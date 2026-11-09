Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ vườn cây thanh niên đến sinh kế ở vùng biên Lóng Phiêng

Viết Hà

TPO - Từ hỗ trợ cây giống, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng đến kết nối vốn vay, kỹ thuật và tiêu thụ nông sản, chị Lê Thị Linh, Bí thư Chi đoàn bản Yên Thị, xã Lóng Phiêng, Sơn La, đồng hành cùng thanh niên xây dựng sinh kế tại địa phương. Một số hộ đã có nguồn thu từ vườn cây; để đánh giá đầy đủ tác động giảm nghèo của mô hình, cần tiếp tục theo dõi thu nhập và tình trạng kinh tế của các hộ được hỗ trợ.

Lóng Phiêng là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Địa hình chủ yếu là đồi núi, diện tích đất canh tác hạn chế; thiên tai hằng năm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Trong điều kiện đó, việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với đất đai và khả năng đầu tư của từng hộ có ý nghĩa quan trọng đối với sinh kế.

Ở bản Yên Thị, chị Lê Thị Linh được đoàn viên, thanh niên biết đến qua những hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế. Với chị, công tác Đoàn không chỉ là tổ chức phong trào mà còn là đồng hành cùng người trẻ trong những việc gắn với đời sống hằng ngày: tìm hướng sản xuất, tiếp cận vốn, học kỹ thuật và tìm cách tiêu thụ nông sản.

a5.jpg
Chị Lê Thị Linh tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của Tỉnh Đoàn Sơn La năm 2023.

Nhiều thanh niên ở địa phương có đất sản xuất nhưng còn thiếu vốn, kiến thức và kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Có gia đình vẫn dựa chủ yếu vào những cây trồng quen thuộc, trong khi hiệu quả chưa cao. Từ thực tế ấy, chị Linh xác định hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, từng bước ổn định thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn.

Chị cùng đoàn viên tìm hiểu điều kiện sản xuất của từng gia đình, vận động các nguồn lực và kết nối với những chương trình hỗ trợ. Hướng làm được đặt ra là giúp thanh niên tận dụng đất đai sẵn có, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương và chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Cây giống được hỗ trợ đi cùng việc hướng dẫn kỹ thuật và vận động người nhận kiên trì chăm sóc, phát triển vườn cây.

Hỗ trợ cây giống, hướng dẫn chuyển đổi sản xuất

Từ những khó khăn của thanh niên tại địa phương, chị Linh xây dựng sáng kiến “Xây dựng mô hình thanh niên vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”. Trước khi lựa chọn cây giống, chị cùng tổ chức Đoàn tìm hiểu diện tích đất, điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu của từng gia đình để tư vấn loại cây phù hợp.

Theo chị Linh, việc nắm được điều kiện sản xuất của mỗi hộ giúp hoạt động hỗ trợ sát với thực tế hơn. Cây giống phù hợp với thổ nhưỡng và khả năng chăm sóc sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Vì vậy, việc trao cây được gắn với trao đổi về hướng sản xuất, thay vì chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất ban đầu.

Hằng năm, chị vận động đoàn viên đóng góp kinh phí, đồng thời kết nối các nguồn lực để mua cây giống hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và người mới xuất ngũ trở về địa phương. Các loại cây được lựa chọn chủ yếu là mận, cà phê và nhãn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương.

“Hằng năm, chúng tôi hỗ trợ cây giống cho thanh niên. Năm thì hỗ trợ giống cây mận, năm thì hỗ trợ giống cây cà phê. Bây giờ có những vườn mận lên rất đẹp và đã cho thu hoạch”, chị Linh chia sẻ.

Mô hình “Vườn ươm thanh niên” được duy trì thường xuyên, mỗi năm trao cây giống cho 5 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc hỗ trợ giống, chị Linh tuyên truyền, vận động thanh niên thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và khai thác hiệu quả diện tích đất hiện có.

Từ sáng kiến của chị Linh, 22 thanh niên được vận động chuyển từ trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như mận hậu, nhãn, xoài và bơ. Chị cùng tổ chức Đoàn hướng dẫn thanh niên lựa chọn giống cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng; khuyến khích phát triển cây ăn quả trên đất dốc, kết hợp chăn nuôi, tìm hiểu hướng làm du lịch sinh thái và sản xuất nông sản sạch.

a4.jpg
Chị Lê Thị Linh (thứ 2 từ trái qua) mở lớp tập huấn livestream bán nông sản cho thanh niên.

Việc chuyển đổi cây trồng đòi hỏi người sản xuất thay đổi cách nghĩ và cách làm. Người trồng cần tìm hiểu giống cây, chuẩn bị đất, chăm sóc vườn và theo dõi quá trình sinh trưởng. Với những hộ trước đây chủ yếu trồng ngô, chuyển sang cây ăn quả cũng đồng nghĩa với việc cần có thêm kiến thức và kiên trì chờ cây phát triển, cho thu hoạch.

Chị Linh cùng tổ chức Đoàn vận động thanh niên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tham gia các lớp tập huấn. Qua đó, người trẻ có thêm thông tin để lựa chọn hướng sản xuất, áp dụng kỹ thuật vào vườn cây và tính toán việc kết hợp các nguồn thu. Mục tiêu là từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo cơ sở để gia đình ổn định sinh kế.

Một trong những hộ chuyển đổi cây trồng là gia đình anh Nguyễn Văn Bình, đoàn viên bản Yên Thị. Được chị Linh vận động, hỗ trợ và định hướng, anh Bình thay diện tích trồng ngô bằng các loại cây ăn quả.

Theo anh Bình, vườn mận và nhãn của gia đình hiện mang lại nguồn thu hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Từ diện tích canh tác trước đây, gia đình anh từng bước xây dựng được mô hình kinh tế, có nguồn thu để chăm lo cuộc sống.

“Được sự hỗ trợ, vận động của chị Linh, tôi mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thay toàn bộ từ những nương ngô thành vườn cây ăn quả. Đến nay, cây ăn quả cho thu nhập ổn định, giúp tôi thoát nghèo và có cuộc sống tốt, chăm lo chu toàn cho gia đình”, anh Bình chia sẻ.

Mô hình của anh Bình trở thành một ví dụ để chị Linh tiếp tục vận động thanh niên tìm hiểu cách làm kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Câu chuyện chuyển từ trồng ngô sang cây ăn quả cho thấy khả năng tạo nguồn thu từ đất sản xuất khi người trồng lựa chọn cây phù hợp và duy trì chăm sóc.

Từ đó, người trẻ có thêm động lực thay đổi phương thức sản xuất, tận dụng đất đai và đầu tư cho sinh kế tại địa phương. Chị Linh cũng khuyến khích thanh niên tham khảo những mô hình đã có kết quả, đồng thời cân nhắc điều kiện của chính gia đình mình trước khi chuyển đổi cây trồng.

Kết nối vốn, kỹ thuật và đầu ra

Theo chị Linh, hỗ trợ cây giống và hướng dẫn chuyển đổi cây trồng mới là bước đầu. Muốn duy trì sản xuất, thanh niên còn cần vốn, kiến thức kỹ thuật và đầu ra cho nông sản. Nếu thiếu một trong những điều kiện này, người sản xuất có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoặc mở rộng mô hình.

“Nếu chỉ chú trọng sản xuất mà thiếu đầu ra ổn định thì rất khó nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập và duy trì hiệu quả kinh tế lâu dài”, chị Linh cho hay.

Từ suy nghĩ đó, chị chủ động kết nối thanh niên với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, nguồn vốn ưu đãi, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Thông qua các chương trình của Tỉnh Đoàn Sơn La, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể, chị hướng dẫn thanh niên tìm hiểu chính sách vay vốn, hoàn thiện hồ sơ và tiếp cận nguồn vốn phù hợp để đầu tư sản xuất, kinh doanh hoặc mở rộng mô hình kinh tế gia đình.

a3.jpg
Tập huấn kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên bản Yên Thị.

Việc tiếp cận vốn giúp thanh niên có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất. Cùng với đó, việc tìm hiểu chính sách và chuẩn bị hồ sơ giúp người có nhu cầu biết hơn về các nguồn hỗ trợ có thể tiếp cận. Chị Linh kết nối thanh niên với các chương trình phù hợp với nhu cầu, từ đó hỗ trợ họ từng bước triển khai kế hoạch phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh vốn và kỹ thuật sản xuất, chị Linh quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ nông sản. Chị cùng đoàn viên đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, quảng bá trên Facebook, TikTok và tham gia livestream bán hàng. Đây là hướng tiếp cận thêm khách hàng, đồng thời giúp thanh niên làm quen với những cách giới thiệu, bán sản phẩm trên nền tảng trực tuyến.

Chị cũng khuyến khích đoàn viên tham gia các lớp tập huấn kỹ năng bán nông sản; kết nối với doanh nghiệp vận tải và nhà phân phối phân bón để hỗ trợ việc vận chuyển, kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả. Các hoạt động được triển khai nhằm giúp thanh niên quan tâm đến nhiều khâu của quá trình sản xuất, từ chăm sóc cây đến đưa sản phẩm ra thị trường.

Anh Lò Văn Quân, 25 tuổi, ở xã Lóng Phiêng, cho biết từ năm 2023, chị Linh cùng tổ chức Đoàn đã quan tâm, hỗ trợ gia đình anh phát triển kinh tế. Căn cứ điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, chị tư vấn chuyển đổi cây trồng và hỗ trợ các loại giống phù hợp như mận, cà phê.

Anh Quân cũng được kết nối tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây ăn quả. “Được trang bị thêm kiến thức, áp dụng đúng kỹ thuật vào sản xuất, vườn cây của gia đình tôi sinh trưởng tốt, sai quả, từng bước mang lại nguồn thu nhập ổn định”, anh Quân chia sẻ.

Ngoài trồng trọt, anh Quân còn làm miến tại nhà để bán, tạo thêm nguồn thu nhập. Theo anh, sự hỗ trợ của chị Linh và tổ chức Đoàn vừa giúp gia đình có thêm kiến thức sản xuất, vừa là động lực để anh kiên trì với hướng đi đã lựa chọn.

Trường hợp của anh Quân cho thấy gia đình anh kết hợp trồng trọt với một công việc tạo thu nhập khác. Việc có thêm nguồn thu giúp gia đình chủ động hơn trong lao động sản xuất. Anh cho biết cuộc sống gia đình hiện ổn định hơn, trong khi vườn cây từng bước mang lại thu nhập.

a1.jpg
Các đơn vị trao tặng cây giống, tiếp sức thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế.

Đồng hành để thanh niên ổn định cuộc sống

Những hoạt động hỗ trợ từ cây giống, kỹ thuật đến vốn vay và tiêu thụ nông sản góp phần mở thêm cơ hội để thanh niên phát triển kinh tế tại quê hương. Thay vì chỉ nhận hỗ trợ trước mắt, người trẻ được khuyến khích chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp, học hỏi kỹ thuật và xây dựng nguồn thu cho gia đình.

Theo số liệu được cung cấp, trong 3 năm qua, tỷ lệ thanh niên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 11,7% xuống còn 3,4%. Cùng với con số này, những câu chuyện của anh Bình và anh Quân cho thấy một số gia đình đã thay đổi cách làm kinh tế, mở rộng hoạt động sản xuất và từng bước cải thiện cuộc sống.

Chị Vì Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Lóng Phiêng, cho biết chị Linh là cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng nổ, có nhiều sáng kiến trong công tác thanh niên. Với mô hình “Vườn ươm thanh niên”, chị đã hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế ngay trên quê hương.

Ngoài hoạt động hỗ trợ sản xuất, chị Linh còn chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng tổ chức phong trào. Những hoạt động này được chị thực hiện cùng công việc vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định tại địa phương.

Từ hỗ trợ cây giống, vốn vay và kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ nông sản, chị Linh cùng tổ chức Đoàn tạo thêm điều kiện để thanh niên tìm hướng phát triển kinh tế. Với những người trẻ ở vùng biên, việc có sinh kế và thu nhập ngay tại quê hương góp phần giúp họ yên tâm lao động, chăm lo gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Lê Thị Linh là cán bộ Đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều cách làm sáng tạo trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Từ hỗ trợ cây giống, vốn vay, kỹ thuật đến kết nối đầu ra nông sản, chị đã giúp nhiều đoàn viên từng bước xây dựng sinh kế, ổn định thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp trên quê hương”, chị Vì Phương Thảo cho hay.

Xem thêm

#thanh niên vùng biên thoát nghèo #thanh niên phát triển kinh tế #Bí thư Chi đoàn phát triển kinh tế #mô hình Vườn ươm thanh niên #hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp #thanh niên lập thân lập nghiệp #xóa đói giảm nghèo vùng biên #chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Cùng chuyên mục

Xã vùng cao ở Điện Biên tìm hướng giảm nghèo bền vững

Xã vùng cao ở Điện Biên tìm hướng giảm nghèo bền vững

TPO - Cà phê, mắc ca và chăn nuôi là những hướng sinh kế xã Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên) đang tập trung phát triển. Tuy nhiên, để người dân thoát nghèo bền vững, địa phương còn cần tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, kỹ thuật sản xuất, việc làm và đầu ra cho nông sản.

Thành Đoàn Bắc Ninh quảng bá táo của xã miền núi Đại Sơn giúp người dân và thanh niên tiêu thụ nông sản, góp phần giảm nghèo.

Trao vốn, mở sinh kế cho thanh niên vùng khó khăn ở Bắc Ninh

TPO - Từ những thanh niên có ý tưởng nhưng thiếu vốn, thiếu kiến thức quản trị đến những mô hình kinh tế từng bước hình thành ở vùng miền núi, hành trình hỗ trợ người trẻ lập thân, lập nghiệp, giảm nghèo bền vững đang được Thành Đoàn Bắc Ninh triển khai với cách làm cụ thể.

Khai thác lợi thế sản xuất trái vụ ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn

Khai thác lợi thế sản xuất trái vụ ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn

TPO - Rau, củ, quả là những mặt hàng nông sản phổ biến, được sản xuất ở nhiều địa phương, trong đó không ít vùng có lợi thế về giao thông và vận chuyển. Tuy nhiên, ông Đỗ Đình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Lùng Phình, vẫn quyết định đầu tư mô hình trồng rau tại xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai. Thay vì cạnh tranh với các vùng trồng khác về sản lượng, ông lựa chọn khai thác lợi thế khí hậu để sản xuất trái vụ, đưa rau ra thị trường vào những thời điểm nguồn cung giảm.

Đánh thức tinh hoa thảo dược, mở lối thoát nghèo ở Yên Trạch

Đánh thức tinh hoa thảo dược, mở lối thoát nghèo ở Yên Trạch

TPO - Từ những cây dược liệu quen thuộc, Nguyễn Quốc Hoàng đã xây dựng mô hình sản xuất mang thương hiệu “Tinh hoa thảo dược người Tày”, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mở ra hướng giảm nghèo bền vững từ chính tiềm năng bản địa.

Trà Leng lấy bản sắc văn hóa làm động lực giảm nghèo bền vững

Trà Leng lấy bản sắc văn hóa làm động lực giảm nghèo bền vững

TPO - Với 35,2% hộ dân thuộc diện nghèo, xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) đang nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Địa phương xác định phát triển cây quế, bảo tồn văn hóa đồng bào Ca Dong, M'Nông gắn với du lịch cộng đồng là những giải pháp quan trọng để tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững. Phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng về vấn đề này.

Cử nhân khởi nghiệp '0 đồng' ở xã đặc biệt khó khăn

Cử nhân khởi nghiệp '0 đồng' ở xã đặc biệt khó khăn

TPO - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, Vương Quang Bình (29 tuổi, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) chọn hồi hương để khởi nghiệp. Không vốn liếng, chàng trai trẻ vay 50 triệu đồng từ người thân nuôi gà, nuôi lợn. Có thời điểm gia súc, gia cầm chết quá nửa, hết cách Bình tiếp tục đi vay để làm lại. Sau thất bại, thêm một bài học thực tiễn, Bình từng bước gây dựng trang trại, tạo thu nhập ổn định trên chính quê hương còn nhiều khó khăn của mình.

Thoát nghèo từ những ô lồng trên sông

Thoát nghèo từ những ô lồng trên sông

TPO - Từ những chuyến đánh bắt thủy sản tự nhiên với thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân miền núi xã Trung Sơn (Thanh Hóa) đã mạnh dạn chuyển sang nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Những ô lồng giữa lòng hồ rộng lớn không chỉ mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn mở ra hướng sinh kế mới, giúp nhiều gia đình từng bước thoát nghèo.

Điểm tựa ổn định cuộc sống từ những mảnh đất và sinh kế mới

Điểm tựa ổn định cuộc sống từ những mảnh đất và sinh kế mới

TPO - Từ niềm vui được nhận đất ở, đất sản xuất đến những đàn bò sinh sản ngày càng phát triển, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Những chính sách hỗ trợ thiết thực không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để người dân vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Giữ hồn văn hóa Mường để mở hướng thoát nghèo

Giữ hồn văn hóa Mường để mở hướng thoát nghèo

TPO - Giữa làn sóng bê tông hóa, người Mường ở xóm Mỗ (xã Thung Nai, Phú Thọ) vẫn bền bỉ gìn giữ những nếp nhà sàn, phong tục và bản sắc văn hóa truyền thống. Từ chính những giá trị vốn có, người dân phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và mở hướng thoát nghèo bền vững.

Nuôi lươn không bùn, mở hướng sinh kế cho người dân miền núi

Nuôi lươn không bùn, mở hướng sinh kế cho người dân miền núi

TPO - Không cần diện tích đất rộng, cũng không phải đầu tư chuồng trại quy mô lớn, mô hình nuôi lươn không bùn đang mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân bản Can, xã miền núi Tam Thái (Nghệ An). Từ những bể nuôi đầu tiên, 9 hộ dân đang từng bước học cách làm ăn mới, với kỳ vọng cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống ngay trên quê hương.

Người phụ nữ Thái dệt sắc màu văn hóa, mở hướng thoát nghèo

Người phụ nữ Thái dệt sắc màu văn hóa, mở hướng thoát nghèo

TPO - Bền bỉ gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, Nghệ nhân Sầm Thị Bích ở xã Châu Tiến (Nghệ An) không chỉ góp phần đưa thổ cẩm Hoa Tiến vươn xa mà còn tạo sinh kế cho phụ nữ địa phương, từng bước kết nối bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái với phát triển du lịch cộng đồng.

Chị H’Liêm hiện trồng khoảng 4 sào dâu nuôi tằm. Ảnh: A Trư.

Phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn làm kinh tế, mở lối thoát nghèo

TPO - Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng từng bước phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Những mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững ngay trên quê hương.

Sâm Bố Chính bén rễ trên vùng đất khó, mở hướng thoát nghèo cho người dân

Sâm Bố Chính bén rễ trên vùng đất khó, mở hướng thoát nghèo cho người dân

TPO - Từng là vùng đất gò đồi chủ yếu trồng sắn, ngô với giá trị kinh tế thấp, nhiều diện tích canh tác ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang dần thay đổi nhờ cây sâm Bố Chính. Từ những luống sâm trồng thử nghiệm ban đầu, một vùng dược liệu tập trung đang hình thành, mở ra hướng sản xuất hàng hóa và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Người trẻ bám buôn, tiếp sức những gia đình nghèo vươn lên

Người trẻ bám buôn, tiếp sức những gia đình nghèo vươn lên

TPO - Từ những cặp bò giống trao tay hộ nghèo, những ngôi nhà tình thương được dựng lên đến các mô hình sản xuất đang từng bước phát huy hiệu quả. Hành trình giảm nghèo ở buôn làng vùng sâu xa tỉnh Đắk Lắk đang có thêm nhiều gam màu tươi sáng. Đằng sau những đổi thay ấy là sự đồng hành bền bỉ của cán bộ cơ sở và nỗ lực vươn lên của người dân, họ đang biến sự hỗ trợ thành sinh kế, biến niềm tin thành động lực thoát nghèo bền vững.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe