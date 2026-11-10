Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng biến văn hóa, du lịch cộng đồng thành sinh kế giảm nghèo bền vững

Thái Lâm

TPO - Không chỉ hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, tỉnh Lâm Đồng đang đổi mới cách làm trong giảm nghèo bền vững, gắn phát triển sinh kế với bảo tồn văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng. Hướng đi này được kỳ vọng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số ngay trên quê hương.

Biến bản sắc văn hóa thành nguồn lực phát triển

Lâm Đồng là địa phương có 49 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên không gian văn hóa đa dạng với những giá trị đặc trưng như cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và lễ hội truyền thống. Những giá trị này không chỉ cần được gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

tp-br_img.jpg
Phường Lang Biang - Đà Lạt duy trì các hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Thực tế, một số địa phương đã từng bước khai thác tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Tại thôn Đưng K’Si (xã Lạc Dương), các hoạt động trải nghiệm không gian sinh hoạt của đồng bào, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu phong tục và thưởng thức ẩm thực truyền thống đang được chú trọng.

Theo ông Cil Khiuh - Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, địa phương từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân. Du khách có thể tìm hiểu đời sống bản làng, tham gia các hoạt động văn hóa và trải nghiệm những nét đặc trưng của cộng đồng địa phương.

Không chỉ tại Lạc Dương, nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã hình thành ở thôn K’Long (xã Hiệp Thạnh), Làng văn hóa dân tộc Dao (xã Đắk Wil), Làng văn hóa dân tộc Mông (xã Tà Đùng) và mô hình du lịch cộng đồng văn hóa Chăm tại xã Bắc Bình.

Mỗi địa phương có lợi thế riêng về cảnh quan, phong tục, nghề truyền thống và ẩm thực. Đây là cơ sở để phát triển những sản phẩm du lịch mang bản sắc, tạo cơ hội cho người dân tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản phẩm địa phương và có thêm nguồn thu ngoài sản xuất nông nghiệp.

1793261330504-2110855576054993695-2110855576054993695-206beb51fe94389dfbec9a13b4fa2d9b.jpg
Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống.

Đáng chú ý, phát triển du lịch cộng đồng còn tạo điều kiện để phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động kinh tế tại chỗ. Từ chế biến món ăn truyền thống, sản xuất hàng thủ công đến hướng dẫn trải nghiệm văn hóa, người dân có thể khai thác chính những kỹ năng và tri thức được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, để văn hóa thực sự trở thành sinh kế, các mô hình cần được tổ chức phù hợp với nhu cầu thị trường, có sản phẩm đặc trưng, bảo đảm chất lượng dịch vụ và phân chia lợi ích hợp lý cho cộng đồng.

Đổi mới cách giảm nghèo, ưu tiên địa bàn khó khăn

Song song với phát triển du lịch cộng đồng, Lâm Đồng đang thay đổi cách giao chỉ tiêu giảm nghèo, theo hướng căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và thực trạng từng địa phương thay vì áp dụng một mức giảm bình quân.

img-4968.jpg
Xã Quảng Hòa có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Quảng Hòa, nơi có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, toàn xã có 472 hộ nghèo đa chiều trong tổng số 1.627 hộ dân. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 43,5 triệu đồng/người, song nhiều gia đình vẫn gặp khó khăn về đất sản xuất, giao thông và đầu ra nông sản.

Hiện địa phương này đang tập trung phát triển các mô hình trồng dâu, nuôi tằm, cải tạo vườn cà phê, đồng thời hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với thu nhập bình quân năm 2025 đạt 43,5 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ di cư tự do trước đây vẫn còn nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông, điện, nước sạch chưa đồng bộ; thiếu đất sản xuất và đầu ra nông sản chưa ổn định. Đây là những rào cản lớn đối với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ông Hoàng Trung Diện - Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa.

Tại xã Sơn Điền, cuối năm 2025 có 199 hộ nghèo đa chiều, chiếm 12,34%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn khiến việc phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu còn hạn chế.

Ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho hay, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà ở, sinh kế, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời kiến nghị tăng nguồn lực cho đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cải thiện điều kiện sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mỗi địa bàn có nguyên nhân nghèo khác nhau. Do đó, việc giao chỉ tiêu, bố trí nguồn lực phải căn cứ vào thực trạng từng địa phương, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Đối với các xã có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, việc hỗ trợ sinh kế có thể kết hợp với đào tạo kỹ năng làm du lịch, phát triển sản phẩm thủ công, quảng bá văn hóa truyền thống và kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người dân có thêm lựa chọn nghề nghiệp mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một.

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo từ du lịch cộng đồng

Ngày 15/3/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 3271/KH-UBND triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, phát triển du lịch cộng đồng phải gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1784349673159-283949332122646180-3759350532611005055-f1edae826982420b5d9bd88786195e4c.jpg
Lâm Đồng đổi mới cách giao chỉ tiêu, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn.

Đến năm 2027, Lâm Đồng phấn đấu có ít nhất 30% điểm du lịch cộng đồng được công nhận có nhà sinh hoạt cộng đồng; ít nhất 30% điểm có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên.

Bên cạnh đó, ít nhất 40% chủ cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch cộng đồng được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý; ít nhất 30% lao động du lịch cộng đồng được bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách, trong đó có ít nhất 10% là lao động nữ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tổ chức từ 3-5 lớp tập huấn về kỹ năng đón tiếp du khách, thuyết minh, giao tiếp, bảo tồn nghề truyền thống và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, phấn đấu xây dựng, hỗ trợ đầu tư ít nhất một điểm đến du lịch cộng đồng tiêu biểu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một trong những định hướng quan trọng là lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nghề và nâng cao năng lực làm du lịch cho người dân. Đặc biệt, tỉnh chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của từng cộng đồng, tránh trùng lặp, đồng thời phát triển các sản phẩm thủ công, nông sản đặc trưng gắn với hoạt động du lịch.

img-4969.jpg
Nhiều buôn làng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đổi thay nhờ phát triển du lịch đúng hướng.

Cùng với việc hỗ trợ vốn và kỹ thuật sản xuất, công tác tuyên truyền giảm nghèo cũng cần được đổi mới theo hướng gần dân, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay vì chỉ tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, các địa phương có thể giới thiệu những mô hình làm kinh tế hiệu quả, hướng dẫn người dân tiếp cận các cơ hội việc làm, phát triển dịch vụ và tham gia chuỗi giá trị du lịch.

Từ những buôn làng vùng sâu, vùng biên giới đến các cộng đồng dân tộc ven biển, Lâm Đồng đang có cơ hội phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với đời sống người dân. Đây không chỉ là hướng bảo tồn văn hóa mà còn mở ra sinh kế mới, góp phần giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ở mức 8,75%, cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh. Hiện Lâm Đồng còn 11 xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 10% trở lên, trong đó Quảng Hòa cao nhất với 29,01%, tiếp đến là Phan Sơn 27,28% và Quảng Trực 26,8%.

Xem thêm

#du lịch cộng đồng #giảm nghèo Lâm Đồng #văn hóa dân tộc #sinh kế bền vững #đồng bào dân tộc thiểu số #bảo tồn văn hóa #Lâm Đồng

Cùng chuyên mục

Giảm nghèo nhờ chăn nuôi dê, bò theo hướng an toàn sinh học

Giảm nghèo nhờ chăn nuôi dê, bò theo hướng an toàn sinh học

TPO - Từ những hộ gia đình từng chật vật với thu nhập bấp bênh, nhiều nông dân vùng Tây Lâm Đồng đã tìm được hướng thoát nghèo nhờ chăn nuôi dê, bò theo hướng an toàn sinh học. Không chỉ tạo nguồn thu ổn định, những mô hình này còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mở hướng sinh kế, giảm nghèo bền vững từ nghề trồng dâu nuôi tằm

Mở hướng sinh kế, giảm nghèo bền vững từ nghề trồng dâu nuôi tằm

TPO - Từ những diện tích đất trồng lạc, trồng kiệu kém hiệu quả, người dân thôn Tân Tiến (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đang chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm với kỳ vọng nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Mô hình không chỉ giúp nhiều hộ dân cải thiện kinh tế gia đình mà còn mở ra hướng chuyển đổi sinh kế phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đa dạng sinh kế, giúp người dân vùng biên Na Loi thoát nghèo

Đa dạng sinh kế, giúp người dân vùng biên Na Loi thoát nghèo

TPO - Từ mô hình nuôi vịt bầu, gà đen đến trồng cây bo bo, xã biên giới Na Loi (Nghệ An) đang từng bước đa dạng hóa sinh kế, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cùng với hỗ trợ con giống, thức ăn và cây trồng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả các nguồn lực dành cho giảm nghèo bền vững.

Bỏ phố về núi, cô gái Cờ Lao lập hợp tác xã tạo sinh kế cho bà con đồng bào

Bỏ phố về núi, cô gái Cờ Lao lập hợp tác xã tạo sinh kế cho bà con đồng bào

TPO - Không chọn con đường lập nghiệp ở đô thị, Lưu Thị Hòa trở về Đồng Văn xây dựng HTX Po Mỷ. Từ liên kết các hộ sản xuất, nâng giá trị nông sản bản địa đến đưa sản phẩm lên môi trường số, mô hình đang mở thêm hướng phát triển kinh tế, tạo việc làm và sinh kế cho người dân vùng cao.

Xã vùng cao ở Điện Biên tìm hướng giảm nghèo bền vững

Xã vùng cao ở Điện Biên tìm hướng giảm nghèo bền vững

TPO - Cà phê, mắc ca và chăn nuôi là những hướng sinh kế xã Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên) đang tập trung phát triển. Tuy nhiên, để người dân thoát nghèo bền vững, địa phương còn cần tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, kỹ thuật sản xuất, việc làm và đầu ra cho nông sản.

Từ vườn cây thanh niên đến sinh kế ở vùng biên Lóng Phiêng

Từ vườn cây thanh niên đến sinh kế ở vùng biên Lóng Phiêng

TPO - Từ hỗ trợ cây giống, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng đến kết nối vốn vay, kỹ thuật và tiêu thụ nông sản, chị Lê Thị Linh, Bí thư Chi đoàn bản Yên Thị, xã Lóng Phiêng, Sơn La, đồng hành cùng thanh niên xây dựng sinh kế tại địa phương. Một số hộ đã có nguồn thu từ vườn cây; để đánh giá đầy đủ tác động giảm nghèo của mô hình, cần tiếp tục theo dõi thu nhập và tình trạng kinh tế của các hộ được hỗ trợ.

Thành Đoàn Bắc Ninh quảng bá táo của xã miền núi Đại Sơn giúp người dân và thanh niên tiêu thụ nông sản, góp phần giảm nghèo.

Trao vốn, mở sinh kế cho thanh niên vùng khó khăn ở Bắc Ninh

TPO - Từ những thanh niên có ý tưởng nhưng thiếu vốn, thiếu kiến thức quản trị đến những mô hình kinh tế từng bước hình thành ở vùng miền núi, hành trình hỗ trợ người trẻ lập thân, lập nghiệp, giảm nghèo bền vững đang được Thành Đoàn Bắc Ninh triển khai với cách làm cụ thể.

Khai thác lợi thế sản xuất trái vụ ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn

Khai thác lợi thế sản xuất trái vụ ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn

TPO - Rau, củ, quả là những mặt hàng nông sản phổ biến, được sản xuất ở nhiều địa phương, trong đó không ít vùng có lợi thế về giao thông và vận chuyển. Tuy nhiên, ông Đỗ Đình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Lùng Phình, vẫn quyết định đầu tư mô hình trồng rau tại xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai. Thay vì cạnh tranh với các vùng trồng khác về sản lượng, ông lựa chọn khai thác lợi thế khí hậu để sản xuất trái vụ, đưa rau ra thị trường vào những thời điểm nguồn cung giảm.

Trà Leng lấy bản sắc văn hóa làm động lực giảm nghèo bền vững

Trà Leng lấy bản sắc văn hóa làm động lực giảm nghèo bền vững

TPO - Với 35,2% hộ dân thuộc diện nghèo, xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) đang nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Địa phương xác định phát triển cây quế, bảo tồn văn hóa đồng bào Ca Dong, M'Nông gắn với du lịch cộng đồng là những giải pháp quan trọng để tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững. Phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng về vấn đề này.

Cử nhân khởi nghiệp '0 đồng' ở xã đặc biệt khó khăn

Cử nhân khởi nghiệp '0 đồng' ở xã đặc biệt khó khăn

TPO - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, Vương Quang Bình (29 tuổi, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) chọn hồi hương để khởi nghiệp. Không vốn liếng, chàng trai trẻ vay 50 triệu đồng từ người thân nuôi gà, nuôi lợn. Có thời điểm gia súc, gia cầm chết quá nửa, hết cách Bình tiếp tục đi vay để làm lại. Sau thất bại, thêm một bài học thực tiễn, Bình từng bước gây dựng trang trại, tạo thu nhập ổn định trên chính quê hương còn nhiều khó khăn của mình.

Thoát nghèo từ những ô lồng trên sông

Thoát nghèo từ những ô lồng trên sông

TPO - Từ những chuyến đánh bắt thủy sản tự nhiên với thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân miền núi xã Trung Sơn (Thanh Hóa) đã mạnh dạn chuyển sang nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Những ô lồng giữa lòng hồ rộng lớn không chỉ mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn mở ra hướng sinh kế mới, giúp nhiều gia đình từng bước thoát nghèo.

Điểm tựa ổn định cuộc sống từ những mảnh đất và sinh kế mới

Điểm tựa ổn định cuộc sống từ những mảnh đất và sinh kế mới

TPO - Từ niềm vui được nhận đất ở, đất sản xuất đến những đàn bò sinh sản ngày càng phát triển, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Những chính sách hỗ trợ thiết thực không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để người dân vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Giữ hồn văn hóa Mường để mở hướng thoát nghèo

Giữ hồn văn hóa Mường để mở hướng thoát nghèo

TPO - Giữa làn sóng bê tông hóa, người Mường ở xóm Mỗ (xã Thung Nai, Phú Thọ) vẫn bền bỉ gìn giữ những nếp nhà sàn, phong tục và bản sắc văn hóa truyền thống. Từ chính những giá trị vốn có, người dân phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và mở hướng thoát nghèo bền vững.

Nuôi lươn không bùn, mở hướng sinh kế cho người dân miền núi

Nuôi lươn không bùn, mở hướng sinh kế cho người dân miền núi

TPO - Không cần diện tích đất rộng, cũng không phải đầu tư chuồng trại quy mô lớn, mô hình nuôi lươn không bùn đang mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân bản Can, xã miền núi Tam Thái (Nghệ An). Từ những bể nuôi đầu tiên, 9 hộ dân đang từng bước học cách làm ăn mới, với kỳ vọng cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống ngay trên quê hương.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe