Khơi dậy sức mạnh cộng đồng trong hành trình giảm nghèo bền vững

TPO - Từ tiền tiết kiệm mỗi ngày nuôi heo đất đến mô hình “Mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo”, xã Ea M’Droh (tỉnh Đắk Lắk) đang biến tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những hành động thiết thực. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, cây trồng, vật nuôi, các mô hình còn tạo điểm tựa sinh kế, tiếp thêm động lực để người nghèo chủ động vươn lên, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Từ tiền tiết kiệm đến nguồn lực giúp người nghèo

Ở xã Ea M’Droh, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được lan tỏa bằng những việc làm gần gũi với đời sống thường ngày. Thay vì dừng lại ở nội dung tuyên truyền, vận động chung, Đảng ủy xã lựa chọn những mô hình cụ thể, thiết thực, hướng trực tiếp đến nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Quảng Hiệp, Ea M’nang và Ea M’Droh thuộc huyện Cư M’gar trước đây. Hiện xã có 13 thôn, 3 buôn với gần 7.000 hộ và 16 dân tộc cùng sinh sống. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện sản xuất giữa các khu vực còn chênh lệch.

Với những hộ nghèo, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, gặp khó khăn về nhà ở, nguy cơ tái nghèo luôn hiện hữu. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã xác định giảm nghèo cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và những hành động thiết thực hướng về nhân dân.

Mô hình nuôi heo đất nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Điểm sáng nổi bật là hiệu quả lan tỏa 3 mô hình trọng tâm: “Nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm”; “Mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo”. Mô hình Tiếp bước em đến trường của chùa Hoa Nghiêm triển khai trên địa bàn với hàng trăm em được thụ hưởng, góp phần nâng cao dân trí, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mô hình “Nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm” là cách làm đơn giản nhưng có sức lan tỏa. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thực hành tiết kiệm 1.000 đồng/người/ngày. Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các thôn, buôn, việc tham gia được khuyến khích trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng người. Đến tháng 9/2026, Quỹ Vì người nghèo của xã vận động được gần 77 triệu đồng; mô hình thực hành tiết kiệm 1.000 đồng/người/ngày tích lũy được trên 99 triệu đồng. Riêng ngày hội đập heo đất cuối năm 2025 thu được gần 128 triệu đồng.

Nguồn lực ấy không chỉ được sử dụng để hỗ trợ khó khăn trước mắt mà còn được định hướng vào những nhu cầu thiết thực, lâu dài như xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cây giống, con giống và phát triển các mô hình sinh kế.

Từ nguồn quỹ vận động cùng sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho hội viên nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 hộ. Ngoài ra, một hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà và 11 hộ gia đình được hỗ trợ đột xuất .

Mỗi chi bộ đồng hành, mỗi hộ nghèo thêm một cơ hội vươn lên

Nếu mô hình nuôi heo đất tạo nguồn lực chung thì “Mỗi chi bộ - đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo” lại là cách đưa sự hỗ trợ đến tận từng gia đình. Điểm khác biệt của mô hình là không hỗ trợ theo cách cào bằng mà căn cứ vào hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo và nhu cầu thực tế của từng hộ để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Đảng ủy xã lựa chọn thí điểm tại 4 chi bộ cơ sở gồm: Chi bộ Các cơ quan Đảng, Chi bộ UBND xã, Chi bộ Công an và Chi bộ Quân sự. Mỗi chi bộ nhận giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo, đồng thời duy trì việc thăm hỏi, nắm bắt tình hình và tìm kiếm những hình thức hỗ trợ thiết thực.

Đại diện lãnh đạo xã trao các mô hình sinh kế tặng các gia đình.

Tại buôn Cuôr, chi bộ các cơ quan Đảng đã lựa chọn đồng hành cùng gia đình ông Y Deach Enuôl. Qua tìm hiểu hoàn cảnh, chi bộ xác định gia đình cần được hỗ trợ cả về nhà ở lẫn điều kiện sản xuất. Từ đó, một cặp bò được trao để gia đình phát triển chăn nuôi. Cùng với đó, chi bộ vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Công trình được khởi công ngày 1/5/2026.

Ông Y Deach chia sẻ: "Có căn nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió. Được hỗ trợ thêm cặp bò giống, chúng tôi có điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập lâu dài. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt, tích cực lao động sản xuất để từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng nhà và bò giống, các thành viên trong chi bộ còn thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình vào các dịp lễ, Tết.

Tại thôn Hiệp Thành, Chi bộ UBND xã lựa chọn gia đình ông Hoàng Văn Cam để đồng hành. Qua khảo sát, chi bộ nhận thấy bên cạnh khó khăn về kinh tế, việc bảo đảm điều kiện học tập cho con em cũng là vấn đề cần quan tâm. Vì vậy, hai xe đạp điện trị giá 20 triệu đồng đã được trao tặng để các cháu thuận lợi hơn trong việc đến trường. Gia đình được hỗ trợ hai con bò giống. Thời gian tới, chi bộ dự kiến tiếp tục hỗ trợ cây gòn để gia đình trồng xen, phát triển cây tiêu, đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Một cách làm khác cũng được triển khai tại buôn Cuôr. Chi bộ công an xã lựa chọn hộ ông Y Um Bya để đồng hành. Thông qua kết nối, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, chi bộ đã vận động hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà rộng khoảng 80 m² với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, một đảng viên trong chi bộ còn tạo điều kiện cho gia đình mượn khoảng 3.000 m² đất để canh tác, sản xuất.

Gia đình bà H’Wơn Niê (buôn Dhung) hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được Chi bộ Quân sự xã đồng hành. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời tiếp tục xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể trong thời gian tới.

Không chỉ giúp thoát nghèo, còn tạo sinh kế để không tái nghèo

Ngày 12/11, Đảng uỷ xã Ea M’Droh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đại diện 27 chi bộ của xã đập heo đất năm 2026 thu được hơn 152 triệu.

Chi bộ đập heo đất tại hội nghị.

Đến nay, mô hình nuôi heo đất đã có 152 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia, tạo tiền đề để phong trào tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đối với mô hình đồng hành cùng hộ nghèo, địa phương chú trọng khảo sát, đánh giá đúng nguyên nhân nghèo và khả năng phát triển của từng gia đình. Trên cơ sở đó, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, ưu tiên những mô hình sinh kế có khả năng tạo thu nhập ổn định, gắn với lợi thế sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Cùng với hỗ trợ vốn, cây giống, con giống, người dân sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách phòng chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm. Việc kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế cũng cần được quan tâm để tạo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao kinh phí của thường trực Tỉnh uỷ cho các mô hình sinh kế trên địa bàn xã.

Ông Trần Doãn Tới, Bí thư Đảng ủy xã Ea M’Droh cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, được cụ thể hóa bằng những mô hình, việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, thời gian tới, Đảng ủy sẽ tập trung nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhất là mô hình đồng hành cùng hộ nghèo, chú trọng hỗ trợ sinh kế lâu dài để người dân tự lực vươn lên. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.