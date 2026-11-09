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Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

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Trao vốn, mở sinh kế cho thanh niên vùng khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Từ những thanh niên có ý tưởng nhưng thiếu vốn, thiếu kiến thức quản trị đến những mô hình kinh tế từng bước hình thành ở vùng miền núi, hành trình hỗ trợ người trẻ lập thân, lập nghiệp, giảm nghèo bền vững đang được Thành Đoàn Bắc Ninh triển khai với cách làm cụ thể.

Đặc biệt, 8 xã khu vực Sơn Động (huyện Sơn Động cũ) được xác định là địa bàn cần ưu tiên đồng hành, tạo sinh kế và thúc đẩy giảm nghèo bền vững. Phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi với anh Trần Văn Đăng – Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh về vấn đề này.

Thưa anh, thanh niên ở khu vực miền núi, đặc biệt là 8 xã vùng Sơn Động (huyện Sơn Động cũ), đang đối mặt với những khó khăn gì trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo?

Anh Trần Văn Đăng: Ở tuổi đôi mươi, nhiều thanh niên có những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, mong muốn phát triển kinh tế trên chính quê hương mình. Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành hiện thực không phải điều dễ dàng. Rào cản lớn nhất đối với nhiều bạn trẻ vẫn là thiếu vốn, thiếu kiến thức quản trị và thiếu người đồng hành. Không ít dự án mới chỉ dừng lại trên giấy vì thanh niên chưa biết bắt đầu từ đâu, tiếp cận nguồn lực như thế nào và tổ chức sản xuất, kinh doanh ra sao.

Đối với thanh niên khu vực miền núi, những khó khăn này càng cần được quan tâm. Bên cạnh việc thiếu nguồn vốn đầu tư ban đầu, các bạn còn cần được trang bị kiến thức về sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chúng tôi xác định hỗ trợ thanh niên vùng khó khăn không thể chỉ dừng ở việc trao tặng những phần quà hay hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các bạn có sinh kế ổn định, có khả năng phát triển kinh tế và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Thành Đoàn Bắc Ninh có những định hướng và giải pháp gì để tháo gỡ những khó khăn đó cho thanh niên khu vực miền núi khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững, thưa anh?

Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi xác định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phải được thực hiện đồng bộ, lâu dài, không chỉ tập trung vào nguồn vốn mà cần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ từ khi có ý tưởng đến lúc mô hình đi vào hoạt động ổn định.

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Anh Trần Văn Đăng – Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Đề án Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo. Đề án hướng đến khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, sức sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một trong những điểm đáng chú ý là đề án đặt ra những mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, phấn đấu có trên 80% đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, trang bị kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ít nhất 120 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 1.000 thanh niên khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh.

Cùng với đó, phấn đấu tư vấn, trợ giúp pháp lý cho khoảng 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ về đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, tài chính toàn diện và đổi mới sáng tạo. Đề án cũng đặt mục tiêu hướng dẫn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh của thanh niên tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đưa các hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với thanh niên ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 8 xã khu vực Sơn Động. Mục tiêu là để thanh niên dù ở địa bàn còn nhiều khó khăn vẫn có cơ hội tiếp cận chính sách, nguồn lực và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

Từ thực tiễn tại khu vực miền núi, nơi nhiều thanh niên còn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm khởi nghiệp, việc Thành Đoàn Bắc Ninh thường xuyên đồng hành, hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế đã mang lại những chuyển biến như thế nào?

Anh Trần Văn Đăng: Theo đề án, Bắc Ninh phấn đấu bố trí thêm 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Khi hoàn thành mục tiêu, tổng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh sẽ tăng lên 190 tỷ đồng vào năm 2030.

Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy nhiều thanh niên vùng miền núi có ý chí vươn lên, mong muốn phát triển kinh tế nhưng lại gặp khó khăn về nguồn vốn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, nhiều ý tưởng dù có tiềm năng cũng khó trở thành mô hình kinh tế thực tế.

Vì vậy, Thành Đoàn Bắc Ninh xác định phải thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và nắm bắt nhu cầu của thanh niên để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Từ việc tìm hiểu hoàn cảnh, định hướng mô hình sản xuất đến kết nối nguồn vốn vay ưu đãi, chúng tôi luôn cố gắng đồng hành cùng các bạn ngay từ những bước đầu tiên.

Thực tế, từ những khó khăn ban đầu về vốn và kinh nghiệm, đến nay, một dự án khởi nghiệp của thanh niên tại xã Tuấn Đạo (một trong 8 xã khu vực Sơn Động) đã được Thành Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ nguồn vốn vay lên tới 1,5 tỷ đồng. Đây là minh chứng cụ thể cho việc tổ chức Đoàn đồng hành thường xuyên, sâu sát với thanh niên, từng bước tháo gỡ những nút thắt về nguồn lực để các bạn có điều kiện hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

Chúng tôi xác định hiệu quả của công tác hỗ trợ không chỉ nằm ở số vốn được giải ngân mà quan trọng hơn là giúp thanh niên có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, với thanh niên vùng miền núi, mỗi mô hình kinh tế được hình thành và phát triển sẽ góp phần tạo động lực để người trẻ gắn bó với quê hương, chủ động vươn lên thoát nghèo, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Không chỉ hỗ trợ khởi nghiệp, Thành Đoàn Bắc Ninh còn triển khai những hoạt động nào nhằm cải thiện đời sống người dân vùng miền núi, góp phần giảm nghèo bền vững?

Anh Trần Văn Đăng: Bên cạnh các chương trình hỗ trợ vốn khởi nghiệp, Thành Đoàn Bắc Ninh phối hợp triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng miền núi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tháng 2/2026, trong khuôn khổ Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Thành Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã miền núi Tây Yên Tử; và trao tặng công trình “Đồng hành cùng người dân xã Tây Yên Tử nâng cao năng lực số” với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Trước đó, trong hai ngày 13 và 14/12/2025, Thành Đoàn, Hội LHTN và Hội Sinh viên thành phố Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động cao điểm chương trình Tình nguyện mùa Đông 2025, Xuân tình nguyện 2026 tại xã miền núi Đại Sơn. Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội tại chương trình hơn 1,1 tỷ đồng.

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Thành Đoàn Bắc Ninh quảng bá táo của xã miền núi Đại Sơn giúp người dân và thanh niên tiêu thụ nông sản, góp phần giảm nghèo.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực được triển khai như công trình “Máy tính trao tay - Số hóa mỗi ngày”; hỗ trợ sửa chữa nhà cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ; trao 125 suất quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người có uy tín.

Đoàn còn tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí, gian hàng 0 đồng cho người dân và thanh thiếu nhi. Đặc biệt, chương trình tập huấn kỹ năng chuyển đổi số, cài đặt chữ ký số, quảng bá sản phẩm táo của xã Đại Sơn và hướng dẫn người dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho sản phẩm địa phương.

Một hoạt động giàu ý nghĩa khác là Thành Đoàn Bắc Ninh xây dựng Mái ấm thanh niên cho chị Nguyễn Thị Phúc tại thôn Thanh Hà, xã Tây Yên Tử. Ngôi nhà có tổng giá trị xây dựng hơn 300 triệu đồng, trong đó Thành Đoàn và Hội LHTN thành phố vận động, kêu gọi hỗ trợ 190 triệu đồng.

Chúng tôi xác định các hoạt động tình nguyện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn phải hướng đến những công trình, phần việc có giá trị lâu dài, giúp người dân miền núi khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp cận công nghệ và có thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Thành Đoàn Bắc Ninh sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục đồng hành với thanh niên vùng miền núi, nhất là khu vực Sơn Động?

Anh Trần Văn Đăng: Thời gian tới, Thành Đoàn Bắc Ninh tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tại các địa bàn miền núi.

Trọng tâm là đưa các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến đúng đối tượng, nhất là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng miền núi; tạo điều kiện để các bạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, được tư vấn, tập huấn kiến thức và kết nối thị trường.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, kết nối thanh niên, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tìm kiếm hướng phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Dự kiến, cuối năm 2026, Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông 2026 – Xuân tình nguyện 2027; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ngày hội thanh thiếu nhi dân tộc, tôn giáo tại xã Vân Sơn.

Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động của tổ chức Đoàn không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn tạo thêm cơ hội, niềm tin và động lực để thanh niên vùng miền núi vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn anh!

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#Thành Đoàn Bắc Ninh #Thanh niên khởi nghiệp #Giảm nghèo bền vững #Thanh niên miền núi #Chuyển đổi số

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