuyên nghiệp, lại ít kinh nghiệm dẫn dắt trong một chương trình lớn với thời lượng khá dài nên Song Luân gặp khó khăn.

Các màn giao lưu của anh và một số anh trai khác đôi lúc trở nên gượng gạo và thiếu điểm nhấn. Song Luân gọi nhầm tên Đặng Hồng Hải thành Phạm Hồng Hải. Nam ca sĩ cũng hài hước nói đã hết "mảng miếng" để dẫn dắt các tiết mục, dù đã mất ngủ để nghĩ cách. Ở concert tại TPHCM, Song Luân cũng phải nhận nhiệm vụ khó khăn này.

Việc thiếu một MC chuyên nghiệp xuyên suốt chương trình cũng khiến nhịp độ các phần giao lưu chưa thực sự đồng đều. Một số màn trò chuyện kéo dài, khiến khoảng nghỉ giữa các tiết mục kéo dài hơn dự kiến, phần nào ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của đêm nhạc.

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24 anh trai mang đến một đêm nhạc bùng nổ tại Đông Anh, Hà Nội.

Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận xét màn giao lưu của Song Luân và các nghệ sĩ đôi lúc còn dài, chưa tạo được điểm nhấn như mong đợi. Đặc biệt, sau những tiết mục giàu cảm xúc như Trễ giờ cơm, việc chuyển sang phần trò chuyện kéo dài khiến không khí concert có thời điểm bị gián đoạn.

Tuy nhiên, việc các nghệ sĩ trực tiếp đảm nhận vai trò dẫn dắt cũng mang đến những khoảnh khắc ngẫu hứng, gần gũi. Các màn tương tác không chỉ xoay quanh âm nhạc mà còn có những trò chơi, câu chuyện hậu trường và hoạt động tặng quà.

Tối 15/11, concert Tinh hà say hi tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy tụ 24 nghệ sĩ với 24 cụm tiết mục được đầu tư về âm nhạc, ánh sáng và dàn dựng.

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Bên cạnh các màn trình diễn, đêm nhạc còn có nhiều hoạt động giao lưu, tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Chương trình mang đến nhiều điểm nhấn như màn xuất hiện trên xe máy của nhóm MVP, Quang Hùng MasterD trực tiếp đánh trống trong Mộng duyên, hóa thân thành DJ ở tiết mục Casting và loạt sân khấu solo của Best 5.

Bên cạnh các màn trình diễn, đêm nhạc còn có nhiều hoạt động giao lưu, tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Đặc biệt, ca khúc encore 24EVER cùng những chia sẻ xúc động của 24 nghệ sĩ sau bảy tháng đồng hành đã khép lại hai đêm concert tại Hà Nội.

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#Song Luân #Trấn Thành #Tinh hà say hi #concert Hà Nội #Hẹn giữa Tinh hà #VEC Hà Nội #24 anh trai

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