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Thế giới

Ukraine tập kích Crimea, Nga tuyên bố bắn hạ hơn 1300 máy bay không người lái

Quỳnh Như

TPO - Ukraine được cho là đã tập kích cầu Kerch nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, buộc tuyến giao thông chiến lược này phải tạm dừng hoạt động. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chặn và phá hủy 1.336 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên nhiều khu vực trong đêm.

Ukraine tập kích cầu Kerch, giao thông đường sắt đến Crimea gián đoạn

Rạng sáng 16/11, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công cầu Kerch nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, buộc chính quyền Nga phải tạm dừng giao thông qua cây cầu chiến lược này. Vụ việc khiến ít nhất bốn chuyến tàu chở khách đến Crimea bị chậm từ 2 đến 4,5 giờ.

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea xác nhận cây cầu bị tấn công, đồng thời thông báo thành lập sở chỉ huy tác chiến để phối hợp ứng phó.

Theo kênh Telegram chuyên theo dõi hoạt động của cầu Kerch, giao thông qua cầu bị đình chỉ vào khoảng 2h22 sáng 16/11 theo giờ Moscow.

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Khói đen bao trùm đoạn cầu Crimea sau vụ đánh bom ngày 8/10/2022.

Trong khi đó, trang tin Crimean Wind dẫn lời người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy các UAV sử dụng động cơ phản lực và nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thành phố Kerch. Một nguồn tin khác cho biết cây cầu bị tấn công vào khoảng 6h sáng cùng ngày.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời đại diện công ty Grand Service Express (GSE), đơn vị vận hành các chuyến tàu đến Crimea, cho biết việc đóng cửa cầu đã ảnh hưởng đến bốn chuyến tàu, gồm hai chuyến xuất phát từ Moscow và hai chuyến từ Adler và St. Petersburg.

Nga tuyên bố đánh chặn 1.336 UAV Ukraine

Cuộc tập kích cầu Kerch diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực của Nga trong đêm 15, rạng sáng 16/11.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 1.336 UAV cánh cố định của Ukraine trên 17 khu vực, bán đảo Crimea cùng các vùng biển Đen và Azov.

Tổng số lượng máy bay không người lái được tuyên bố cho thấy cuộc tấn công đêm qua là một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022.

Cũng trong đêm 15/11, máy bay không người lái Ukraine được cho là đã tập kích một kho dầu và trạm phân phối khí đốt tại thành phố Azov, tỉnh Rostov của Nga, gây hỏa hoạn tại cả hai cơ sở và khiến ba người bị thương.

Các khu công nghiệp tại vùng Krasnodar và tỉnh Yaroslavl cũng nằm trong số những mục tiêu bị tấn công. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu và các cơ sở phân phối nhiên liệu.

Cầu Kerch từng bị Ukraine tấn công ba lần

Cầu Kerch, công trình kết nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga qua eo biển Kerch, là tuyến giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động hậu cần của Moscow tại bán đảo.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, cây cầu đã trở thành mục tiêu trong ba cuộc tấn công lớn.

Lần đầu tiên xảy ra ngày 8/10/2022, khi một xe tải chở chất nổ phát nổ trên cầu, gây hỏa hoạn và khiến một số đoạn đường bị sập. Vụ nổ cũng làm cháy đoàn tàu chở nhiên liệu đang di chuyển qua khu vực.

Ngày 17/7/2023, cầu Kerch tiếp tục bị tấn công bằng xuồng không người lái hải quân Sea Baby do Ukraine phát triển, trong chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Hải quân nước này. Vụ việc khiến một đoạn cầu bị hư hại và giao thông phải tạm thời đình chỉ.

Gần nhất, ngày 3/6/2025, SBU tuyên bố đã kích nổ thuốc nổ được bố trí dưới các kết cấu ngầm của cầu. Cơ quan này cho biết chiến dịch được chuẩn bị trong nhiều tháng, sử dụng lượng thuốc nổ tương đương hơn 1,1 tấn TNT.

Kyiv Post

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#cầu Kerch #Crimea #Ukraine tập kích #UAV #phòng không Nga #xung đột Nga-Ukraine #máy bay không người lái

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